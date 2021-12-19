Большое дело: россиян ждет реформа самоуправления

Государственной думой подготовлен проект нового закона, регламентирующего систему местного самоуправления на всей территории страны. Многие положения могут вступить в силу уже с начала 2023 года. Чего не хватает для эффективной работы местных администраций сейчас, разбирались «Известия».

Больше демократии

Профильные комитеты обеих палат федерального парламента предложили к рассмотрению проект нового закона об общих принципах организации местного самоуправления. В субъектах РФ предлагается ввести два вида муниципалитета: городской округ и муниципальный округ. Исключение составят лишь города федерального значения, где возможны внутригородские муниципальные образования. Ожидается, что новая система местного самоуправления сделает невозможным перекладывание ответственности с одной администрации на другую.

Один из авторов законопроекта, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас пояснил «Известиям», что закон даст возможность более демократичного формирования представительных муниципальных органов. Упразднение двухуровневой структуры муниципалитетов оставляет единственный способ их формирования — прямые муниципальные выборы, подчеркнул сенатор.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Законопроектом подчеркивается, что местное самоуправление — это форма самоорганизации граждан в целях самостоятельного решения вопросов местного значения, — рассказывает сенатор Клишас. — В законопроекте предусмотрены гарантии как собственных полномочий муниципалитетов, так и гарантии защиты от необоснованного (без выделения соответствующих средств) возложения на них государственных полномочий.

В законопроекте сохраняются формы прямой демократии, предусмотренные законом 131-ФЗ, такие как муниципальные выборы, местный референдум, опрос граждан, публичные слушания и другие. «При этом граждане вправе участвовать в осуществлении местного самоуправления и в иных формах, не предусмотренных в законе в том случае, если это не противоречит Конституции и законодательству», — пояснил Клишас.

Проект уточняет компетенцию органов местного самоуправления, что позволит покончить с путаницей при распределении полномочий между субъектом РФ и муниципалитетом. За городскими и муниципальными округами закрепляется идентичный объем неотъемлемых полномочий, направленных на непосредственное решение местных задач. При этом регион может забрать ряд полномочий для обеспечения интересов населения. Кроме того, законопроект усиливает ответственность глав муниципальных образований перед руководителем региона. Одно из оснований для отставки главы муниципального образования — систематическое недостижение показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления (главы муниципального образования или местной администрации).

Сократить число депутатов и чиновников

На взгляд сенатора Клишаса, в системе российского местного самоуправления наиболее остро стоят вопросы, связанные с отсутствием четкого разделения полномочий, как между различными уровнями публичной власти, так и различными уровнями муниципалитетов. Новый закон призван снять противоречия между регионами и муниципалитетами. Устанавливается закрытый перечень из 27 неотъемлемых полномочий местного самоуправления и перечень тех полномочий, которые могут быть перераспределены на региональном уровне.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Вместо прежних шести закрепляется три вида муниципальных образований: городской округ, муниципальный округ, внутригородская территория в городах федерального значения. Такая организация, с одной стороны, позволит избежать дублирования функций, а с другой, перекладывания ответственности с одного уровня на другой, пояснил сенатор. На эти задачи в своем послании в 2020 году прямо указывал президент Путин.

Принятие нового закона позволит убрать большую армию местных депутатов и глав муниципальных образований, — считает политолог Денис Ширяев. — Дело в том, что во многих субъектах Российской Федерации глав территорий и местных депутатов в два, в три раза больше, чем в Москве. Кому и зачем они нужны в таком количестве? В некоторых поселениях проблемой является даже найти кандидатов в депутаты. Каждому селу достаточно старосты, который будет представлять интересы жителей на районном уровне.

Политический консультант АНО «Центр прикладных исследований и программ» (Центр ПРИСП) Николай Пономарев указывает, что новый законопроект должен закрепить и усилить интеграцию систем государственного и муниципального управления.

— Фактически речь идет о создании особой модели самоуправления, серьезным образом отличающейся от привычной западной, — говорит эксперт. — В ее рамках муниципальные органы власти будут полностью встроены в вертикаль управления. Но фактически мы будем наблюдать закрепление на уровне закона реально сложившихся практик. Мэр в России — это давно уже не политическая фигура, а «главный» по ЖКХ и благоустройству.

По словам Пономарева, «законопроект Клишаса-Крашенинникова» касается не столько системы организации местного самоуправления, сколько отношений власти и подчинения между местными и региональными чиновниками. В рамках сложившейся системы координат уместно говорить о том, что перспективы развития местного самоуправления связаны преимущественно с форматом ТОС — территориального общественного самоуправления граждан.

