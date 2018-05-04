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Большой переднеазиатский сговор. Причины и цели успешного удара ВВС Израиля по арсеналам 47-й бригады
04 мая 2018, 06:55 • 159 • Аналитика
К первым числам мая 2018 года экспертное мнение начало приходить к полному осознанию того, что наспех смоделированные прецеденты с оболванивания мировой общественности делом об отравлении в Солсбери и абсолютно безосновательным обвинением в применении правительственными силами Сирии зарина и хлора против боевиков в Восточной Гуте являются лишь цветочками на фоне тех методов, которые начинают пускать в ход Вашингтон и Тель-Авив сразу после утверждения на пост главы Госдепартамента США одиозного «русофоба-виртуоза» и экс-директора ЦРУ Майка Помпео. Сразу после его назначения Сенатом США на новую должность более-менее выверенная и аккуратная риторика внешнеполитического ведомства США, наблюдавшаяся во время нахождения у руля Рекса Тиллерсона (естественно, не считая поддержки Терезы Мэй во мнении по делу Скрипаля), мгновенно сменилась на резкие и абсолютно деструктивные заявления относительно невозможности возвращения отношений Россия — НАТО в прежнее русло при сохранении Республики Крым в составе России, а также продолжении поддержки непризнанных республик Донбасса. Одной же из главных своих задач Помпео назвал возвращение Госдепартаменту США «прежней напористости».
Учитывая тот факт, что увольнение Тиллерсона и дальнейшая поддержка кандидатуры М. Помпео проводились одновременно с подачи главы Белого дома Дональда Трампа и лоббирующих израильские интересы сенаторов (их набралось более 57), становится вполне понятно, что желающая сохранить свои рейтинги администрация президента США уже окончательно «прогнулась» под тех самых лоббистов. А это значит только одно: дальнейший дипломатический вектор Штатов окончательно переходит на «рельсы войны»; относится это как к европейскому, так и к переднеазиатскому театрам военных действий.
Все вышеописанные моменты можно отнести лишь к своеобразному показательному «поверхностному слою» геополитической развязки, который позволяет лишь туманно спрогнозировать степень роста военно-политической напряжённости или эскалации на том или ином участке ТВД, в то время как основанной информационный массив для военного прогнозирования зачастую необходимо по крупицам собирать на основании многочисленных сводок, размещённых на «Твиттер»-страничках очевидцев и местных корреспондентов, по данным от тактических онлайн-карт и онлайн-мониторов воздушного трафика, а также на базе комплексирования этих сводок с громкими заявлениями, визитами и переговорами крупных военных чиновников и представителей внешнеполитических ведомств государств-участниц «Большой игры».
В нашей предыдущей работе мы сфокусировались на первом заокеанском турне Помпео, в ходе которого был проведен ряд переговоров на уровне МИДов стран-участниц Североатлантического альянса, штаб-квартиры НАТО в Брюсселе, а также состоялись встречи и консультации руководствами Израиля, Саудовской Аравии и Иордании. Объяснить такой маршрут Помпео можно лишь запуском процесса воплощения в реальность стратегии США по вытеснению Ирана и России из ближневосточной повестки дня методом широкомасштабной наступательной операции оппозиционно-террористических формирований «Free Syrian Army» и курдских отрядов SDF на южные и центральные районы провинций Хомс и Дамаск с одновременным захватом города Дамаска. При этом, непосредственную воздушную и артиллерийскую поддержку наступающим курдским отрядам «Сирийских демократических сил» должны продолжить оказывать подразделения ССО и КМП США, а также французские марин, базы которых развёрнуты на восточном берегу Евфрата. Сухопутные войска и Королевские ВВС Саудовской Аравии, напротив, планируется задействовать в поддержке менее профессиональных и малочисленных формирований «Свободной сирийской армии», действующих из «деэскалационного треугольника» вокруг города Даръа и из 55-километровой «зоны безопасности» вокруг Ат-Танфа.
Почему в качестве главного наступательного «кулака» в грядущей военной акции против правительственных сил САР Штаты видят исключительно Саудовскую Аравию? Во-первых, её близкое расположение к Сирийскому театру военных действий (расстояние от аравийского города Эль-Кураят до южной границы провинции Эс-Сувейда не превышает 90 км по прямой через Иорданию) обуславливает в десятки раз более высокую оперативность переброски сотен единиц бронетехники саудовских механизированных подразделений в район сирийско-иорданской границы.
