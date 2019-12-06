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Большинство украинцев считают, что ради мира Киев должен идти на некоторые компромиссы

06 декабря 2019, 15:10  •  64 • Украина

КИЕВ, 6 декабря. /ТАСС/. Почти 60% украинских граждан считают, что Киев ради мира в Донбассе должен соглашаться на компромиссы, но с некоторыми оговорками. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенные фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии (КМИС).

"58,5% респондентов считают, что ради мира стоит соглашаться на компромиссы, но не на все. А лишь 14% украинцев выступают за то, что ради мира стоит соглашаться на любые компромиссы", - отмечается в отчете по исследованию.

При этом, как показал опрос, позиция "идти на компромиссы, но не на все" преобладает во всех регионах: западном (57%), центральном (53%), южном (60%) и восточном (67%). Тогда как на любые компромиссы более склонны идти граждане в южном (24%) и восточном (18%) регионах и значительно меньше - в центральном (10%) и западном (13%) регионах. В то же время на западе (29%) и в центре (20%) больше тех, кто думает, что мир в Донбассе может установиться только с позиции силы, когда одна из сторон победит.

По данным социологии, на любые компромиссы больше всего готовы идти избиратели партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" (около 33%), меньше - сторонники "Слуги народа" (около 14%), а меньше всего - "Европейской солидарности" (около 5%).

Общенациональное исследование проводилось с 4 по 19 ноября 2019 года в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме неподконтрольной Киеву территории среди 2041 человек. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

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