Субъекты Федерации после принятия закона смогут дать муниципальным депутатам право назначать главу муниципалитета, выбирая из двух кандидатур, представленных главой субъекта, отмечает доцент кафедры конституционного и муниципального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Егор Дорошенко. Он считает, что такой порядок обеспечит активное взаимодействие исполнительной власти с муниципальными администрациями.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин

— Прерогативой субъекта РФ становится и определение круга полномочий органов местного самоуправления: региональная власть будет самостоятельно решать, передавать ли на муниципальный уровень управление в сфере коммунальных услуг, общественного транспорта, дошкольного и школьного образования, планирования застройки, ремонта дорог, а также многие другие функции, или осуществлять их централизованно, — говорит Егор Дорошенко. — Это повлечет за собой необходимость изменения бюджетного законодательства: при сокращении полномочий уменьшится и объем доходов местного бюджета.

Заслоны развитию

Российская Федерация давно взяла курс на централизацию публичной власти. Оценивать это можно по-разному, но то, что данное решение способствует укреплению федеральной власти на местах, — бесспорно, утверждает сотрудник Южно-Уральского государственного университета (Челябинск) Максим Двойненко.

— Политические настроения внутри субъектов, как правило, разнятся, внутрисубъектные отношения тоже подвержены влиянию различных политических сил, местных политических элит и групп интересов, — говорит Максим Двойненко. — Этот законопроект тонко возвращает практику, которая была внедрена в РФ с 2004 по 2012 год, отменив прямые выборы глав регионов с целью преодолеть тенденции регионального сепаратизма. Редакция закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» предполагает возвращение такой возможности.

Двойненко обращает внимание, что процедура избрания глав муниципалитетов оставляется законопроектом на усмотрение субъектов Федерации. Предусмотрены выборы либо депутатами регионального заксобрания, либо как сейчас — прямые выборы населением.

— Стоит обратить внимание и на сроки полномочий. Теперь полномочия муниципальной власти устанавливаются на пять лет, при этом на данном этапе снято ограничение на замещение должности в течение двух сроков подряд, — говорит уральский политолог. — В экспертном сообществе обращают внимание на аспект встраивания системы местного самоуправления в иерархию публичной власти, о котором говорили сами разработчики законопроекта.

Предлагаемые новеллы предоставляют президенту право влиять на деятельность губернаторов (делать выговор, досрочно прекращать полномочия), те же самые права губернатор получит и относительно глав муниципальных образований.

Фото: РИА Новости/Евгений Паулин

— Данные поправки — это лишь институциональное закрепление давно наметившихся политических трендов, предполагающих рост эффективности местного самоуправления за счет централизации власти, — рассуждает Двойненко .

Эксперты центра ПРИСП подчеркивают, что создание эффективного самоуправления в России требует наличия двух объективных основ, без которых любые юридические перемены бессмысленны. Должна быть перезагружена экономика и пересмотрена политика пространственного развития. В условиях когда население живет в режиме «маятниковой миграции», невозможно сформировать местное сообщество, заинтересованное в развитии территории, сетуют политологи.

— Проект федерального закона и основа предстоящей реформы — это укрупнение территорий муниципалитетов и сокращение их общего количества: от более чем 20 тыс. до ориентировочно 3 тыс., — говорят в центре ПРИСП. — Подобная модель местного самоуправления уже была реализована в отдельных регионах, например, в Московской области. Структура органов и должностных лиц местного самоуправления существенно упрощается, обеспечивается консолидация средств местных бюджетов, но делается это за счет потери самостоятельности городских и сельских поселений.

Пока же частое отсутствие реального самоуправления, заинтересованного в решении фактически существующих проблем развития территории и обладающего возможностями формирования соответствующего бюджета, делает институт территориального планирования и регулирования фиктивным, отмечает профессор Высшей школы урбанистики им. А.А. Высоковского Олег Баевский.

— Основными проблемами, ставящими сейчас заслон развитию самоуправления на местах, по-прежнему остаются не только дефицит финансовых ресурсов, но и отсутствие активного гражданского контроля за муниципальными органами, недостаточная вовлеченность населения в повседневный процесс коммунального благоустройства, — говорят в центре ПРИСП. — Не столь важно, как именно будет выглядеть модель территориальной организации муниципалитетов или как будет широка их компетенция. В первую очередь важно поддержать стремление людей к коллективным действиям, направленным на улучшение качества жизни.