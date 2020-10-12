«Больший запас прочности»: в Кремле назвали факторы, позволяющие избежать жёстких ограничений по коронавирусу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что совершенствование методов лечения и наличие коечного фонда в стране позволяют не вводить локдаун из-за распространения коронавирусной инфекции. В свою очередь, в Роспотребнадзоре сообщили, что РФ может выйти на плато по заболеваемости COVID-19 в течение следующих 10—20 дней. Там напомнили, что в стране уже были введены определённые ограничительные меры, которые должны замедлить темпы прироста коронавируса. Глава Роспотребнадзора Анна Попова также призвала россиян чётко соблюдать меры предосторожности, чтобы избежать ухудшения ситуации. В России за последние сутки было выявлено 13 592 новых случая коронавируса.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в стране существует «больший запас прочности» для борьбы с распространением коронавирусной инфекции по сравнению с весенним периодом. В частности, в РФ разработаны гораздо более продвинутые протоколы лечения, а также подготовлен коечный фонд, который даёт возможность принимать большее количество инфицированных.

«Всё это позволяет быть более гибкими и в большей степени учитывать интересы экономики страны и не переходить к таким жёстким мерам, как полный локдаун», — сказал Песков.

В России сейчас выстроена целая система по борьбе с коронавирусом, показавшая свою эффективность, подчеркнул Песков, добавив, что для для минимизации инфицирования необходимо только повысить самосознательность людей.

Тем временем заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что Россия может выйти на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией в течение следующих двух-трёх недель.

«Возможно, это произойдет в течение следующих 10—20 дней, так как многие ограничительные меры были уже введены в конце сентября — начале октября», — приводит её слова РИА Новости.

Пшеничная отметила, что россияне стали более дисциплинированными в вопросе соблюдения профилактических мер, а также напомнила о переводе части работающего населения на удалённую работу и продлении школьных каникул. Предпринятые меры должны замедлить темпы прироста новых случаев COVID-19. В то же время в ведомстве уточнили, что необходимо переждать минимум полтора инкубационных периода, чтобы увидеть результат.

Тем временем глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью «Российской газете» подчеркнула необходимость чёткого соблюдения гражданами мер предосторожности, чтобы избежать ухудшения ситуации с коронавирусом.

«Мы чётко понимаем, что происходит и что нужно сделать, чтобы не пришлось принимать каких-то дополнительных жёстких мер», — отметила она.

Попова добавила, что соблюдение мер профилактики — это определённое напряжение, от которого россияне устали, однако подчеркнула, что «эту усталость, это нежелание нужно преодолеть».

«Есть чёткие алгоритмы, как нужно себя вести в каждой ситуации. И главное сегодня — мобилизоваться и делать ровно так, как написано. Главное сейчас — повернуть вектор расслабленности к вектору действий и самоограничений», — отметила глава ведомства.

Кроме того, Попова рассказала о вакцине от COVID-19, разработанной центром «Вектор», особенно отметив, что препарат не вызывает аллергических реакций.

РИА Новости

© Георгий Зимарев

«Мы считаем, что вакцина, созданная учёными ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора, лучше всего подойдёт людям старшего возраста, людям с хроническими заболеваниями. Это синтетическая вакцина, в ней нет естественного живого белка, нет никаких фрагментов вируса», — сообщила глава Роспотребнадзора.

В пресс-службе ведомства также рассказали о пострегистрационных исследованиях данной вакцины.

«Распределение добровольцев по группам будет осуществляться в отношении 3:1, то есть 75% добровольцев получат вакцину», — говорится в сообщении.

После регистрации вакцины планируется провести два клинических исследования: с участием 150 лиц старше 60 лет и многоцентровое клиническое исследование с участием 30 тыс. добровольцев, сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что клинические исследования будут проходить в различных субъектах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Новосибирскую область и Алтайский край.

В России за последние сутки было выявлено 13 592 новых случая коронавируса, 3793 человека вылечились, 125 пациентов скончались.

В Роспотребнадзоре уточнили, что в стране уже было проведено более 51,1 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции.

В Москве за прошедший день зарегистрировано 4395 случаев COVID-19, 34 человека с подтверждённым коронавирусом умерли, 1131 излечился от заболевания.

Как сообщил столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, за сутки в городе госпитализированы 917 пациентов с COVID-19, на ИВЛ в больницах находятся 275 человек.

Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 достигло 1 312 310, за всё время скончались 22 722 пациента, 1 024 235 выздоровели.

Вместе с тем специалисты Государственного объединения научных и прикладных исследования Австралии сообщили, что срок жизни коронавируса SARS-CoV-2 на различных поверхностях оказался значительно более долгим, чем предполагалось ранее. Результаты исследования австралийских учёных опубликованы в журнале Virology Journal.

Согласно полученным результатам, коронавирус дольше сохраняется при низких температурах и на непористых и гладких поверхностях. При увеличении температуры показатели его выживаемости уменьшаются.

В частности, учёные рассказали, что при комнатной температуре на таких поверхностях, как стекло экрана мобильного телефона, вирус держался в течение 28 дней. В этой связи специалисты вновь призвали людей регулярно пользоваться дезинфицирующими средствами, мыть руки и не трогать лицо.