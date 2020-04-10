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Большинство жителей юго-востока хотят закрепить двуязычие в Конституции Украины
10 апреля 2020, 23:35 • 64 • Украина
Несмотря на шестилетние попытки превратить подконтрольную Украине часть Донбасса во вторую Галичину с помощью квот на украинский культурный продукт, оказалось, что 60% жителей этого региона выступают за статус второго государственного для русского языка.
Опрос о внесении изменений про статус русского языка в Конституцию Украины буквально шокировал «Слуг народа», которые сегодня зондируют предвыборную почву на предмет новых «обманок» и заманух для электората.
Опрошенные социологами фонда «Демократические инициативы» жители Донецкой и Луганской областей не просто поддерживают внесение соответствующих изменений в Конституцию Украины. Пропаганда творений Ницой, насильственная бандеризация, «армовир Порошенко» и оголтелая русофобия, которой пичкали жителей Донбасса украинские патриоты, принесла абсолютно противоположный результат: увеличилось число людей, которые хотят, чтобы в Основном законе был зафиксирован русский язык наравне с украинским. Именно то, что обещали всегда Донбассу Кучма, Янукович, и ряд других лидеров, въезжая на голосах юго-востока во власть.
Исследование проводилось Фондом «Демократические инициативы» с 18 февраля по 2 марта 2020 года – явно, с прицелом под будущие выборы. К слову, депутат из «СН» Александр Шевченко срочно предложил Зеленскому внести послабления в языковый закон, чтобы сохранить остатки рейтинга и не дать возможности оппозиции отобрать голоса на юге и востоке страны. А вот блогер Александр Скубченко уверен, что после того, как президент и партия власти «легли» под Порошенко и международные структуры, им никакие языковые заигрывания с Донбассом не помогут.
«Вы же понимаете, что Зеленский и его слуги, которые продолжили политику Порошенко и запретили даже среднее образование на русском языке, уже потеряли большинство Донбасса? На следующих выборах с такой политикой Зеленский будет биться с Порошенко за голоса Галичины. А как всё красиво начиналось год назад...», - написал Скубченко.
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