Большой блеф Трампа, или Кто будет «наказывать» Сирию? • 100 • Аналитика







Хочу сразу предупредить. Единственным рациональным соображением, которым я руководствовался при подготовке данной военно-политической сводки, является естественное желание понимать, в какой ситуации мы на самом деле находимся. И насколько реальной является угроза прямого вооруженного столкновения России и США на ближневосточном театре военных действий, о чем сейчас говорят много как никогда.





При этом следует понимать, что указанные в сводке фактические данные могут быть намеренно искажены потенциальным противником в порядке военной дезинформации. А также могут отставать от реального времени на несколько суток. Что, впрочем, не является критичным с учетом невысокой скорости перемещения корабельных сил флота.



Итак, что мы видим (с учетом указанных выше оговорок) на морских акваториях, либо примыкающих к Сирии, либо находящихся в оперативной близости от неё?



Официальный сайт 6-го флота США со штаб-квартирой в Неаполе сообщает, что ракетный эсминец «Дональд Кук» 9 апреля покинул кипрский порт Ларнака, где находился с рабочим визитом. Данный факт подтвержден многочисленными сообщениями СМИ, поэтому сомнений не вызывает. В настоящее время «Кук» чисто физически не мог успеть покинуть район Восточного Средиземноморья и, следовательно, находится где-то у берегов Сирии.



Другие эсминцы из постоянного соединения передового базирования ВМС США в испанском порту Рота занимают следующие позиции. Ракетный эсминец «Портер» (принимавший участие в ударе по Сирии в марте 2017 г.) находится с рабочим визитом в порту Шербур на северо-западе Франции, то есть вне зоны оперативной досягаемости территории Сирии. Ракетный эсминец «Карни» 31 марта вернулся в пункт базирования Рота (Испания) после завершения трехмесячного боевого дежурства в зоне ответственности 6-го флота США.



Ракетный эсминец «Росс» (еще один участник прошлогоднего ракетного удара по Сирии) участвует в совместной тренировке с британским флотом, предположительно в районе порта Плимут.



Дислокация авианосцев и амфибийных передовых групп. Согласно данным американского издания «Стратфор», оперативная обстановка по состоянию на 4 апреля с.г. (более поздних данных нет) в морских акваториях на ближних и дальних подступах к Сирии следующая. Авианосцы «Авраам Линкольн» и «Джордж Буш», ранее выходившие на тактическую подготовку в Атлантический океан, вернулись в свои базы. Авианосец «Теодор Рузвельт» находится с визитом в Сингапуре. Авианосцы «Карл Винсон» и «Джон Стеннис» оперируют в составе 7-го флота США в Тихом океане. Других развернутых где-либо в Мировом океане авианосных ударных групп США, по данным «Стратфора», на 4 апреля не фиксируется.



Таким образом, в радиусе примерно 5 тысяч морских миль от территории Сирии, если верить указанному изданию, по состоянию на 4 апреля нет ни одной авианосной ударной группы ВМС США. От себя добавлю, что в истории американских военных агрессий после Второй мировой войны не было ни одного случая военного нападения на какое-либо из прибрежных иностранных государств без привлечения крупных соединений военно-морских сил США, прежде всего ударных авианосцев.







По данным того же издания, единственная группировка десантных сил ВМС США (LHD7 во главе с УДК «Иводзима») находится в оперативном пространстве 5-го флота США у входа в Персидский залив. И если это соответствует действительности, она не может быть немедленно привлечена к десантным операциям против Сирии.



Кроме того, по данным командования 6-го флота США, единственный штатный корабль данного флота, «Маунт Уитни», выполняющий в случае боевых действий функции штабного корабля управления, в настоящее время находится с визитом в Дакаре (Сенегал) по окончании многонациональных военно-морских учений с рядом африканских стран. На Азовском море завелись пираты. А разговор с пиратами — короткий!



Общий вывод: если исходить из указанных выше данных, никаких признаков подготовки ВМС США к крупномасштабным боевым действиям против Сирии и, тем более, против вооруженных сил России на сирийском ТВД не фиксируется. Тем не менее, невозможно исключить нахождения в оперативной близости от сирийской территории еще нескольких ракетных эсминцев ВМС США, помимо «Дональда Кука», а также многоцелевых атомных подводных лодок, способных нанести по отдельным сирийским объектам удар ограниченной мощности.



