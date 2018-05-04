Большой переднеазиатский сговор. Причины и цели успешного удара ВВС Израиля по арсеналам 47-й бригады • 159 • Аналитика



К первым числам мая 2018 года экспертное мнение начало приходить к полному осознанию того, что наспех смоделированные прецеденты с оболванивания мировой общественности делом об отравлении в Солсбери и абсолютно безосновательным обвинением в применении правительственными силами Сирии зарина и хлора против боевиков в Восточной Гуте являются лишь цветочками на фоне тех методов, которые начинают пускать в ход Вашингтон и Тель-Авив сразу после утверждения на пост главы Госдепартамента США одиозного «русофоба-виртуоза» и экс-директора ЦРУ Майка Помпео. Сразу после его назначения Сенатом США на новую должность более-менее выверенная и аккуратная риторика внешнеполитического ведомства США, наблюдавшаяся во время нахождения у руля Рекса Тиллерсона (естественно, не считая поддержки Терезы Мэй во мнении по делу Скрипаля), мгновенно сменилась на резкие и абсолютно деструктивные заявления относительно невозможности возвращения отношений Россия — НАТО в прежнее русло при сохранении Республики Крым в составе России, а также продолжении поддержки непризнанных республик Донбасса. Одной же из главных своих задач Помпео назвал возвращение Госдепартаменту США «прежней напористости».



Учитывая тот факт, что увольнение Тиллерсона и дальнейшая поддержка кандидатуры М. Помпео проводились одновременно с подачи главы Белого дома Дональда Трампа и лоббирующих израильские интересы сенаторов (их набралось более 57), становится вполне понятно, что желающая сохранить свои рейтинги администрация президента США уже окончательно «прогнулась» под тех самых лоббистов. А это значит только одно: дальнейший дипломатический вектор Штатов окончательно переходит на «рельсы войны»; относится это как к европейскому, так и к переднеазиатскому театрам военных действий.





Все вышеописанные моменты можно отнести лишь к своеобразному показательному «поверхностному слою» геополитической развязки, который позволяет лишь туманно спрогнозировать степень роста военно-политической напряжённости или эскалации на том или ином участке ТВД, в то время как основанной информационный массив для военного прогнозирования зачастую необходимо по крупицам собирать на основании многочисленных сводок, размещённых на «Твиттер»-страничках очевидцев и местных корреспондентов, по данным от тактических онлайн-карт и онлайн-мониторов воздушного трафика, а также на базе комплексирования этих сводок с громкими заявлениями, визитами и переговорами крупных военных чиновников и представителей внешнеполитических ведомств государств-участниц «Большой игры».



В нашей предыдущей работе мы сфокусировались на первом заокеанском турне Помпео, в ходе которого был проведен ряд переговоров на уровне МИДов стран-участниц Североатлантического альянса, штаб-квартиры НАТО в Брюсселе, а также состоялись встречи и консультации руководствами Израиля, Саудовской Аравии и Иордании. Объяснить такой маршрут Помпео можно лишь запуском процесса воплощения в реальность стратегии США по вытеснению Ирана и России из ближневосточной повестки дня методом широкомасштабной наступательной операции оппозиционно-террористических формирований «Free Syrian Army» и курдских отрядов SDF на южные и центральные районы провинций Хомс и Дамаск с одновременным захватом города Дамаска. При этом, непосредственную воздушную и артиллерийскую поддержку наступающим курдским отрядам «Сирийских демократических сил» должны продолжить оказывать подразделения ССО и КМП США, а также французские марин, базы которых развёрнуты на восточном берегу Евфрата. Сухопутные войска и Королевские ВВС Саудовской Аравии, напротив, планируется задействовать в поддержке менее профессиональных и малочисленных формирований «Свободной сирийской армии», действующих из «деэскалационного треугольника» вокруг города Даръа и из 55-километровой «зоны безопасности» вокруг Ат-Танфа.



