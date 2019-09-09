Большинство учились там: Американские СМИ увидели в Сирии "боевую лабораторию" ВКС России

Россия получила ценный боевой опыт в Сирии, которая стала "лабораторией" для Российских военно-воздушных сил. Об этом пишет американское издание The National Interest со ссылкой на слова отставного российского полковника и военного обозревателя Анатолия Цыганка.

Он считает, что действия ВКС России в Сирии значительно отличаются от тех, что были показаны во время войны в Грузии 2008 года. По мнению эксперта, тогда, в отличие от Сирии, российские летчики показали не лучший результат.

Анатолий Цыганок заявляет, что в ходе операции по принуждению к миру в Грузии Военно-воздушные силы России всё ещё находились в плохом состоянии после распада СССР: пилоты были плохо обучены и совершали плохо спланированные атаки. Из-за этого, считает эксперт, в ходе 5-дневной войны в Грузии было потеряно несколько российских самолетов.

"84 процента летного состава российских ВКС получили боевой опыт в Сирии, и это позитивный момент. Летчики авиационной группы и вертолетные экипажи хорошо освоили зону боевых действий и полеты в пустыне и горных условиях, что тоже является плюсом. Пилоты самолетов и вертолетов хорошо взаимодействовали с сухопутными войсками сирийской армии", - цитирует NI слова эксперта.

Цыганок особенно отметил эффективное исполнение высокоточных бомбардировок по особо важным и так называемым сложным целям. Также эксперт высоко оценил тактику пилотов вертолетов по поддержке огнем сирийских войск.