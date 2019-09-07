Большое осеннее антироссийское шоу

Зачем Ф.-В. Штайнмайер приходил в Варшаву босиком

Конец лета – начало осени в Польше проходят под знаком 80-летия начала Второй мировой войны. Тень России витает над всем происходящим. Стартовали мемориальные мероприятия 23 августа, закончатся 17 сентября. Это даты подписания в 1939 году советского германского договора о ненападении и начала освободительного похода Красной армии в Западную Белоруссию и на Западную Украину. В польской интерпретации – это день сговора Гитлера и Сталина и начало агрессии Советского Союза против Польши.

Мероприятия проводятся по всей Польше. Примером может служить Замостье, город в Люблинском воеводстве, где 1 сентября состоялась католическая месса, потом официальная церемония у монумента Пилсудскому, затем концерт перед ратушей. Похожая программа в Радоме (Мазовецкое воеводство), где запланированы митинг, массовое исполнение гимна, молитва, минута молчания, возложение цветов к памятнику жертвам НКВД. А где-то тему «советской агрессии» предполагают эксплуатировать весь сентябрь.

Символикой дело не ограничивается. 31 августа в Варшаве встретились министр энергетики США Рик Перри, уполномоченный польского правительства по делам энергетической инфраструктуры Пётр Наимский и председатель Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк. Подписали меморандум о сотрудничестве в газовой сфере, согласно которому на Украину пойдёт американский СПГ через польский терминал в Свиноуйсьце, а затем по польско-норвежскому трубопроводу Baltic Pipe.

Перри (справа), Наимский (в центре) и Данилюк. Фото: polityka.pl

Трубопровод заработает никак не ранее 2024 года, но в Киеве «меморандум Перри» преподнесли как серьёзную победу уже сейчас. Украинские СМИ запестрели заголовками вроде «Украина, США и Польша ударили Москву по больному месту». Меморандум стал увертюрой к основной части антироссийского шоу, начавшегося 1 сентября.

С длинной речью выступил президент Анджей Дуда. Главным мотивом его выступления был тезис о «предательском нападении» Советского Союза. Поляков поддерживают в иллюзии, что если бы не «удар в спину» Красной армии, Войско Польское отстояло бы страну. Ни слова о том, что польские власти готовились к расчленению Советской России, что вермахт разгромил польскую армию за несколько дней, что к 17 сентября 1939 года с польским государством было уже покончено…

Дуда выдержал свою речь по всем канонам антисоветской и антироссийской пропаганды: говорил и о Катыни, и о сотнях тысяч поляков, попавших в ГУЛАГ, и о том, что на смену немецкой оккупации пришла советская (это об освобождении Польши от фашизма). В конце выступления он, можно сказать, предъявил счёт Европе, заявив, что та, как и 80 лет назад, закрывает глаза на действия агрессора. И хотя пальцем на Россию польский президент не указал, упоминаниями о Грузии в 2008-м, Украине в 2014-м, фразой об «агрессивных личностях» неясностей он не оставил.

2 сентября на совместной пресс-конференции с вице-президентом США Майком Пенсом Анджей Дуда опять поднял русскую тему, высказавшись против возвращения РФ в G7. Мол, Москва неустанно вынашивает имперские амбиции, тяготеет к «изменению границ», а нефтью и газом пытается расколоть Евросоюз.

В унисон со своим президентом выступили министр обороны Мариуш Блащак («Немцы… напали на Польшу 1 сентября 1939 года, а затем 17 сентября русские; надо четко указывать, кто был палачом, агрессором, а кто жертвой») и глава канцелярии президента Кшиштоф Щерский, высказавший в адрес Москвы особо оригинальное пожелание: «Я хотел бы, чтобы однажды российский президент приехал и сказал те слова, которые сказал президент Штайнмайер». Тут снова постановка знака равенства между гитлеровской Германией и сталинским СССР (альфа и омега антироссийской пропаганды), а что касается Штайнмайера, то тот изобразил на центральной площади Варшавы фигуру кающегося: «Я пришел сюда босиком, прошу прощения, и мне тяжело по-немецки говорить в Варшаве». Обувь президент Германии не снимал, но образ германского императора Священной Римской империи Оттона III (X-XI вв.), совершившего как паломник хождение в славянские земли, на себя примерил. Президент ФРГ босиком в Варшаве – тоже элемент шоу.

Штайнмайер в Варшаве. Фото: prezydent.pl

Помогло ли это польско-германским отношениям, сказать сложно. СМИ цитировали Штайнмайера с удовольствием, но в Варшаве в эти дни снова говорили о репарациях и выставили Германии счёт за ущерб, нанесённый войной. Берлин неоднократно повторял: вопрос закрыт окончательно, но в Польше считают иначе.

Ну и, как известно, поляки обманулись в своих ожиданиях приезда президента США. Сославшись на ураган «Дориан», Трамп не приехал. Вместо этого он посетил 1 сентября гольф-клуб, а полякам потом милостиво отписал: «Люблю наших польских друзей. Скоро буду в Польше».

Перед 1 сентября да и потом польские власти жадно следили за публикациями зарубежной прессы. Не всё удовлетворяло. Израильская газета «Гаарец», например, жёстко отозвалась о «политике исторической памяти», проводимой Варшавой. Агентство Associated Press напомнило, как президент Дуда и премьер Моравецкий чествовали бойцов Свентокшицкой бригады, сотрудничавшей с гитлеровцами и имевшей статус добровольцев СС…