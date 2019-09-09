Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
ВСУ не прекращают бить по Донбассу и при Зеленском: Мария Захарова представила и...
Как Романовы фальсифицировали историю. А. Пыжиков. И. Яковлев
«Мятежники» против «династии»: удастся ли оппозиции в Республиканской партии пом...
"Свою часть пути уже прошел": Песков объяснил, почему Путин не встреча...
Главная / Политика

Большинство учились там: Американские СМИ увидели в Сирии "боевую лабораторию" ВКС России

09 сентября 2019, 20:24  •  94 • Политика
Американское издание The National Interest назвало Сирию "боевой лабораторией" ВКС России. "84 процента летного состава российских ВКС получили боевой опыт в Сирии", - приводит издание слова российского эксперта.
Россия получила ценный боевой опыт в Сирии, которая стала "лабораторией" для Российских военно-воздушных сил. Об этом пишет американское издание The National Interest со ссылкой на слова отставного российского полковника и военного обозревателя Анатолия Цыганка.
Он считает, что действия ВКС России в Сирии значительно отличаются от тех, что были показаны во время войны в Грузии 2008 года. По мнению эксперта, тогда, в отличие от Сирии, российские летчики показали не лучший результат.
Анатолий Цыганок заявляет, что в ходе операции по принуждению к миру в Грузии Военно-воздушные силы России всё ещё находились в плохом состоянии после распада СССР: пилоты были плохо обучены и совершали плохо спланированные атаки. Из-за этого, считает эксперт, в ходе 5-дневной войны в Грузии было потеряно несколько российских самолетов.
"84 процента летного состава российских ВКС получили боевой опыт в Сирии, и это позитивный момент. Летчики авиационной группы и вертолетные экипажи хорошо освоили зону боевых действий и полеты в пустыне и горных условиях, что тоже является плюсом. Пилоты самолетов и вертолетов хорошо взаимодействовали с сухопутными войсками сирийской армии", - цитирует NI слова эксперта.
Цыганок особенно отметил эффективное исполнение высокоточных бомбардировок по особо важным и так называемым сложным целям. Также эксперт высоко оценил тактику пилотов вертолетов по поддержке огнем сирийских войск.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



94
Источник
Похожие новости
09 сентября 2019, 10:39
"Одно неприятное исключение": Турчак заявил о победе "Единой России" с оговорками
09 сентября 2019, 10:39
Хорохордин победил на выборах главы Республики Алтай
09 сентября 2019, 00:54
Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре обсудили ситуацию на Украине
09 сентября 2019, 17:09
В Кремле понадеялись на непредвзятое расследование в отношении Google
09 сентября 2019, 20:24
"Как нормальная страна, а не как Соединенные Штаты": Шойгу и Лавров поставили на место Пентагон
09 сентября 2019, 17:09
Шойгу заявил о готовности РФ наладить близкие связи с Францией
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 сентября 2019, 05:56
Один из тех, кого привезли по обмену
09 сентября 2019, 00:39
«Уникальная конструкторская школа»: к каким результатам привела модернизация танковых...
09 сентября 2019, 13:54
"Еще 4 дня назад был "ключевым свидетелем": Разоблачены "политиче...
09 сентября 2019, 10:39
"Сутки прошли - а на Украине уже началось": Сенцову в Twitter пророчат судь...
09 сентября 2019, 07:24
Важные различия между умными обшивками Су-57 и F-35A. На чём прокололись индийские эк...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 сентября 2019, 12:24
"Чей Крым?": Собчак в Киеве нашла универсальный ответ на неудобный вопрос
07 сентября 2019, 03:24
Опозорившая экс-короля Малайзии "Мисс Москва 2015" слила его фотки и тайны в Instagram
04 сентября 2019, 03:54
"Радикалы плюс ядерный арсенал": Экс-глава Пентагона назвал "самую опасную страну" в мире
07 сентября 2019, 00:09
Подорвались на минах: появились фото погибших в Сирии военных
03 сентября 2019, 05:09
Целые города – в руинах: Американских аналитиков насторожила скрытая мощь русского флота
06 сентября 2019, 17:39
"Снесли памятник советским войнам - получите зиму без газа": Русские пользователи поддержали санкции за вандализм
03 сентября 2019, 08:24
Почему в деле о крушении «Боинга» Малайзия оказалась на стороне России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.