Почему в качестве главного наступательного «кулака» в грядущей военной акции против правительственных сил САР Штаты видят исключительно Саудовскую Аравию? Во-первых, её близкое расположение к Сирийскому театру военных действий (расстояние от аравийского города Эль-Кураят до южной границы провинции Эс-Сувейда не превышает 90 км по прямой через Иорданию) обуславливает в десятки раз более высокую оперативность переброски сотен единиц бронетехники саудовских механизированных подразделений в район сирийско-иорданской границы. Сатанинская пляска на пепле «одесской Хатыни»



Вполне логично предположить, что столь высокой оперативностью переброски экспедиционных батальонов Корпуса морской пехоты США с соответствующим количеством лёгкой и тяжёлой бронетехники не могут похвастаться даже мощнейшие в истории флотов американские амфибийно-десантные корабельные ударные группировки, располагающие универсальными десантными кораблями класса «Уосп», десантно-вертолётными кораблями-доками класса «Сан-Атонио», а также десантными кораблями класса «Харперс Ферри». В то время, как одновременно нескольким американским корабельным соединениям потребуется около трёх месяцев для погрузки аналогичного количества техники и личного состава КМП, а также их отправки к театру боевых действий в несколько рейсов, Эр-Рияд может подогнать более сотни «Абрамсов», аналогичное количество боевых машин пехоты M2A2 «Bradley», а также десятки единиц ствольной артиллерии и РСЗО к южным провинциям Сирии всего за 2—4 часа.



Что является для Вашингтона ещё более важным моментом, так это наличие у саудитов мощных и высокотехнологичных Военно-воздушных, боевой потенциал которых сравним с возможностями ВВС Израиля (Хель Хаавир), а по некоторым техническим пунктам и опережает. В частности, сегодня авиапарк из 70 саудовских тактических истребителей F-15S постепенно проходит программу модернизации до уровня F-15SA, в дополнение к закупке 84 свежих машин последней версии. Данные истребители оснащаются передовой экспортной версией бортовой РЛС с активной ФАР AN/APG-63(V)3, способной обнаружить воздушный объект с ЭПР 2 кв. м на удалении до 160 км, нашлемной системой целеуказания типа (НСЦ) JHMCS (позволяет вести ближний воздушный бой с применением сверхманевренной УРВБ малой дальности AIM-9X Block II), многодиапазонной системой предупреждения об облучении / радиотехнической разведки ALQ-239 DEWS (позволяет пеленговать радиоизлучающие объекты, а затем классифицировать и идентифицировать их), ИК-станцией обнаружения атакующих ракет с распределённой апертурой CMWS (является аналогом лайтнинговой DAS и отечественной СОАР; способна на расстоянии от нескольких десятков до нескольких сотен километров пеленговать и сопровождать управляемые ракеты многих классов по факелу выгорающего топливного заряда, а также истребители по форсажному режиму работы). Как понравиться Трампу



Все вышеперечисленные датчики интегрированы в единую боевую информационно-управляющую систему, которая отображает обобщённую тактическую информацию о надводной, наземной и воздушной обстановках на огромном панорамном ЖК-индикаторе типа PCD, и, частично, на индикаторе нашлемной системы целеуказания типа JHMCS. Благодаря использованию «цифровой стеклянной кабины» пилоты этих машин имеют столь же высокий уровень информационной осведомлённости, как и лётчики приобретённых Израилем малозаметных истребителей 5-го поколения F-35I «Adir» с аналогичным умным сенсорным терминалом.





"Умное информационное поле" кабины пилота саудовского F-15SA



Следовательно, саудовские F-15SA могут полностью заменить используемые американскими ВВС F-15E «Strike Eagle» в задачах воздушной поддержки наступательных действий группировки FSA и отрядов SDF на подконтрольные сирийской армии территории в южной части республики. Что же касается источников предоставления тактической информации для аравийских F-15SA, то здесь незаменимыми средствами радиолокационной, радиотехнической и радиоэлектронной разведки станут такие самолёты, как израильский G550 «Eitam» CAEW, RC-135W «Rivet Joint» ВВС США, и, естественно, — саудовские E-3A «Sentry». Все эти машины будут передавать возможный спектр данных по защищённому радиоканалу тактической сети «Link-16» (контракт на модернизацию аравийских E-3A терминалами «Link-16/TADIL-J» был подписан между СА и США ещё в 2006 году, его стоимость составила порядка 10 млн. долларов). Суд над фашистскими олигархами



Такая продуманная стратегия даст Пентагону возможность снять основную долю нагрузки со звеньев и эскадрилий «Страйк Иглов» и «Рапторов», патрулирующих воздушные и наземные подступы к 55-километровой «зоне безопасности» и «Хушамскому карману» и привлечь их к задачам воздушного прикрытия собственных авиабаз Военно-воздушных сил США в районе Персидского залива (Аль-Дафра, Эль-Удейд и т.д.). Авиационная компонента ПВО и противокорабельной обороны авиабаз в Объединённых Арабских Эмиратах, Катаре и Саудовской Аравии совершенно не случайно ставится оборонным ведомством США в ранг приоритетных задач для немедленной реализации, ведь на фоне откровенно вызывающих и нарочито агрессивных антисирийских и антииранских заявлений Майка Помпео во время его ближневосточного турне, произошло ещё несколько серьёзных событий, которые практически не муссировались нашими средствами массовой информации.



