Большой Идлиб. Скорое наступление Сирийской арабской армии неизбежно • 155 • Война Очаг радикализма

После более чем 8-летней войны провинция Идлиб и прилегающие к ней районы остаются ключевым оплотом радикальных боевиков в Сирии. За последние годы антиправительственные вооруженные формирования потерпели ряд поражений по всей стране и отошли на северо-запад Сирии. Решение сирийской армии позволить окруженным боевикам уйти в сторону Идлиба спасло тысячи мирных жителей, которые использовались последними в качестве живого щита в таких районах, как города Алеппо и Восточная Гута. В то же время это значительно увеличило и без того высокую концентрацию исламистов в Большом Идлибе, превратив его в очаг религиозного радикализма и терроризма.









Последовавшие за этим попытки отделить радикалов от так называемой умеренной оппозиции и затем нейтрализовать их, имевшие место в рамках астанинского формата с участием Турции, Сирии, Ирана и России, не увенчались успехом. Сеть турецких и российских наблюдательных пунктов вдоль линии соприкосновения не позволила установить надлежащее прекращение огня на границе между контролируемым правительством районом и территориями, подконтрольные незаконным бандформированиям. Наступление сирийской армии в августе 2019 года в Северной Хаме и южном Идлибе привело к освобождению большой части обеих провинций от моджахедов. Однако стратегически ситуация оставалась прежней.



Идлиб служит прибежищем для ряда разрозненных группировок, которые ведут постоянную борьбу за влияние и ресурсы. Наиболее заметными из них являются следующие террористические объединения.



«Хайят Тахрир аш-Шам»* (ХТШ ранее был «Джабхат ан-Нусрой»*, сирийским отделением «Аль-Каиды»*) – самая влиятельная группировка в Большом Идлибе.



Национальный Фронт освобождения — протурецкий военныей альянс, созданный вокруг «Ахрар аш-Шам»*, чтобы быть альтернативной силой ХТШ* и продвигать турецкие интересы в этой части Сирии.



Туркестанская исламская партия* — связанная с «Аль-Каидой»* военизированная группировка, основанная иностранными джихадистами, в основном уйгурами. Ключевой союзник «Хайят Тахрир аш-Шам»*.



«Хуррас ад-Дин-про-Аль-Каида»* – боевая бригада в союзе с ХТШ*. Главное отличие «Хуррас ад-Дина»* от своего старшего брата заключается в том, что это группировка не пытается скрыть свои существующие связи с «Аль-Каидой»*.



В различных источниках приводятся разные цифры, касающиеся численности вышеупомянутых вооруженных группировок, действующих в Идлибе. Даже сами лидеры этих групп постоянно дают противоречивую, зачастую сильно преувеличенную численность подшефных боевиков, чтобы повысить популярность и запугать соперничающие бандформирвания, получая дополнительное финансирование от западных кураторов.







В 2018 году председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд подсчитал, что в Идлибе было порядка 20—30 тысяч боевиков. В 2019 году ООН обнародовала цифру в 20 тысяч моджахедов ХТШ* в Идлибе. Источники, связанные с исламистами, говорят, что ХТШ насчитывает около 31 тысячи стволов. Те же источники утверждают, что общая численность боевиков в Идлибе составляет порядка 60 тысяч человек. Большинство используемых местными террористами складов оружия и боеприпасов, туннельных сетей, ремонтных сооружений, штаб-квартир и других объектов инфраструктуры расположено в сельской местности города Идлиба, а также в городах Саракибе и Мааррат-Эль-Нумане. Боевики намеренно размещают их вблизи гражданских районов, используя живущих там людей в качестве живого прикрытия.



Несмотря на наблюдаемое разнообразие незаконных бандформирований, ни одно из них, по-видимому, не может оспорить доминирующие положение «Хайят Тахрир аш-Шам»*. В период с 2016 по 2019 год группировка предприняла активные усилия по укреплению своего военного, политического и экономического присутствия в регионе. Конкурирующие группировки были поглощены или просто вынуждены принять правила, установленные ХТШ*. Даже неофициально поддерживаемый Анкарой Национальный Фронт освобождения, созданный в мае 2018 года, не смог пошатнуть главенство ХТШ* и был вынужден довольствоваться ролью младшего брата.



