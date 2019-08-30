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Большой обман вместо обмена? Украинцы уже в Киеве. Русские все еще в украинском СИЗО - адвокат

30 августа 2019, 10:09  •  343 • Политика
Адвокат удерживаемых на Украине русских сообщил, что его подзащитные все еще находятся в украинском СИЗО и пока нет планов по поводу их отправки в Россию. Зато украинцы на обмен уже прилетели на родину, как пишут СМИ. Возникают нехорошие подозрения: неужели Киев готовит большой обман вместо большого обмена?
Украинские моряки, ранее арестованные после провокации в Керченском проливе и содержащиеся в российском СИЗО, уже прилетели в Киев. Об этом со ссылкой на родственников моряков сообщает "Крым. Реалии". Но уточнять, где именно, пока не стали.
"Мы получили такую информацию и срочно выехали в Киев", - сообщил собеседник СМИ.
Ранее сотрудница украинского парламента Анна Исламова на своей личной странице в Facebook сообщила, что обмен - вопрос решенный. На родину возвращаются и моряки, и сотрудники СБУ, которые были задержаны в ходе украинской же провокации в Керченском проливе. Кроме них, как пишет Исламова, в Киев прилетит и отбывающий в России 20-летний срок по "террористической" статье украинский режиссер Олег Сенцов. Репост сделал у себя на странице украинский генпрокурор Руслан Рябошапка.
Тем временем адвокат удерживаемых на Украине граждан России Валентин Рыбин уточнил, что его подзащитные пока все еще остаются под арестом. Об этом пишет ТАСС.
"Украинские пленные сидят на базе и в СИЗО, - пояснил защитник. - Мне пока не известно, что они сегодня вообще движутся на обмен".
Если это так, то возникает нехорошее предчувствие и логичный вопрос: не готовит ли Киев сорвать обмен и вместо него пойти на большой обман?

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