«Большой дипломатический торг»: к чему может привести отказ Ирана от обязательств по ядерной сделке

Иран будет без ограничений вести научно-исследовательские работы в ядерной сфере, объявил представитель иранской Организации атомной энергии Бехруз Камальванди. Он сообщил, что уже начался запуск 20 центрифуг типа IR-4 и ещё 20 — типа IR-6. Таким образом, утверждает Камальванди, наступил третий этап сворачивания Тегераном своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), которое на днях анонсировал президент Ирана Хасан Рухани. По мнению экспертов, иранские власти не преследуют цели полностью похоронить ядерную сделку, а только пытаются заставить США смягчить антииранские санкции или убедить страны ЕС найти действенные способы их обхода.

Тегеран приступил к третьему этапу сворачивания своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом на пресс-конференции заявил представитель Организации атомной энергии ИРИ Бехруз Камальванди.

«Мы приступили к снятию ограничений в области исследований и разработок (в ядерной сфере. — RT)... Сюда же войдут и разработки более быстродействующих и продвинутых центрифуг», — сказал Камальванди.

По его словам, Иран не только задействует для обогащения 20 центрифуг IR-4, но и будет использовать 20 более современных центрифуг IR-6, которые, согласно ядерной сделке, ему разрешено тестировать только с 2023 года.

«Мы принимаем рациональные, твёрдые и взвешенные решения. Продвигаемся уверенно и осознано, и наши коллеги об этом знают», — цитирует Bloomberg заявление Камальванди.

Он заявил, что Иран технически способен обогащать уран до уровня более чем 20%, но не намерен пока этого делать. Собирается ли Тегеран выйти на этот показатель, представитель Организации атомной энергии не уточнил. Согласно ядерной сделке, предельный уровень обогащения, который разрешён иранцам, не должен превышать 3,67%.

В июле Германия, Франция и Великобритания в совместном заявлении призвали Иран не идти на нарушение этого пункта СВПД. Однако Иран в том же месяце преодолел уровень обогащения в 3,67%.

«Мы уверены, что Великобритания, Франция и Германия — да и вообще все цивилизованные страны примут решительные меры, чтобы положить конец ядерному шантажу Ирана», — прокомментировал в своём Twitter госсекретарь США Майк Помпео известие о новом отказе Ирана от обязательств по ядерной сделке.

Глава Госдепа также раскритиковал само соглашение СВПД.

«Сам факт, что Иран сохраняет за собой колоссальный потенциал по обогащению урана, указывает на коренное несовершенство соглашения по его ядерной программе», — отметил Помпео в своём Twitter.

Iran announced it will violate all limits on nuclear research and development. The fact that Iran retains massive uranium enrichment capacity reveals a core weakness of the Iran deal. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 6 сентября 2019 г.

Обратимая реакция

СВПД был принят в 2015 году после почти десяти лет консультаций. Под этим соглашением стоят подписи Ирана и международных посредников: США, России, Китая, Франции, Великобритании и Германии. Сделка призвана гарантировать исключительно мирный характер иранской ядерной программы.

Майк Помпео

AFP

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В рамках СВПД Иран брал на себя целый комплекс обязательств. В их числе — сокращение количества центрифуг по обогащению урана с 19 000 до 6000, снижение в течение 15 лет уровня обогащения урана до 3,67%, обеспечение доступа экспертов МАГАТЭ к своим ядерным объектам, перепрофилирование урано-обогатительного завода в городе Фордо под производство стабильных изотопов. В обмен с Ирана снимались жёсткие международные санкции.

В мае прошлого года администрация Дональда Трампа объявила о выходе США из СВПД. Американские санкции против Ирана были восстановлены. В ответ на это 8 мая 2019 года Иран объявил о поэтапном отказе от обязательств, принятых в рамках ядерной сделки. Очередной, третий этап, был анонсирован иранским президентом Хасаном Рухани в его выступлении 4 сентября.

