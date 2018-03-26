Большой малый бизнес: следствие проверяет владельцев сгоревшего ТЦ в Кемерове

Правоохранительные органы пришли с вопросами в компанию российского миллиардера Дениса Штенгелова, который, предположительно, является конечным владельцем сгоревшего в Кемерове торгового центра «Зимняя вишня». Бизнесмен известен как владелец ряда популярных брендов, среди которых «Кириешки», «Компашки», «Бабкины семечки», «Яшкино», «3 корочки», BEERкa, «Баренцев», а также «Хрустящий картофель». Сам Штенгелов подтвердил, что работает со следствием. Сотрудники СК также задержали и допросили одного из директоров ТЦ — Надежду Судденок. Её компания арендовала третий и четвёртый этажи комплекса и сдавала их в субаренду. Основные вопросы к коммерсантам — как многочисленные проверки МЧС не выявили нарушений в ТЦ и почему многомиллионный бизнес проходил как малый.

Следователи допросили ряд предпринимателей по делу сгоревшего в Кемерове торгового центра «Зимняя вишня». Среди первых коммерсантов, которых задержали и допросили правоохранители, была гендиректор ТЦ Надежда Судденок. СК также задержал Игоря Полозиненко — директора компании «Системный интегратор», занимавшейся вопросами безопасности здания. В рамках уголовного дела были задержаны ещё двое менеджеров ТЦ, однако их имена не называются.

Судденок известна в Кемерове как бывший депутат Топкинского районного совета от партии «Единая Россия». Её компания «Зимняя вишня Кемерово», чьё наименование созвучно с названием торгового центра, арендовала третий и четвёртый этажи комплекса и сдавала их в субаренду.

Сын Надежды Судденок на своей странице в соцсети «ВКонтакте» выступил с заявлением в защиту своей матери.

«Поймите меня правильно, я заступаюсь за самого близкого человека и буду продолжать это делать. Я вижу то, что уже началось, всё скидывают на неё, хотя ещё даже не было расследования, просто главное — обвинить. Люди, подумайте сами, за пожарную безопасность отвечают другие лица, которые должны всё это проверять на исправность и т.д., если (торговый центр. — RT) не в исправном состоянии, его должны были закрыть. Вы не знаете, как у нас в стране всё это проверяют, вы видели людей, которые работают там? Всем наплевать всегда, пока дело не дойдёт до такого», — пишет Денис Медведев.

Как выяснили следователи, за последние годы ТЦ сменил несколько номинальных владельцев.

Так, Надежда Судденок частично выкупила комплекс два года назад у предпринимателя Валентины Фазуяновой. Фазуянова же, в свою очередь, приобрела ТРК у основателя «Зимней вишни» Ираиды Вишневской.

Владельцем же всех площадей по адресу ТРЦ «Зимняя вишня» являлось ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат». Сам торговый комплекс раньше был кондитерской фабрикой, которую переделали под ТЦ.

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Бизнес-империя Дениса Штенгелова

Нынешним владельцем ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» является компания «Кондитерус Ком», головная структура группы компаний «КДВ Групп».

«КДВ Групп» же — один из крупнейших в России производителей снеков и кондитерских изделий.

Эта компания владеет 16 широко известными брендами, среди которых «Кириешки», «Компашки», «Бабкины семечки», «Яшкино», «3 корочки», BEERкa, «Баренцев», «Хрустящий картофель».

Примечательно, что гендиректором ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», которым теперь владеет «Кондитерус Ком», с 2002 по 2008 год был некий Вячеслав Вишневский. Его фамилия совпадает с фамилией основателя «Зимней вишни» Ираиды Вишневской, однако неизвестно, являются ли они родственниками.

Что касается «КДВ Групп», то основателем и владельцем холдинга является российский миллиардер Денис Штенгелов. В октябре 2017 года агентство Bloomberg оценило его состояние в $1 млрд, однако позже в интервью РБК бизнесмен заявил, что у него таких денег «нет, никогда не было и, наверное, не будет».

«КДВ Групп» — весьма успешная компания. В её состав входит свыше десяти крупных фабрик в разных регионах страны.

Среди них — кондитерская фабрика «Красная звезда» в Томске, кондитерский комбинат «Озёрский сувенир» в Подмосковье и Яшкинcкий пищекомбинат в Кемеровской области. На сайте компании отмечается, что её предприятия производят около 350 наименований продукции, которая продаётся во всех городах России, странах ближнего и дальнего зарубежья.

Сам Штенгелов в беседе с журналистами сообщил, что работает со следствием. Однако он не ответил на прямой вопрос, является ли он конечным собственником торгового центра «Зимняя вишня», где произошёл крупный пожар.

Денис Штенгелов

РИА Новости

© Павел Стефанский

В то же время Штенгелов сказал: «Сейчас работаем с органами, всё выясняется — что, как, почему, большая работа ведётся». Во время второго разговора бизнесмен заявил, что находится за пределами России и не готов сейчас комментировать ситуацию.