Еще раз подчеркну: данная сводка может иметь практическое значение для понимания оперативной обстановки только в том случае, если допустить, что её источники (в основном американские) в целом не искажают действительность. Но это каждый должен решить для себя сам. Оперативные данные, доступные из открытых источников, рисуют картину, полностью противоположную апокалиптическим пророчествам американской администрации.Хочу сразу предупредить. Единственным рациональным соображением, которым я руководствовался при подготовке данной военно-политической сводки, является естественное желание понимать, в какой ситуации мы на самом деле находимся. И насколько реальной является угроза прямого вооруженного столкновения России и США на ближневосточном театре военных действий, о чем сейчас говорят много как никогда.При этом следует понимать, что указанные в сводке фактические данные могут быть намеренно искажены потенциальным противником в порядке военной дезинформации. А также могут отставать от реального времени на несколько суток. Что, впрочем, не является критичным с учетом невысокой скорости перемещения корабельных сил флота.Итак, что мы видим (с учетом указанных выше оговорок) на морских акваториях, либо примыкающих к Сирии, либо находящихся в оперативной близости от неё?Официальный сайт 6-го флота США со штаб-квартирой в Неаполе сообщает, что ракетный эсминец «Дональд Кук» 9 апреля покинул кипрский порт Ларнака, где находился с рабочим визитом. Данный факт подтвержден многочисленными сообщениями СМИ, поэтому сомнений не вызывает. В настоящее время «Кук» чисто физически не мог успеть покинуть район Восточного Средиземноморья и, следовательно, находится где-то у берегов Сирии.Другие эсминцы из постоянного соединения передового базирования ВМС США в испанском порту Рота занимают следующие позиции. Ракетный эсминец «Портер» (принимавший участие в ударе по Сирии в марте 2017 г.) находится с рабочим визитом в порту Шербур на северо-западе Франции, то есть вне зоны оперативной досягаемости территории Сирии. Ракетный эсминец «Карни» 31 марта вернулся в пункт базирования Рота (Испания) после завершения трехмесячного боевого дежурства в зоне ответственности 6-го флота США.Ракетный эсминец «Росс» (еще один участник прошлогоднего ракетного удара по Сирии) участвует в совместной тренировке с британским флотом, предположительно в районе порта Плимут.Дислокация авианосцев и амфибийных передовых групп. Согласно данным американского издания «Стратфор», оперативная обстановка по состоянию на 4 апреля с.г. (более поздних данных нет) в морских акваториях на ближних и дальних подступах к Сирии следующая. Авианосцы «Авраам Линкольн» и «Джордж Буш», ранее выходившие на тактическую подготовку в Атлантический океан, вернулись в свои базы. Авианосец «Теодор Рузвельт» находится с визитом в Сингапуре. Авианосцы «Карл Винсон» и «Джон Стеннис» оперируют в составе 7-го флота США в Тихом океане. Других развернутых где-либо в Мировом океане авианосных ударных групп США, по данным «Стратфора», на 4 апреля не фиксируется.Таким образом, в радиусе примерно 5 тысяч морских миль от территории Сирии, если верить указанному изданию, по состоянию на 4 апреля нет ни одной авианосной ударной группы ВМС США. От себя добавлю, что в истории американских военных агрессий после Второй мировой войны не было ни одного случая военного нападения на какое-либо из прибрежных иностранных государств без привлечения крупных соединений военно-морских сил США, прежде всего ударных авианосцев.По данным того же издания, единственная группировка десантных сил ВМС США (LHD7 во главе с УДК «Иводзима») находится в оперативном пространстве 5-го флота США у входа в Персидский залив. И если это соответствует действительности, она не может быть немедленно привлечена к десантным операциям против Сирии.Кроме того, по данным командования 6-го флота США, единственный штатный корабль данного флота, «Маунт Уитни», выполняющий в случае боевых действий функции штабного корабля управления, в настоящее время находится с визитом в Дакаре (Сенегал) по окончании многонациональных военно-морских учений с рядом африканских стран.Общий вывод: если исходить из указанных выше данных, никаких признаков подготовки ВМС США к крупномасштабным боевым действиям против Сирии и, тем более, против вооруженных сил России на сирийском ТВД не фиксируется. Тем не менее, невозможно исключить нахождения в оперативной близости от сирийской территории еще нескольких ракетных эсминцев ВМС США, помимо «Дональда Кука», а также многоцелевых атомных подводных лодок, способных нанести по отдельным сирийским объектам удар ограниченной мощности.Еще раз подчеркну: данная сводка может иметь практическое значение для понимания оперативной обстановки только в том случае, если допустить, что её источники (в основном американские) в целом не искажают действительность. Но это каждый должен решить для себя сам. Автор: Юрий Селиванов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 100 Источник Похожие новости Большой блеф Трампа, или Кто будет «наказывать» Сирию? Право знать. Пардон, право не знать! Пробный удар по Т4 «Эт-Тияс» и коронный вылет RC-135V. Небо Сирии перед большим хаосом

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