«Продолжение сворачивания своих обязательств по СВПД является закономерным шагом Ирана. Есть договор, и когда одна сторона его нарушает, очевидно, что другая больше не может его поддерживать. Конечно, фактическое сворачивание ядерной сделки не в интересах ни Ирана, ни России, ни ЕС. Всё это взвинчивает и без того нестабильную ситуацию на Ближнем Востоке. Однако это соответствует интересам администрации Трампа, которая занимает достаточно непримиримую позицию по вопросу об антииранских санкциях», — сказал в беседе с RT эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин, в свою очередь, отметил, что третий этап сворачивания обязательств по ядерной сделке нельзя назвать шагом, который невозможно отыграть назад.

«Рано говорить о том, что Иран нанёс катастрофический удар по идее нераспространения ядерного оружия. Центрифуги сами по себе в одиночных экземплярах никакой опасности не представляют. Они должны быть соединены в каскады, состоящие из более чем полутора сотен центрифуг. Только тогда возможно говорить о производстве обогащенного урана. Я полагаю, что создание каскадов из самых современных центрифуг для ИРИ — дело очень далёкое. Сейчас страна не в состоянии делать серьёзные шаги в этом направлении», — сказал эксперт в интервью RT.

Сажин напоминает, что Тегеран по-прежнему готов сотрудничать с международными инспекторами по ядерной энергетике.

«Иран на данный момент не планирует ограничивать доступ МАГАТЭ к своим ядерным объектам», — заявлял Камальванди.

Он также сообщил, что 8 сентября в Тегеран с визитом прибудет исполняющий обязанности гендиректора МАГАТЭ Корнел Феруцэ.

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон написал в своём Twitter, что Иран может скрывать ядерные материалы, а также свою деятельность в атомной сфере. По его словам, об этом МАГАТЭ проинформировало свой совет управляющих.

IAEA Acting Director General going to Iran just as IAEA informs its Board that #Iran may be concealing nuclear material and/or activities. We join with other @iaeaorg Board member states eager to get a full report as soon as possible. — John Bolton (@AmbJohnBolton) 7 сентября 2019 г.

«Мы разделяем стремление других стран, входящих в совет управляющих МАГАТЭ, как можно скорее получить полный отчёт», — написал Болтон.

Тактический ход

Объявляя очередной этап сворачивания обязательств по ядерной сделке, президент Ирана Хасан Рухани рассчитывает, что это событие заставит Европу, заинтересованную в экономическом сотрудничестве с Тегераном, найти действенные механизмы обхода американских антииранских санкций, считает Владимир Сажин.

«Можно сказать, что имеет место пропагандистский ход. Он рассчитан в первую очередь на страны ЕС, на трёх участников СВПД — Германию, Францию и Великобританию», — полагает эксперт.

Представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди

Reuters

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По мнению Сажина, Ирану, конечно, не удастся добиться снятия американских санкций. Однако аналитики отмечают, что Иран в настоящее время согласен даже на меньшее. Так, заместитель главы иранского МИД Аббас Аракчи заявил о готовности его страны вернуться к полному соблюдению СВПД при условии получения кредита в размере $15 млрд.

Такой кредит предусматривает план, предложенный французским президентом Эммануэлем Макроном.

«Речь идёт о временном соглашении, позволяющем Ирану продавать в сутки около 700 тыс. баррелей нефти. Кредит в размере $15 млрд нужен для осуществления внешнеторговой деятельности. В ответ Иран, согласно плану Макрона, должен полностью вернуться к выполнению требований СВПД. В принципе, Тегеран этот план устраивает. Сейчас идёт большой дипломатический торг между США, Ираном и ЕС», — говорит Сажин.

Проблема заключается в том, что администрация Дональда Трампа в данный момент не настроена на какие-либо уступки Тегерану, отмечает Блохин.

«Все понимают, что Иран сейчас загнан в угол. Виновата в этом, конечно, политика Вашингтона. Барака Обаму интересовала сама ядерная сделка, он был её автором и архитектором. А для Трампа важна сама политика Тегерана, а не то, выполняет он свои обязательства или нет. Она не нравится американскому президенту, он видит в ней угрозу США и Израилю. Сворачивая свои обязательства по ядерной сделке, ИРИ надеется, что Россия и страны Евросоюза усадят Соединённые Штаты за стол переговоров. Но пока Трамп этого не хочет», — говорит Блохин.