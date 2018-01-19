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Большой брат смотрит: Сенат США продлил действие закона о слежке за иностранцами

19 января 2018, 00:54  •  52 • В мире
Обе палаты Конгресса США пролонгировали действие спорного закона о слежке за иностранными гражданами.
Американские парламентарии посчитали нужным продлить действие одного из самых спорных и скандальных своих законов. Речь идет о так называемом законе о слежке за иностранцами, который должен был потерять силу после апреля текущего года.
Сегодня вслед за Палатой представителей в поддержку сохранения закона в действии высказалась также и верхняя палата Конгресса. Тем не менее сделано это было не без некоторого скрипа.
В Сенате за продление действия закона еще на шесть месяцев проголосовали 65 законодателей, против высказались 34. При этом "за" голосовали в основном республиканцы, а также представители крыла "ястребов" в Демократической партии США.
Вскоре обновленная версия закона ляжет на стол к президенту Дональду Трампу. Тем не менее, с учетом предыдущих заявлений американского национального лидера, все указывает на то, что он поставит под ней свою подпись.
Закон о слежке за иностранцами позволяет американским спецслужбам прослушивать телефонные разговоры и просматривать электронную почту жителей других государств. Формально цель закона - помочь американской разведке противостоять международному терроризму. Долгое время о существовании данной законодательной нормы в американском праве мировому сообществу ничего не было известно. Закон о слежке за иностранцами - или FISA - стал достоянием общественности благодаря бывшему агенту АНБ Эдварду Сноудену.

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