В частности, 24 апреля, за несколько дней до распиаренного турне Помпео на Ближний Восток, состоялся необъявленный визит главнокомандующего войск СпН США и «четырёхзвёздочного генерала» СВ США Джозефа Воутела в Израиль для закрытой встречи с начальником Генштаба Армии обороны Израиля (рав-алуфом/генерал-полковником) Гади Айзенкотом, а также другими высокопоставленными военными чиновниками ведомства. Итоги переговоров остались неосвещёнными, в то время как целью визита Воутела было названо обсуждение плана по интенсификации и укреплению стратегического военного партнёрства между государствами, а также вопросов безопасности в регионе. Как видите, всё очень завуалировано и обтекаемо. Результаты не заставили себя долго ждать: в ночь на последовал очередной удар звена израильских F-15I «Ra`am» по арсеналам 47-й бригады Сирийской Арабской Армии, расположенным севернее «Растанского котла» в провинции Хама. Погибло не менее 26 человек ЛС САА, а также иранских военных. Причём в ходе данного удара, судя по фотографиям обломков средств воздушного нападения, ставка была сделана на так называемые «узкие бомбы» в ранней модификации GBU-39/B, способные планировать на дистанцию более 110 км после схода с узлов подвески. Что мы здесь видим? Мгновенный глобальный удар России



Расстояние от горных участков Ливана (именно с этих рубежей работали экипажи F-15I) до военной базы/арсеналов 47-й бригады сирийской армии составляет примерно 90 км. Следовательно, израильские пилоты должны были незаметно для наземных средств ДРЛО ПВО Сирии и ВКС России подобраться к северным окраинам горных складок Антиливана в режиме огибания рельефа местности. Задача была успешно выполнена. Но затем, для сброса бомб и придания необходимой дальности полёта (85—90 км), им требовалось резко набрать высоту более 5-7 км и околозвуковую скорость. Машины однозначно попали на индикаторы воздушной обстановки операторов радиолокационных комплексов типа 96Л6Е (всевысотный обнаружитель), приданных нашим С-400 «Триумф». Следовательно, командование войск ПВО Сирии было заблаговременно оповещено о подозрительном манёвре.



Но перехватить бомбы с ЭПР около 0,015 кв. м, к сожалению, так и не удалось. Ответ напрашивается сам собой: объект не был прикрыт ЗРПК «Панцирь-С1», либо они находились не в режиме боевого дежурства ввиду беспечности сирийцев, объяснить которую можно удалённостью от наиболее опасных рубежей работы израильских ВВС. В ту же очередь, такие средства ПВО, как «Бук-М1/2» и С-125М «Печора-2М» не способны работать по таким малоразмерным целям ввиду аппаратных ограничений радаров подсвета и 9С36 и наведения СНР-125. Не смогли выполнить свою функцию и оптико-электронные ТВ/ИК-визиры, поскольку удар был нанесён ночью, а GBU-39/B являются «холодными целями» по причине отсутствия твердотопливного ракетного или турбореактивного двигателя. Россия бюрократическая и Гвинея Экваториальная: что общего?



Тель-Авив и Вашингтон добились этим ударом некоторого замедления штурмовой операции «растанского котла», а также ещё более агрессивных заявлений со стороны Тегерана, что впоследствии обязательно приведёт к более жестким действиям САА и иранских отрядов в районе Дейр-эз-Зора против «Сирийских демократических сил». Именно этого и дожидаются в Пентагоне и ГШ АОИ для развязывания крупного регионального ирано-израильского конфликта под аккомпанемент воплей Нетаньяху и Помпео о неприемлемости «ядерной сделки» и продолжении тайной разработки ядерных боевых частей для баллистических ракет иранскими специалистами. Здесь-то и начинают просматриваться реальные причины возложения надежд США на боевую мощь аравийской армии, без которой все дерзкие амбиции Израиля и США будут крайне быстро положены на лопатки совместными усилиями обновлённой сирийской ПВО и ракетных подразделений Ирана.



