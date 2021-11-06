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«Большое заблуждение, что отказ от мяса не вредит природе»: охотник — о травле в соцсетях за фото c трофеем

06 ноября 2021, 17:15  •  13 • В России
Москвичку Татьяну Баулину осудили пользователи соцсетей за фото с застреленным во время охоты в горах Алтая горным козлом. Пользователи сочли, что девушка застрелила краснокнижное животное, и обратились с жалобой в правоохранительные органы — на своей странице в Instagram Татьяна регулярно публикует снимки с добытыми животными, и на её блог об охоте подписаны более 40 тыс. человек. Напомним, Следственный комитет расследует уголовное дело о незаконной охоте в Саратовской области, к которой может быть причастен депутат Валерий Рашкин. RT узнал у Татьяны, что профессиональное сообщество думает о браконьерах и как можно защитить свои права на законный отстрел.
 
Татьяна Баулина с трофеем Instagram © fillederien
 

— В соцсетях на вас обрушился шквал негатива по поводу снимка с козерогом. Вы сталкивались раньше с подобной реакцией на ваши посты?

— У меня тематическая страница и благодарная аудитория, которой интересны природа и охота. С подобным масштабом негатива я столкнулась впервые. Мой аккаунт не нарушает ни законодательство, ни политику соцсетей. Была инициирована проверка законности охоты. Законность была подтверждена МВД Горно-Алтайска.

Звонков и сообщений с поддержкой было очень много, и они продолжают поступать. Помимо представителей профессионального охотничьего сообщества, производителей товаров для охотничьей отрасли, приходили сообщения и от людей, которые поддержали меня чисто по-человечески.

— Популярен ли козерог для охоты? Насколько сложно получить на него разрешение, как сложно добыть козерога? Мясо съедобное?

— Сибирский горный козёл — это охотничий вид, обитающий в горных регионах, на него выделяются нормы добычи, как и на любой другой охотничий вид, на основании данных об учёте численности. Утверждённый главой Республики Алтай лимит добычи сибирского горного козла (козерога) на охотничий сезон-2021/22 составляет 133 особи. Мясо съедобно.

Горная охота считается одной из самых сложных и требует от охотника высокой стрелковой и физической подготовки. Так как это была моя первая горная охота, то подготовка заняла много месяцев.

  • Татьяна Баулина с трофеем
  • Instagram
  • © fillederien

— Что вы думаете о задержании депутата Рашкина, который мог быть причастен к незаконной охоте? Есть ли, на ваш взгляд, рычаги воздействия  на браконьеров, обладающих к тому же депутатской неприкосновенностью?

— Механизмы борьбы с браконьерами должны быть едиными независимо от статуса лица. Браконьерство — это нарушение закона, и каждый браконьер должен нести ответственность за свои поступки. Ошибочно смешивать законопослушных охотников и браконьеров. Законопослушные охотники, напротив, помогают работникам охотничьих угодий — сообщают о подозрительных или необычных фактах.

— В последнее время участились случаи конфликтов между браконьерами и охотинспекторами. Какие ошибки, на ваш взгляд, допускают охотинспекторы? Какие нормы, поправки могли бы им помочь более бдительно следить за лесными угодьями?

— Я считаю, что помочь охотоведам, охотинспекторам и егерям в работе может увеличение штата. Ведь в их обязанности входит не только борьба с браконьерством, но и учёт численности животных, постоянные биотехнические мероприятия, направленные на сохранение природы.

И самая опасная часть их работы — это задержание браконьеров. Законодательство не позволяет работникам охотугодий применять оружие, что сильно ограничивает возможности поимки браконьеров. Также я бы предложила увеличить финансирование на защиту видов, находящихся в Красной книге.

— Согласны ли вы с высказыванием Сергея Ястржембского (кинорежиссёр документальных фильмов об охоте, профессиональный охотник. — RT), что трофейная охота защищает дикую природу? Как это работает?

— В своём фильме «Надежды выстрел» на примере конкретных стран он подробно рассказывает, как работает механизм защиты диких животных через организацию законной природосберегающей охоты: лицензий на отстрел продаётся строго определённое количество, а средства с них идут на охрану животных, борьбу с незаконным отстрелом и на развитие экономики и социальной сферы регионов.

Я хочу подчеркнуть, что в сохранении дикой природы и её биоразнообразия заинтересованы все охотники. Настоящий охотник не только берёт, но и отдаёт природе: подкормка животных, особенно актуальная в зимний период бескормицы, строительство искусственных гнёзд для водоплавающих, выпуск молодняка птицы в дикую природу. Настоящий охотник соблюдает нормы добычи и не вредит природе. 

  • Татьяна Баулина с трофеем
  • Instagram
  • © fillederien

— С чего вообще началось ваше увлечение охотой? Как давно вы ею занимаетесь и почему?

— Я занимаюсь охотой более семи лет. Мои первые выезды на охоту были в качестве наблюдателя, без оружия. Тогда я увидела, как глубок и интересен мир дикой природы. Мне было интересно, затаившись, наблюдать, прислушиваться, изучать следы. Позже, пройдя все необходимые проверки и обучение, я стала владельцем своего первого охотничьего оружия. Да, женщин в охоте меньше, чем мужчин, но у меня много знакомых женщин-охотников.

Охота лично мне даёт наполненность и целостность, ощущение гармонии с природой, учит ответственности и заботе о природе. Конечно, в последние десятилетия значение и образ охотника претерпели сильные изменения. Во-первых, из-за тиражирования в СМИ только случаев браконьерства и других нарушений закона. Во-вторых, из-за отсутствия информации о том, что делается охотниками для сохранения дикой природы, а также о необходимости охоты в современном мире. В-третьих, из-за того, что люди далеки от понимания дикой природы и того ущерба, который наносят, сами того не осознавая.

Самое большое заблуждение — отказ от мяса не вредит природе и животным. Увеличение потребления растительных продуктов ведёт к увеличению площади сельхозугодий и плантаций, которые нарушают экосистемы и лишают диких животных их ареала обитания.

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