Вполне логично предположить, что столь высокой оперативностью переброски экспедиционных батальонов Корпуса морской пехоты США с соответствующим количеством лёгкой и тяжёлой бронетехники не могут похвастаться даже мощнейшие в истории флотов американские амфибийно-десантные корабельные ударные группировки, располагающие универсальными десантными кораблями класса «Уосп», десантно-вертолётными кораблями-доками класса «Сан-Атонио», а также десантными кораблями класса «Харперс Ферри». В то время, как одновременно нескольким американским корабельным соединениям потребуется около трёх месяцев для погрузки аналогичного количества техники и личного состава КМП, а также их отправки к театру боевых действий в несколько рейсов, Эр-Рияд может подогнать более сотни «Абрамсов», аналогичное количество боевых машин пехоты M2A2 «Bradley», а также десятки единиц ствольной артиллерии и РСЗО к южным провинциям Сирии всего за 2—4 часа.
Что является для Вашингтона ещё более важным моментом, так это наличие у саудитов мощных и высокотехнологичных Военно-воздушных, боевой потенциал которых сравним с возможностями ВВС Израиля (Хель Хаавир), а по некоторым техническим пунктам и опережает. В частности, сегодня авиапарк из 70 саудовских тактических истребителей F-15S постепенно проходит программу модернизации до уровня F-15SA, в дополнение к закупке 84 свежих машин последней версии. Данные истребители оснащаются передовой экспортной версией бортовой РЛС с активной ФАР AN/APG-63(V)3, способной обнаружить воздушный объект с ЭПР 2 кв. м на удалении до 160 км, нашлемной системой целеуказания типа (НСЦ) JHMCS (позволяет вести ближний воздушный бой с применением сверхманевренной УРВБ малой дальности AIM-9X Block II), многодиапазонной системой предупреждения об облучении / радиотехнической разведки ALQ-239 DEWS (позволяет пеленговать радиоизлучающие объекты, а затем классифицировать и идентифицировать их), ИК-станцией обнаружения атакующих ракет с распределённой апертурой CMWS (является аналогом лайтнинговой DAS и отечественной СОАР; способна на расстоянии от нескольких десятков до нескольких сотен километров пеленговать и сопровождать управляемые ракеты многих классов по факелу выгорающего топливного заряда, а также истребители по форсажному режиму работы).
Все вышеперечисленные датчики интегрированы в единую боевую информационно-управляющую систему, которая отображает обобщённую тактическую информацию о надводной, наземной и воздушной обстановках на огромном панорамном ЖК-индикаторе типа PCD, и, частично, на индикаторе нашлемной системы целеуказания типа JHMCS. Благодаря использованию «цифровой стеклянной кабины» пилоты этих машин имеют столь же высокий уровень информационной осведомлённости, как и лётчики приобретённых Израилем малозаметных истребителей 5-го поколения F-35I «Adir» с аналогичным умным сенсорным терминалом.
"Умное информационное поле" кабины пилота саудовского F-15SA
Следовательно, саудовские F-15SA могут полностью заменить используемые американскими ВВС F-15E «Strike Eagle» в задачах воздушной поддержки наступательных действий группировки FSA и отрядов SDF на подконтрольные сирийской армии территории в южной части республики. Что же касается источников предоставления тактической информации для аравийских F-15SA, то здесь незаменимыми средствами радиолокационной, радиотехнической и радиоэлектронной разведки станут такие самолёты, как израильский G550 «Eitam» CAEW, RC-135W «Rivet Joint» ВВС США, и, естественно, — саудовские E-3A «Sentry». Все эти машины будут передавать возможный спектр данных по защищённому радиоканалу тактической сети «Link-16» (контракт на модернизацию аравийских E-3A терминалами «Link-16/TADIL-J» был подписан между СА и США ещё в 2006 году, его стоимость составила порядка 10 млн. долларов).
Такая продуманная стратегия даст Пентагону возможность снять основную долю нагрузки со звеньев и эскадрилий «Страйк Иглов» и «Рапторов», патрулирующих воздушные и наземные подступы к 55-километровой «зоне безопасности» и «Хушамскому карману» и привлечь их к задачам воздушного прикрытия собственных авиабаз Военно-воздушных сил США в районе Персидского залива (Аль-Дафра, Эль-Удейд и т.д.). Авиационная компонента ПВО и противокорабельной обороны авиабаз в Объединённых Арабских Эмиратах, Катаре и Саудовской Аравии совершенно не случайно ставится оборонным ведомством США в ранг приоритетных задач для немедленной реализации, ведь на фоне откровенно вызывающих и нарочито агрессивных антисирийских и антииранских заявлений Майка Помпео во время его ближневосточного турне, произошло ещё несколько серьёзных событий, которые практически не муссировались нашими средствами массовой информации.
