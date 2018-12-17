Большинство жителей Приморья отдали свои голоса за Олега Кожемяко

Олег Кожемяко стал новым главой Приморского края, набрав во втором туре голосования, прошедшем 16 декабря, 61,68% голосов.

В Приморском крае закончился подсчёт голосов. Новым главой региона стал Олег Кожемяко, сообщает информагентство Nation News. За Кожемяко проголосовали 61,68% жителей Приморья.

Напомним, что выборы губернатора Приморья начались в сентябре этого года. В первом туре голосования нового губернатора выбрать не удалось. Второй тур голосования, в котором участвовал экс-губернатор Андрей Тарасенко, был признан недействительным. Позже Тарасенко снял свою кандидатуру.

После этого Олег Кожемяко был назначен Владимиром Путиным временно исполняющим обязанности главы региона. На повторном голосовании 16 декабря он одержал победу.