Источники информации:

https://www.washingtontimes.com/news/2018/apr/24/gen-joseph-l-votel-makes-unusual-visit-to-israel/

http://www.ausairpower.net/APA-SDB.html

https://colonelcassad.livejournal.com/4157476.html К первым числам мая 2018 года экспертное мнение начало приходить к полному осознанию того, что наспех смоделированные прецеденты с оболванивания мировой общественности делом об отравлении в Солсбери и абсолютно безосновательным обвинением в применении правительственными силами Сирии зарина и хлора против боевиков в Восточной Гуте являются лишь цветочками на фоне тех методов, которые начинают пускать в ход Вашингтон и Тель-Авив сразу после утверждения на пост главы Госдепартамента США одиозного «русофоба-виртуоза» и экс-директора ЦРУ Майка Помпео. Сразу после его назначения Сенатом США на новую должность более-менее выверенная и аккуратная риторика внешнеполитического ведомства США, наблюдавшаяся во время нахождения у руля Рекса Тиллерсона (естественно, не считая поддержки Терезы Мэй во мнении по делу Скрипаля), мгновенно сменилась на резкие и абсолютно деструктивные заявления относительно невозможности возвращения отношений Россия — НАТО в прежнее русло при сохранении Республики Крым в составе России, а также продолжении поддержки непризнанных республик Донбасса. Одной же из главных своих задач Помпео назвал возвращение Госдепартаменту США «прежней напористости».Учитывая тот факт, что увольнение Тиллерсона и дальнейшая поддержка кандидатуры М. Помпео проводились одновременно с подачи главы Белого дома Дональда Трампа и лоббирующих израильские интересы сенаторов (их набралось более 57), становится вполне понятно, что желающая сохранить свои рейтинги администрация президента США уже окончательно «прогнулась» под тех самых лоббистов. А это значит только одно: дальнейший дипломатический вектор Штатов окончательно переходит на «рельсы войны»; относится это как к европейскому, так и к переднеазиатскому театрам военных действий.Все вышеописанные моменты можно отнести лишь к своеобразному показательному «поверхностному слою» геополитической развязки, который позволяет лишь туманно спрогнозировать степень роста военно-политической напряжённости или эскалации на том или ином участке ТВД, в то время как основанной информационный массив для военного прогнозирования зачастую необходимо по крупицам собирать на основании многочисленных сводок, размещённых на «Твиттер»-страничках очевидцев и местных корреспондентов, по данным от тактических онлайн-карт и онлайн-мониторов воздушного трафика, а также на базе комплексирования этих сводок с громкими заявлениями, визитами и переговорами крупных военных чиновников и представителей внешнеполитических ведомств государств-участниц «Большой игры».В нашей предыдущей работе мы сфокусировались на первом заокеанском турне Помпео, в ходе которого был проведен ряд переговоров на уровне МИДов стран-участниц Североатлантического альянса, штаб-квартиры НАТО в Брюсселе, а также состоялись встречи и консультации руководствами Израиля, Саудовской Аравии и Иордании. Объяснить такой маршрут Помпео можно лишь запуском процесса воплощения в реальность стратегии США по вытеснению Ирана и России из ближневосточной повестки дня методом широкомасштабной наступательной операции оппозиционно-террористических формирований «Free Syrian Army» и курдских отрядов SDF на южные и центральные районы провинций Хомс и Дамаск с одновременным захватом города Дамаска. При этом, непосредственную воздушную и артиллерийскую поддержку наступающим курдским отрядам «Сирийских демократических сил» должны продолжить оказывать подразделения ССО и КМП США, а также французские марин, базы которых развёрнуты на восточном берегу Евфрата. Сухопутные войска и Королевские ВВС Саудовской Аравии, напротив, планируется задействовать в поддержке менее профессиональных и малочисленных формирований «Свободной сирийской армии», действующих из «деэскалационного треугольника» вокруг города Даръа и из 55-километровой «зоны безопасности» вокруг Ат-Танфа.Почему в качестве главного наступательного «кулака» в грядущей военной акции против правительственных сил САР Штаты видят исключительно Саудовскую Аравию? Во-первых, её близкое расположение к Сирийскому театру военных действий (расстояние от аравийского города Эль-Кураят до южной границы провинции Эс-Сувейда не превышает 90 км по прямой через Иорданию) обуславливает в десятки раз более высокую оперативность переброски сотен единиц бронетехники саудовских механизированных подразделений в район сирийско-иорданской границы.