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Большинство учились там: Американские СМИ увидели в Сирии "боевую лабораторию" ВКС России
09 сентября 2019, 20:24 • 94 • Политика
Американское издание The National Interest назвало Сирию "боевой лабораторией" ВКС России. "84 процента летного состава российских ВКС получили боевой опыт в Сирии", - приводит издание слова российского эксперта.
Россия получила ценный боевой опыт в Сирии, которая стала "лабораторией" для Российских военно-воздушных сил. Об этом пишет американское издание The National Interest со ссылкой на слова отставного российского полковника и военного обозревателя Анатолия Цыганка.
Он считает, что действия ВКС России в Сирии значительно отличаются от тех, что были показаны во время войны в Грузии 2008 года. По мнению эксперта, тогда, в отличие от Сирии, российские летчики показали не лучший результат.
Анатолий Цыганок заявляет, что в ходе операции по принуждению к миру в Грузии Военно-воздушные силы России всё ещё находились в плохом состоянии после распада СССР: пилоты были плохо обучены и совершали плохо спланированные атаки. Из-за этого, считает эксперт, в ходе 5-дневной войны в Грузии было потеряно несколько российских самолетов.
Цыганок особенно отметил эффективное исполнение высокоточных бомбардировок по особо важным и так называемым сложным целям. Также эксперт высоко оценил тактику пилотов вертолетов по поддержке огнем сирийских войск.
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