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«Большое достижение российской промышленности»: построенный с нуля ракетоносец Ту-160М совершил первый полёт

12 января 2022, 21:10  •  45 • В России
Первый в истории современной России построенный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М совершил первый полёт, сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех». Самолёт сохраняет внешний облик известного бомбардировщика-ракетоносца Ту-160, однако создается на совершенно новой технологической базе с использованием цифровых технологий. Генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь добавил, что в новой машине на 80% обновлены и модернизированы системы и оборудование.
 
РИА Новости © Пресс-служба Госкорпорации Ростех
 

Первый в истории современной России построенный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М совершил первый полёт. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».

Вылет был осуществлён с аэродрома Казанского авиационного завода — филиала «Туполев» Объединённой авиастроительной корпорации. Полёт проходил на высоте 600 м и длился около 30 минут.

«Экипаж лётчиков-испытателей ПАО «Туполев» выполнил манёвры, позволяющие проверить устойчивость и управляемость самолёта в воздухе», — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что программа воспроизводства Ту-160 в модернизированном облике развернута по решению российского президента Владимира Путина. Там пояснили, что самолёт сохраняет внешний облик известного бомбардировщика-ракетоносца Ту-160, однако создаётся на совершенно новой технологической базе с использованием цифровых технологий. 

«Принципиальная важность сегодняшнего события в том, что новая машина полностью построена заново, с нуля. В новой машине на 80% обновлены и модернизированы системы и оборудование», — рассказал генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь.

Для реализации проекта полностью оцифровали конструкторскую документацию, восстановили технологию вакуумной сварки титановых изделий, возобновили производство агрегатов планера.

Глава Минпромторга России Денис Мантуров подчеркнул, что специалисты восстановили полный цикл производства Ту-160, но уже в модификации «М». Теперь в производстве используются модернизированные двигатели и системы управления самолётом, навигационные системы, а также системы управления вооружением.

«Сегодня мы видим значительные перспективы для платформы Ту-160: дальнейшее развитие позволит использовать её для новых видов вооружения, в том числе перспективных», — подчеркнул Мантуров.

В свою очередь управляющий директор «Туполева» Вадим Королев добавил, что в рамках программы на Казанском авиационном заводе было обновлено и модернизировано более 40% оборудования цехов, а значительная часть коллектива прошла дополнительную подготовку.

  • РИА Новости
  • © Пресс-служба Госкорпорации Ростех

В начале января командующий дальней авиацией, генерал-лейтенант Сергей Кобылаш сообщал, что два ракетоносца Ту-160М, оснащённых новым вооружением, поступят в дальнюю авиацию в 2022 году.

«Процесс модернизации самолётов дальней авиации осуществляется в соответствии с утверждённым планом», — приводит его слова ТАСС.

Он уточнил, что на новых Ту-160М будут установлены новые комплексы радиоэлектронной борьбы и новые образцы вооружений.

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в разговоре с RT назвал большим достижением российской промышленности тот факт, что специалисты впервые за постсоветское время собрали новый стратегический бомбардировщик.

«Конечно, за 30 лет после советского времени были созданы новые приборы, новое бортовое радиоэлектронное оборудование, новые системы управления оружием, виды вооружений, новые ракеты, ядерная боеголовка, безъядерная боеголовка. Вот таких ракет этот самолёт может нести в своих люках более 20 тонн», — заявил эксперт.

Он подчеркнул, что Ту-160М оснащён самыми новыми системами.

«У него более мощные двигатели… Это хорошо, что у нас появляются новые бомбардировщики. Бомбардировщик, носитель ядерного оружия — это один из элементов трёхзвенной системы стратегического ядерного сдерживания ядерного противника. Пока самолёт ещё не принят в состав ВКС. Но то, что он уже летает — это означает, что в ближайшее время перейдёт в состав ВКС и будет нести боевое дежурство», — заключил Литовкин.

Военный эксперт Алексей Леонков отметил, что по мере поступления в войска ТУ-160М будут постепенно заменять самолёты Ту-95МС.

«При этом новый самолёт уже создавался с учётом современных технологий. Существовавшие до этого самолёты были созданы на предприятиях Советского союза, после этого долгое время они даже не собирались. Когда встал вопрос о том, что нам нужно модернизировать свою ядерную триаду, была проведена работа по глубокой модернизации Ту-160, появились новые двигатели, уже с совершенно другими системами управления», — сказал он в беседе с RT.

Специалист добавил, что в новый самолёт были добавлены комплексы РЭБ, которые защищают стратегический ракетоносец от различных видов вооружений класса «воздух – воздух» и «земля – воздух».

«У самолёта увеличилась дальность полёта, скорость полёта и продолжительность поддержания режима форсажа. Если сравниваем его с другими самолётами, например, стратегическими самолётами на вооружении США: B-52, B-1B, B-2, то нужно понимать, что даже эти самолёты он опережает», — высказался он.

Леонков отметил, что в новом самолёте применена технология, которая помогает снять нагрузку с экипажа при выполнении боевого задания.

«Она управляет множеством систем и подсистем, которые обеспечивают стабильность полёта самолёта и точность выполнения боевой задачи», — рассказал эксперт.

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