Вполне логично предположить, что столь высокой оперативностью переброски экспедиционных батальонов Корпуса морской пехоты США с соответствующим количеством лёгкой и тяжёлой бронетехники не могут похвастаться даже мощнейшие в истории флотов американские амфибийно-десантные корабельные ударные группировки, располагающие универсальными десантными кораблями класса «Уосп», десантно-вертолётными кораблями-доками класса «Сан-Атонио», а также десантными кораблями класса «Харперс Ферри». В то время, как одновременно нескольким американским корабельным соединениям потребуется около трёх месяцев для погрузки аналогичного количества техники и личного состава КМП, а также их отправки к театру боевых действий в несколько рейсов, Эр-Рияд может подогнать более сотни «Абрамсов», аналогичное количество боевых машин пехоты M2A2 «Bradley», а также десятки единиц ствольной артиллерии и РСЗО к южным провинциям Сирии всего за 2—4 часа.Что является для Вашингтона ещё более важным моментом, так это наличие у саудитов мощных и высокотехнологичных Военно-воздушных, боевой потенциал которых сравним с возможностями ВВС Израиля (Хель Хаавир), а по некоторым техническим пунктам и опережает. В частности, сегодня авиапарк из 70 саудовских тактических истребителей F-15S постепенно проходит программу модернизации до уровня F-15SA, в дополнение к закупке 84 свежих машин последней версии. Данные истребители оснащаются передовой экспортной версией бортовой РЛС с активной ФАР AN/APG-63(V)3, способной обнаружить воздушный объект с ЭПР 2 кв. м на удалении до 160 км, нашлемной системой целеуказания типа (НСЦ) JHMCS (позволяет вести ближний воздушный бой с применением сверхманевренной УРВБ малой дальности AIM-9X Block II), многодиапазонной системой предупреждения об облучении / радиотехнической разведки ALQ-239 DEWS (позволяет пеленговать радиоизлучающие объекты, а затем классифицировать и идентифицировать их), ИК-станцией обнаружения атакующих ракет с распределённой апертурой CMWS (является аналогом лайтнинговой DAS и отечественной СОАР; способна на расстоянии от нескольких десятков до нескольких сотен километров пеленговать и сопровождать управляемые ракеты многих классов по факелу выгорающего топливного заряда, а также истребители по форсажному режиму работы).Все вышеперечисленные датчики интегрированы в единую боевую информационно-управляющую систему, которая отображает обобщённую тактическую информацию о надводной, наземной и воздушной обстановках на огромном панорамном ЖК-индикаторе типа PCD, и, частично, на индикаторе нашлемной системы целеуказания типа JHMCS. Благодаря использованию «цифровой стеклянной кабины» пилоты этих машин имеют столь же высокий уровень информационной осведомлённости, как и лётчики приобретённых Израилем малозаметных истребителей 5-го поколения F-35I «Adir» с аналогичным умным сенсорным терминалом.Следовательно, саудовские F-15SA могут полностью заменить используемые американскими ВВС F-15E «Strike Eagle» в задачах воздушной поддержки наступательных действий группировки FSA и отрядов SDF на подконтрольные сирийской армии территории в южной части республики. Что же касается источников предоставления тактической информации для аравийских F-15SA, то здесь незаменимыми средствами радиолокационной, радиотехнической и радиоэлектронной разведки станут такие самолёты, как израильский G550 «Eitam» CAEW, RC-135W «Rivet Joint» ВВС США, и, естественно, — саудовские E-3A «Sentry». Все эти машины будут передавать возможный спектр данных по защищённому радиоканалу тактической сети «Link-16» (контракт на модернизацию аравийских E-3A терминалами «Link-16/TADIL-J» был подписан между СА и США ещё в 2006 году, его стоимость составила порядка 10 млн. долларов).Такая продуманная стратегия даст Пентагону возможность снять основную долю нагрузки со звеньев и эскадрилий «Страйк Иглов» и «Рапторов», патрулирующих воздушные и наземные подступы к 55-километровой «зоне безопасности» и «Хушамскому карману» и привлечь их к задачам воздушного прикрытия собственных авиабаз Военно-воздушных сил США в районе Персидского залива (Аль-Дафра, Эль-Удейд и т.