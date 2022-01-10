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Большое разоблачение Запада от экс-советника Назарбаева. При чём тут Россия?

10 января 2022, 08:00  •  203 • Политика
Бывший советник экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев объяснил, почему ввод войск ОДКБ взбесил сейчас весь Запад. В своём большом разоблачении иностранных внешних сил политик также объяснил, при чём тут Россия.
По словам Ермухамета Ертысбаева, к Казахстану у западных держав, Евросоюза, Соединённых Штатов "гигантский интерес". И это неудивительно, учитывая, сколько, по словам бывшего советника экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, Запад вливает денег в республику. А это ни много ни мало - "почти 376 миллиардов долларов инвестиций".
"Поэтому введение войск ОДКБ взбесило сейчас весь Запад", - пояснил он в беседе с РИА Новости.
Ертысбаев уверен, что и дебош, и попытку вооружённого мятежа в Казахстане устроили (или причастны к нему) "иностранные внешние силы". Он также объяснил, для чего это было сделано и при чём тут Россия. Бывший советник Назарбаева считает, что причина кроется в желании этих иностранных внешних сил "создать неприятный очаг в тылу у России" в преддверии жёстких переговоров с США и НАТО.
Переговоры, о которых говорит Ертысбаев, напомним, уже стартовали. Подробности о них можно найти в нашей специальной рубрике.

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