Бывший советник экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев объяснил, почему ввод войск ОДКБ взбесил сейчас весь Запад. В своём большом разоблачении иностранных внешних сил политик также объяснил, при чём тут Россия.

По словам Ермухамета Ертысбаева, к Казахстану у западных держав, Евросоюза, Соединённых Штатов "гигантский интерес". И это неудивительно, учитывая, сколько, по словам бывшего советника экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, Запад вливает денег в республику. А это ни много ни мало - "почти 376 миллиардов долларов инвестиций".

"Поэтому введение войск ОДКБ взбесило сейчас весь Запад", - пояснил он в беседе с РИА Новости.

Ертысбаев уверен, что и дебош, и попытку вооружённого мятежа в Казахстане устроили (или причастны к нему) "иностранные внешние силы". Он также объяснил, для чего это было сделано и при чём тут Россия. Бывший советник Назарбаева считает, что причина кроется в желании этих иностранных внешних сил "создать неприятный очаг в тылу у России" в преддверии жёстких переговоров с США и НАТО.

Переговоры, о которых говорит Ертысбаев, напомним, уже стартовали. Подробности о них можно найти в нашей специальной рубрике.