д.). Авиационная компонента ПВО и противокорабельной обороны авиабаз в Объединённых Арабских Эмиратах, Катаре и Саудовской Аравии совершенно не случайно ставится оборонным ведомством США в ранг приоритетных задач для немедленной реализации, ведь на фоне откровенно вызывающих и нарочито агрессивных антисирийских и антииранских заявлений Майка Помпео во время его ближневосточного турне, произошло ещё несколько серьёзных событий, которые практически не муссировались нашими средствами массовой информации.В частности, 24 апреля, за несколько дней до распиаренного турне Помпео на Ближний Восток, состоялся необъявленный визит главнокомандующего войск СпН США и «четырёхзвёздочного генерала» СВ США Джозефа Воутела в Израиль для закрытой встречи с начальником Генштаба Армии обороны Израиля (рав-алуфом/генерал-полковником) Гади Айзенкотом, а также другими высокопоставленными военными чиновниками ведомства. Итоги переговоров остались неосвещёнными, в то время как целью визита Воутела было названо обсуждение плана по интенсификации и укреплению стратегического военного партнёрства между государствами, а также вопросов безопасности в регионе. Как видите, всё очень завуалировано и обтекаемо. Результаты не заставили себя долго ждать: в ночь на последовал очередной удар звена израильских F-15I «Ra`am» по арсеналам 47-й бригады Сирийской Арабской Армии, расположенным севернее «Растанского котла» в провинции Хама. Погибло не менее 26 человек ЛС САА, а также иранских военных. Причём в ходе данного удара, судя по фотографиям обломков средств воздушного нападения, ставка была сделана на так называемые «узкие бомбы» в ранней модификации GBU-39/B, способные планировать на дистанцию более 110 км после схода с узлов подвески. Что мы здесь видим?Расстояние от горных участков Ливана (именно с этих рубежей работали экипажи F-15I) до военной базы/арсеналов 47-й бригады сирийской армии составляет примерно 90 км. Следовательно, израильские пилоты должны были незаметно для наземных средств ДРЛО ПВО Сирии и ВКС России подобраться к северным окраинам горных складок Антиливана в режиме огибания рельефа местности. Задача была успешно выполнена. Но затем, для сброса бомб и придания необходимой дальности полёта (85—90 км), им требовалось резко набрать высоту более 5-7 км и околозвуковую скорость. Машины однозначно попали на индикаторы воздушной обстановки операторов радиолокационных комплексов типа 96Л6Е (всевысотный обнаружитель), приданных нашим С-400 «Триумф». Следовательно, командование войск ПВО Сирии было заблаговременно оповещено о подозрительном манёвре.Но перехватить бомбы с ЭПР около 0,015 кв. м, к сожалению, так и не удалось. Ответ напрашивается сам собой: объект не был прикрыт ЗРПК «Панцирь-С1», либо они находились не в режиме боевого дежурства ввиду беспечности сирийцев, объяснить которую можно удалённостью от наиболее опасных рубежей работы израильских ВВС. В ту же очередь, такие средства ПВО, как «Бук-М1/2» и С-125М «Печора-2М» не способны работать по таким малоразмерным целям ввиду аппаратных ограничений радаров подсвета и 9С36 и наведения СНР-125. Не смогли выполнить свою функцию и оптико-электронные ТВ/ИК-визиры, поскольку удар был нанесён ночью, а GBU-39/B являются «холодными целями» по причине отсутствия твердотопливного ракетного или турбореактивного двигателя.Тель-Авив и Вашингтон добились этим ударом некоторого замедления штурмовой операции «растанского котла», а также ещё более агрессивных заявлений со стороны Тегерана, что впоследствии обязательно приведёт к более жестким действиям САА и иранских отрядов в районе Дейр-эз-Зора против «Сирийских демократических сил». Именно этого и дожидаются в Пентагоне и ГШ АОИ для развязывания крупного регионального ирано-израильского конфликта под аккомпанемент воплей Нетаньяху и Помпео о неприемлемости «ядерной сделки» и продолжении тайной разработки ядерных боевых частей для баллистических ракет иранскими специалистами. Здесь-то и начинают просматриваться реальные причины возложения надежд США на боевую мощь аравийской армии, без которой все дерзкие амбиции Израиля и США будут крайне быстро положены на лопатки совместными усилиями обновлённой сирийской ПВО и ракетных подразделений Ирана. Автор: Евгений Даманцев Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 159 Источник Похожие новости Большой переднеазиатский сговор. Причины и цели успешного удара ВВС Израиля по арсеналам 47-й бригады Платье для голого короля Как страна-бензоколонка рушит глобальную власть США

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