Крупный бизнес

Одним из основных вопросов в настоящий момент является причина возгорания и техническое состояние здания. По предварительным данным, причиной пожара могла быть слабая электропроводка. Эта проблема, в свою очередь, могла достаться «по наследству» от кондитерской фабрики, которая некогда располагалась в этих помещениях.

Не исключено, что в процессе переделки кондитерской фабрики в ТРЦ инженеры допустили ошибки. Возможно, из-за плохого проектирования или некачественного монтажа проводка была сделана слишком слабой и не смогла выдержать нагрузку ТЦ.

Однако самым странным моментом является тот факт, что ТРЦ практически не подвергался проверкам со стороны надзорных ведомств. Это связано с тем, что формально «Зимняя вишня» являлась предприятием малого бизнеса, а с 1 января 2016 года плановая проверка малого бизнеса отменена вплоть до 2018 года.

Запрет на проверки касается предприятий с выручкой меньше 800 миллионов рублей в год и штатом до 100 человек. Формально «Зимняя вишня» относилась к этой категории. Выяснилось, что ТЦ за последние годы всё же проверяли несколько раз, однако ни разу не находили никаких нарушений.

При этом местные жители отмечают, что это странно, с учетом того, что это старое здание кондитерской фабрики и ранее якобы на территории комплекса уже происходили ЧП, связанные с угрозой возгорания.

Сейчас следователи будут выяснять, правомерно ли торговый центр получил статус предприятия малого бизнеса. В случае, если это произошло вследствие неформальных договоренностей управляющих ТЦ с местными властями, в деле появится ряд новых фигурантов.

«Они могли бы вытащить детей»

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» начался в воскресенье днём. Он стал одним из самых масштабных за последние годы в России — погибли более 60 человек.

В социальных сетях выжившие в пожаре рассказывают, что им пришлось пережить.

«Это просто ужас... Обычный выходной день. Весь ТЦ «Зимняя вишня» был заполнен посетителями. Сигналку слышно не было. Выскочив из кинозала, мы увидели плотный чёрный едкий дым, который полностью затянул детскую игровую площадку и второй кинозал — их было совсем не видно. Дышать уже было нечем», — рассказала очевидец Анна Заречнева.

По её словам, кинопоказ даже не прервали. Кто-то открыл дверь в зал и крикнул о пожаре.

«Толпа ломанулась через одни узкие двери… Добежали до лестницы: там уже люди в большей панике спускались вниз. Кто-то спускался на лифте. Очень много плачущих и кричащих детей... На лестнице время от времени толпа тоже поддавалась панике, но мужчины, находящиеся в ней, быстро успокаивали всех, крича: «Без паники! Спокойно! Мы все спустимся!» Кто-то впопыхах поскользнулся и упал на ступеньках. Тут же ему помогли подняться… Администратор в панике стояла и не знала, что делать», — добавила Заречнева.

© annazare4neva / Instagram

Другая свидетельница в беседе с RT пожаловалась на непрофессиональные действия сотрудников ТЦ.

«Я видела, как парни выносили маленьких детей. У моего молодого человека шок. Они пытались зайти в кинотеатр, но сотрудники «Зимней вишни» сказали, что детей там нет. Ребята на последнем дыхании были, зажимали нос (чтобы не отравиться угарным газом. — RT). Но оказалось, что дети были. То есть их обманули. Они могли бы вытащить детей!» — рассказала жительница Кемерова Вита.

Другая жительница Кемерова рассказала, как её внучка спаслась из горящего здания. «У меня внучка здесь была, когда всё только загорелось. 15 лет ей. Раздетые, в чём были, выбежали на улицу. Бог миловал. Значит, в рубашке родились», — сообщила RT Надежда Ананина.

Проводка или поджог

Причину возгорания еще предстоит установить, однако вечером 25 марта первый замгубернатора Владимир Чернов назвал предварительную версию. По его словам, это мог быть поджог.

«Очаг — батутная комната. Предварительная версия, что у кого-то из ребятишек была зажигалка. Вот в этой батутной воспламенение началось с поролона, прямо в бассейне батутном, который просто вспыхнул, как порох», — рассказал Чернов ТАСС.

Между тем источник Интерфакса в службах технического надзора региона отмечает, что наиболее вероятной причиной является неисправность электропроводки. «Специалисты уже приступили к изучению возможных версий произошедшего. Наиболее вероятными на начальном этапе считают нарушения при монтаже и обслуживании электросетей в здании торгового центра.

Они могли не выдержать повышенной нагрузки и, возможно, не имели высокой степени защиты от перепадов напряжения», — сказал он.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности», «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Генпрокуратура России поручила провести проверки пожарной безопасности в

торговых комплексах по всей стране, где есть развлекательные центры.