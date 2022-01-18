Большинство финнов по-прежнему против вступления в НАТО. Но замечен рискованный тренд

Проведённый опрос указал, что число тех, кто выступает за вступление в международный военный блок, стремительно увеличивается.

В Финляндии наметился тренд на вступление в НАТО. В частности, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого по заказу газеты Helsingin Sanomat.

Узнав мнение тысячи опрошенных, специалисты пришли к выводу, что число выступающих за участие в НАТО выросло.

За присоединение к НАТО высказались 28% опрошенных, что, в свою очередь, является рекордно высоким показателем для таких опросов.

Однако, несмотря на полученный результат, большинство финнов остаются приверженцами внеблокового статуса. Согласно опросу, более 40% жителей Финляндии выступают против включения в состав НАТО. Правда, нынешний показатель - самый низкий за всё время, что газета проводит такие опросы, он впервые опустился ниже 50%.

Стоит добавить, что ещё порядка 30% финнов не смогли определиться со мнением.

Действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее сообщал, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО может пройти очень быстро, но только если эти страны сами примут решение присоединиться.