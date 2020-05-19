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«Большой провокатор или маленький трус?" - Почему Гордон теперь как Бабченко

19 мая 2020, 16:20  •  83 • В России

За шесть лет работы на Украине и в Донбассе - от репортажей с Майдана до окопной правды из Славянска и боев за Дебальцево - лично я совершил головокружительную карьеру «по линии спецслужб». Стараниями украинских журналистов и блогеров, из рядового «агента ФСБ» я дорос до целого «полковника ГРУ». Должности и звания мне приписывали вполне себе солидные издания – со слов своих собеседников, разумеется. Но никогда не подвергали эти слова сомнению. Неспроста, говорили они, этот журналист всегда появляется там, где жарко. Он же ни одной «горячей точки» не пропустил.

И вот у этих разоблачителей был разорван шаблон. Оказывается агент спецслужб в обличии корреспондента выглядит совсем иначе. Маститый украинский журналист Дмитрий Гордон взял интервью сначала у экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской, а затем - у бывшего лидера донбасского ополчения Игоря Гиркина (Стрелкова). Но как только после премьеры интервью со Стрелковым под офисом Гордона материализовалась толпа украинских националистов с файерами и булыжниками, записал видеообращение.

Камингаут, что называется.

«Интервью с Натальей Поклонской и Игорем Гиркиным было сделано в содружестве с украинскими спецслужбами. Показания Натальи Поклонской и Игоря Гиркина станут одними из основных показаний на процессе в Гааге. Только что 1 замгенпрокурора опубликовал благодарность мне, Дмитрию Гордону, за помощь Украине в расследовании громких дел в Крыму и на Донбассе».

То есть, теперь Дмитрий Гордон от Аркадия Бабченко отличается лишь количеством подписчиков. Один поучаствовал в сомнительной инсценировке СБУ своего «убийства», другой – провел «допрос в интересах спецслужб". К журналистике это уже не имеет никакого отношения.

Впрочем, остается еще вариант, что Гордон просто струсил. Испугался, что националисты ему Стрелкова не простят. Как на Украине расправляются с неугодными журналистами, Гордону хорошо известно. Вот он и наплел про «содружество со спецслужбами» - для придания себе весу. В СБУ уже заявили, что интервью – инициатива журналиста. Правда это не отменяет ни один вариант, ни другой.

В любом случае, теперь надо быть очень увлеченным человеком, чтобы согласиться на интервью с Гордоном.

С приветом бывшему журналисту, а отныне - агенту СБУ от якобы «агента ГРУ и ФСБ», а на самом деле спецкора «Комсомолки».

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