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Большой-большой секрет
09 января 2018, 15:24 • 310 • Карикатуры
Ракета Falcon 9 компании SpaceX не смогла вывести на орбиту секретный американский спутник Zuma. По предварительным данным, он упал в море.
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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