В 2017 году «Хайят Тахир аш-Шам»* создал сирийское правительство спасения для управления территорией Большого Идлиба. В состав этого органа власти вошли восемь министерств. Среди них МВД, Минюст, Министерство религиозных обличений, Минздрав, Минобразования, муниципалитет, а также Минэкономразвития. Это правительство также имеет свою собственную полицию, которая, однако, имеет ограниченные обязанности, такие, как управление автодвижением, поимка преступников и разрешение споров. Тем не менее, любые заметные усилия по обеспечению безопасности в этом районе, такие, как расправа с ячейками ИГИЛ*, которые имеют довольно сложные отношения с основными полевыми командирами этой сирийской провинции, всегда включают силы ХТШ*.



Все это позволило «Хайят Тахир аш-Шам»* взять под контроль экономику региона, контролируя все ключевые дороги (в первую очередь шоссе М5) и торговые переходы как с Турцией, так и через линию фронта в контролируемые проправительственной коалицией районы. Когда контрольно-пропускной пункт Аль-Аис в провинции Алеппо был открыт, ХТШ* собирал налоги с тех, кто въезжал и выезжал из Идлиба. Группировка также собирает налоги с людей, которые хотят покинуть зону Идлиба через гуманитарные коридоры, открытые официальным Дамаском с помощью российской военной полиции.





Основным источником дохода являются границы в районе населенного пункта Баб-эль-Хава с Турцией. ХТШ* ввела пошлины на все товары, поступающие в Идлиб. К ним относятся одежда, продукты питания, топливо и его производные. Боевики установили прочные связи с широкой сетью трейдеров и, как сообщается, имеют связи даже с нефтяной компанией Watad, которая владеет монополией на импорт углеводородов из Турции. Кроме того, моджахеды собирают деньги через прямые и косвенные налоги, взимаемые подати с бизнеса, теневых схем финансовых переводов и с валютообменников. Предприятия обязаны соблюдать эти условия для того, чтобы они могли продолжать свою деятельность. Контроль за потоками средств, топлива и запчастей позволяет ХТШ* быть самым хорошо оснащенным и хорошо вооруженным формированием в Идлибе, обладающим самым многочисленным парком тяжелой военной техники.



Согласно имеющимся данным, часть финансирования «Хайят Тахир аш-Шам»* поступает из внешних источников. Большая часть средств поступила от благотворительных салафитских фондов в Кувейте, Катаре, Саудовской Аравии, а также от высокопоставленных священнослужителей и богатых бизнесменов в Иордании и Турции, которые симпатизируют идеям салафитского ислама. По оценкам экспертов, поток из иностранных источников сократился после того, как в Сирии прекратилась фаза активных боестолкновений в 2018 году. По той же причине сократился финпоток, собираемый вооруженными группами через краудфандинг в социальных сетях. Поэтому ХТШ* и другие нелегальные бандформирования были вынуждены все больше полагаться на местные финансовые источники.



До конфликта в провинции Идлиб проживало около полутора миллионов человек. По данным ООН, в настоящее время население в Идлибе удвоилось. Большинство жителей — арабы-сунниты плюс сирийские турки. Большинство членов других этнических и религиозных общин, таких, как шииты или христиане, были вынуждены бежать из этого района или были убиты радикалами, контролирующими эту провинцию. Согласно сообщениям, около 40% людей, живущих в настоящее время в Большом Идлибе, происходят из других ранее удерживаемых боевиками районов. Это действующие и бывшие члены военизированных формирований, их семьи и родственники. Это предопределило положение Идлиба как главного очага терроризма в современной Сирии. Ударим по 15 важнейшим объектам: Трамп пригрозил Ирану



Цель: победа «революции»

С политической точки зрения подавляющее большинство руководства идлибских группировок боевиков и связанных с ними образований согласовывают свою политику с позицией Турции. Публично они заявляют, что главной целью их усилий является победа так называемой сирийской революции и реформирование сирийской системы управления в соответствии с законами шариата. Тем не менее, эти заявления являются лишь формальной частью официальной пропаганды боевиков. Действия ХТШ* и ее союзных группировок в последние годы свидетельствуют о том, что они фактически стремятся создать де-факто независимое квазигосударство под своим контролем и частичного протектората Турции. Если нынешняя ситуация на северо-западе Сирии останется прежней в течение ближайших 3-5 лет, то велика вероятность того, что Турция окажется в ловушке условий, в которых ей придется попытаться аннексировать эту территорию.







