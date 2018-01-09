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Большой-большой секрет

09 января 2018, 15:24  •  310 • Карикатуры

Ракета Falcon 9 компании SpaceX не смогла вывести на орбиту секретный американский спутник Zuma. По предварительным данным, он упал в море.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

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