В частности, 24 апреля, за несколько дней до распиаренного турне Помпео на Ближний Восток, состоялся необъявленный визит главнокомандующего войск СпН США и «четырёхзвёздочного генерала» СВ США Джозефа Воутела в Израиль для закрытой встречи с начальником Генштаба Армии обороны Израиля (рав-алуфом/генерал-полковником) Гади Айзенкотом, а также другими высокопоставленными военными чиновниками ведомства. Итоги переговоров остались неосвещёнными, в то время как целью визита Воутела было названо обсуждение плана по интенсификации и укреплению стратегического военного партнёрства между государствами, а также вопросов безопасности в регионе. Как видите, всё очень завуалировано и обтекаемо. Результаты не заставили себя долго ждать: в ночь на последовал очередной удар звена израильских F-15I «Ra`am» по арсеналам 47-й бригады Сирийской Арабской Армии, расположенным севернее «Растанского котла» в провинции Хама. Погибло не менее 26 человек ЛС САА, а также иранских военных. Причём в ходе данного удара, судя по фотографиям обломков средств воздушного нападения, ставка была сделана на так называемые «узкие бомбы» в ранней модификации GBU-39/B, способные планировать на дистанцию более 110 км после схода с узлов подвески. Что мы здесь видим?
Расстояние от горных участков Ливана (именно с этих рубежей работали экипажи F-15I) до военной базы/арсеналов 47-й бригады сирийской армии составляет примерно 90 км. Следовательно, израильские пилоты должны были незаметно для наземных средств ДРЛО ПВО Сирии и ВКС России подобраться к северным окраинам горных складок Антиливана в режиме огибания рельефа местности. Задача была успешно выполнена. Но затем, для сброса бомб и придания необходимой дальности полёта (85—90 км), им требовалось резко набрать высоту более 5-7 км и околозвуковую скорость. Машины однозначно попали на индикаторы воздушной обстановки операторов радиолокационных комплексов типа 96Л6Е (всевысотный обнаружитель), приданных нашим С-400 «Триумф». Следовательно, командование войск ПВО Сирии было заблаговременно оповещено о подозрительном манёвре.
Но перехватить бомбы с ЭПР около 0,015 кв. м, к сожалению, так и не удалось. Ответ напрашивается сам собой: объект не был прикрыт ЗРПК «Панцирь-С1», либо они находились не в режиме боевого дежурства ввиду беспечности сирийцев, объяснить которую можно удалённостью от наиболее опасных рубежей работы израильских ВВС. В ту же очередь, такие средства ПВО, как «Бук-М1/2» и С-125М «Печора-2М» не способны работать по таким малоразмерным целям ввиду аппаратных ограничений радаров подсвета и 9С36 и наведения СНР-125. Не смогли выполнить свою функцию и оптико-электронные ТВ/ИК-визиры, поскольку удар был нанесён ночью, а GBU-39/B являются «холодными целями» по причине отсутствия твердотопливного ракетного или турбореактивного двигателя.
Тель-Авив и Вашингтон добились этим ударом некоторого замедления штурмовой операции «растанского котла», а также ещё более агрессивных заявлений со стороны Тегерана, что впоследствии обязательно приведёт к более жестким действиям САА и иранских отрядов в районе Дейр-эз-Зора против «Сирийских демократических сил». Именно этого и дожидаются в Пентагоне и ГШ АОИ для развязывания крупного регионального ирано-израильского конфликта под аккомпанемент воплей Нетаньяху и Помпео о неприемлемости «ядерной сделки» и продолжении тайной разработки ядерных боевых частей для баллистических ракет иранскими специалистами. Здесь-то и начинают просматриваться реальные причины возложения надежд США на боевую мощь аравийской армии, без которой все дерзкие амбиции Израиля и США будут крайне быстро положены на лопатки совместными усилиями обновлённой сирийской ПВО и ракетных подразделений Ирана.
Источники информации:
https://www.washingtontimes.com/news/2018/apr/24/gen-joseph-l-votel-makes-unusual-visit-to-israel/
http://www.ausairpower.net/APA-SDB.html
https://colonelcassad.livejournal.com/4157476.html
Автор: Евгений Даманцев
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