Ирония ситуации заключается в том, что «Хайят Тахир аш-Шам»* и ее союзники своей собственной политикой нарушают этот сценарий. В нынешних условиях зона Идлиб является постоянным источником террористических угроз и нестабильности. Во всех предыдущих случаях, когда сирийские и просирийские силы прекращали наступательные операции и начинали в одностороннем порядке выполнять договоренности о прекращении огня, идлибские вооруженные формирования, наоборот, немедленно начинали военные действия. Они предпринимали попытки захвата новых районов или нападения на проправительственные силы, а также возобновляли подготовку террористических операций на контролируемых легитимным правительством территории. Кроме того, в зоне Идлиба сосредоточена самая кровожадная часть так называемой оппозиции. Ядро «идлибской оппозиции» составляют наемники, преступные группировки и радикалы. Не ожидается, что одностороннее прекращение огня, объявленное сирийской армией в южном Идлибе 31 августа, затянется надолго. В первой половине сентября боевики уже провели несколько вооруженных ударов беспилотными летательными аппаратами по позициям сирийской армии и даже российской авиабазе Хмеймим.



Турция стремится предотвратить любое возможное наступление правительственных войск в Идлибе. Поэтому она выступает за дальнейшее дипломатическое сотрудничество с Россией и Ираном в целях содействия "невоенному" решению вопроса. Однако Анкара, похоже, не имеет достаточного влияния на идлибские военизированные группировки, в частности, ХТШ*, чтобы навязать им режим прекращения огня в настоящее время. Турция могла бы взять ситуацию под свой контроль, но ей понадобится год или два, которых у нее нет. Поэтому, судя по происходящему в регионе, новый виток военной эскалации в зоне Идлиба не за горами, и солировать в нем суждено подразделениям Сирийской арабской армии.



