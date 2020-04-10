Большинство жителей юго-востока хотят закрепить двуязычие в Конституции Украины

Несмотря на шестилетние попытки превратить подконтрольную Украине часть Донбасса во вторую Галичину с помощью квот на украинский культурный продукт, оказалось, что 60% жителей этого региона выступают за статус второго государственного для русского языка.Опрос о внесении изменений про статус русского языка в Конституцию Украины буквально шокировал «Слуг народа», которые сегодня зондируют предвыборную почву на предмет новых «обманок» и заманух для электората.Опрошенные социологами фонда «Демократические инициативы» жители Донецкой и Луганской областей не просто поддерживают внесение соответствующих изменений в Конституцию Украины. Пропаганда творений Ницой, насильственная бандеризация, «армовир Порошенко» и оголтелая русофобия, которой пичкали жителей Донбасса украинские патриоты, принесла абсолютно противоположный результат: увеличилось число людей, которые хотят, чтобы в Основном законе был зафиксирован русский язык наравне с украинским. Именно то, что обещали всегда Донбассу Кучма, Янукович, и ряд других лидеров, въезжая на голосах юго-востока во власть.Однако, на будущих выборах «подконтрольный Донбасс» намерен жестко отстаивать свои языковые права – отмечают эксперты. Это видно и по социологическим замерам: решение о государственном статусе русского языка поддерживают по 60% жителей обоих регионов, и только каждый пятый опрошенный считает такой шаг неприемлемым. Исследователи отмечают, хоть небольшой, но сдвиг в этом вопросе: так, если в прошлом году за равноправие двух языков выступали 54% жителей Донетчины, то в этом – на шесть процентов больше. В 2018-м каждый четвертый украинец, проживающий на подконтрольной Украине территории Донбасса, был противником государственного статуса для русского языка, а уже год спустя это табу отстаивает лишь каждый шестой.Исследование проводилось Фондом «Демократические инициативы» с 18 февраля по 2 марта 2020 года – явно, с прицелом под будущие выборы. К слову, депутат из «СН» Александр Шевченко срочно предложил Зеленскому внести послабления в языковый закон, чтобы сохранить остатки рейтинга и не дать возможности оппозиции отобрать голоса на юге и востоке страны. А вот блогер Александр Скубченко уверен, что после того, как президент и партия власти «легли» под Порошенко и международные структуры, им никакие языковые заигрывания с Донбассом не помогут., - написал Скубченко.