* Запрещённая в РФ террористическая организация. После более чем 8-летней войны провинция Идлиб и прилегающие к ней районы остаются ключевым оплотом радикальных боевиков в Сирии. За последние годы антиправительственные вооруженные формирования потерпели ряд поражений по всей стране и отошли на северо-запад Сирии. Решение сирийской армии позволить окруженным боевикам уйти в сторону Идлиба спасло тысячи мирных жителей, которые использовались последними в качестве живого щита в таких районах, как города Алеппо и Восточная Гута. В то же время это значительно увеличило и без того высокую концентрацию исламистов в Большом Идлибе, превратив его в очаг религиозного радикализма и терроризма.Последовавшие за этим попытки отделить радикалов от так называемой умеренной оппозиции и затем нейтрализовать их, имевшие место в рамках астанинского формата с участием Турции, Сирии, Ирана и России, не увенчались успехом. Сеть турецких и российских наблюдательных пунктов вдоль линии соприкосновения не позволила установить надлежащее прекращение огня на границе между контролируемым правительством районом и территориями, подконтрольные незаконным бандформированиям. Наступление сирийской армии в августе 2019 года в Северной Хаме и южном Идлибе привело к освобождению большой части обеих провинций от моджахедов. Однако стратегически ситуация оставалась прежней.Идлиб служит прибежищем для ряда разрозненных группировок, которые ведут постоянную борьбу за влияние и ресурсы. Наиболее заметными из них являются следующие террористические объединения.* (ХТШ ранее был «Джабхат ан-Нусрой»*, сирийским отделением «Аль-Каиды»*) – самая влиятельная группировка в Большом Идлибе.Национальный Фронт освобождения — протурецкий военныей альянс, созданный вокруг «Ахрар аш-Шам»*, чтобы быть альтернативной силой ХТШ* и продвигать турецкие интересы в этой части Сирии.* — связанная с «Аль-Каидой»* военизированная группировка, основанная иностранными джихадистами, в основном уйгурами. Ключевой союзник «Хайят Тахрир аш-Шам»*.»* – боевая бригада в союзе с ХТШ*. Главное отличие «Хуррас ад-Дина»* от своего старшего брата заключается в том, что это группировка не пытается скрыть свои существующие связи с «Аль-Каидой»*.В различных источниках приводятся разные цифры, касающиеся численности вышеупомянутых вооруженных группировок, действующих в Идлибе. Даже сами лидеры этих групп постоянно дают противоречивую, зачастую сильно преувеличенную численность подшефных боевиков, чтобы повысить популярность и запугать соперничающие бандформирвания, получая дополнительное финансирование от западных кураторов.В 2018 году председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд подсчитал, что в Идлибе было порядка 20—30 тысяч боевиков. В 2019 году ООН обнародовала цифру в 20 тысяч моджахедов ХТШ* в Идлибе. Источники, связанные с исламистами, говорят, что ХТШ насчитывает около 31 тысячи стволов. Те же источники утверждают, что общая численность боевиков в Идлибе составляет порядка 60 тысяч человек. Большинство используемых местными террористами складов оружия и боеприпасов, туннельных сетей, ремонтных сооружений, штаб-квартир и других объектов инфраструктуры расположено в сельской местности города Идлиба, а также в городах Саракибе и Мааррат-Эль-Нумане. Боевики намеренно размещают их вблизи гражданских районов, используя живущих там людей в качестве живого прикрытия.Несмотря на наблюдаемое разнообразие незаконных бандформирований, ни одно из них, по-видимому, не может оспорить доминирующие положение «Хайят Тахрир аш-Шам»*. В период с 2016 по 2019 год группировка предприняла активные усилия по укреплению своего военного, политического и экономического присутствия в регионе. Конкурирующие группировки были поглощены или просто вынуждены принять правила, установленные ХТШ*. Даже неофициально поддерживаемый Анкарой Национальный Фронт освобождения, созданный в мае 2018 года, не смог пошатнуть главенство ХТШ* и был вынужден довольствоваться ролью младшего брата.В 2017 году «Хайят Тахир аш-Шам»* создал сирийское правительство спасения для управления территорией Большого Идлиба. В состав этого органа власти вошли восемь министерств. Среди них МВД, Минюст, Министерство религиозных обличений, Минздрав, Минобразования, муниципалитет, а также Минэкономразвития. Это правительство также имеет свою собственную полицию, которая, однако, имеет ограниченные обязанности, такие, как управление автодвижением, поимка преступников и разрешение споров. Тем не менее, любые заметные усилия по обеспечению безопасности в этом районе, такие, как расправа с ячейками ИГИЛ*, которые имеют довольно сложные отношения с основными полевыми командирами этой сирийской провинции, всегда включают силы ХТШ*.Все это позволило «Хайят Тахир аш-Шам»* взять под контроль экономику региона, контролируя все ключевые дороги (в первую очередь шоссе М5) и торговые переходы как с Турцией, так и через линию фронта в контролируемые проправительственной коалицией районы. Когда контрольно-пропускной пункт Аль-Аис в провинции Алеппо был открыт, ХТШ* собирал налоги с тех, кто въезжал и выезжал из Идлиба. Группировка также собирает налоги с людей, которые хотят покинуть зону Идлиба через гуманитарные коридоры, открытые официальным Дамаском с помощью российской военной полиции.Основным источником дохода являются границы в районе населенного пункта Баб-эль-Хава с Турцией. ХТШ* ввела пошлины на все товары, поступающие в Идлиб. К ним относятся одежда, продукты питания, топливо и его производные. Боевики установили прочные связи с широкой сетью трейдеров и, как сообщается, имеют связи даже с нефтяной компанией Watad, которая владеет монополией на импорт углеводородов из Турции. Кроме того, моджахеды собирают деньги через прямые и косвенные налоги, взимаемые подати с бизнеса, теневых схем финансовых переводов и с валютообменников. Предприятия обязаны соблюдать эти условия для того, чтобы они могли продолжать свою деятельность. Контроль за потоками средств, топлива и запчастей позволяет ХТШ* быть самым хорошо оснащенным и хорошо вооруженным формированием в Идлибе, обладающим самым многочисленным парком тяжелой военной техники.Согласно имеющимся данным, часть финансирования «Хайят Тахир аш-Шам»* поступает из внешних источников. Большая часть средств поступила от благотворительных салафитских фондов в Кувейте, Катаре, Саудовской Аравии, а также от высокопоставленных священнослужителей и богатых бизнесменов в Иордании и Турции, которые симпатизируют идеям салафитского ислама. По оценкам экспертов, поток из иностранных источников сократился после того, как в Сирии прекратилась фаза активных боестолкновений в 2018 году. По той же причине сократился финпоток, собираемый вооруженными группами через краудфандинг в социальных сетях. Поэтому ХТШ* и другие нелегальные бандформирования были вынуждены все больше полагаться на местные финансовые источники.До конфликта в провинции Идлиб проживало около полутора миллионов человек. По данным ООН, в настоящее время население в Идлибе удвоилось. Большинство жителей — арабы-сунниты плюс сирийские турки. Большинство членов других этнических и религиозных общин, таких, как шииты или христиане, были вынуждены бежать из этого района или были убиты радикалами, контролирующими эту провинцию. Согласно сообщениям, около 40% людей, живущих в настоящее время в Большом Идлибе, происходят из других ранее удерживаемых боевиками районов. Это действующие и бывшие члены военизированных формирований, их семьи и родственники. Это предопределило положение Идлиба как главного очага терроризма в современной Сирии.С политической точки зрения подавляющее большинство руководства идлибских группировок боевиков и связанных с ними образований согласовывают свою политику с позицией Турции. Публично они заявляют, что главной целью их усилий является победа так называемой сирийской революции и реформирование сирийской системы управления в соответствии с законами шариата. Тем не менее, эти заявления являются лишь формальной частью официальной пропаганды боевиков. Действия ХТШ* и ее союзных группировок в последние годы свидетельствуют о том, что они фактически стремятся создать де-факто независимое квазигосударство под своим контролем и частичного протектората Турции. Если нынешняя ситуация на северо-западе Сирии останется прежней в течение ближайших 3-5 лет, то велика вероятность того, что Турция окажется в ловушке условий, в которых ей придется попытаться аннексировать эту территорию.Ирония ситуации заключается в том, что «Хайят Тахир аш-Шам»* и ее союзники своей собственной политикой нарушают этот сценарий. В нынешних условиях зона Идлиб является постоянным источником террористических угроз и нестабильности. Во всех предыдущих случаях, когда сирийские и просирийские силы прекращали наступательные операции и начинали в одностороннем порядке выполнять договоренности о прекращении огня, идлибские вооруженные формирования, наоборот, немедленно начинали военные действия. Они предпринимали попытки захвата новых районов или нападения на проправительственные силы, а также возобновляли подготовку террористических операций на контролируемых легитимным правительством территории. Кроме того, в зоне Идлиба сосредоточена самая кровожадная часть так называемой оппозиции. Ядро «идлибской оппозиции» составляют наемники, преступные группировки и радикалы. Не ожидается, что одностороннее прекращение огня, объявленное сирийской армией в южном Идлибе 31 августа, затянется надолго. В первой половине сентября боевики уже провели несколько вооруженных ударов беспилотными летательными аппаратами по позициям сирийской армии и даже российской авиабазе Хмеймим.Турция стремится предотвратить любое возможное наступление правительственных войск в Идлибе. Поэтому она выступает за дальнейшее дипломатическое сотрудничество с Россией и Ираном в целях содействия "невоенному" решению вопроса. Однако Анкара, похоже, не имеет достаточного влияния на идлибские военизированные группировки, в частности, ХТШ*, чтобы навязать им режим прекращения огня в настоящее время. Турция могла бы взять ситуацию под свой контроль, но ей понадобится год или два, которых у нее нет. Поэтому, судя по происходящему в регионе, новый виток военной эскалации в зоне Идлиба не за горами, и солировать в нем суждено подразделениям Сирийской арабской армии. Олег Орлов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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