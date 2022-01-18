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Большинство финнов по-прежнему против вступления в НАТО. Но замечен рискованный тренд
18 января 2022, 02:05 • 56 • Политика
Проведённый опрос указал, что число тех, кто выступает за вступление в международный военный блок, стремительно увеличивается.
В Финляндии наметился тренд на вступление в НАТО. В частности, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого по заказу газеты Helsingin Sanomat.
Узнав мнение тысячи опрошенных, специалисты пришли к выводу, что число выступающих за участие в НАТО выросло.
За присоединение к НАТО высказались 28% опрошенных, что, в свою очередь, является рекордно высоким показателем для таких опросов.
Однако, несмотря на полученный результат, большинство финнов остаются приверженцами внеблокового статуса. Согласно опросу, более 40% жителей Финляндии выступают против включения в состав НАТО. Правда, нынешний показатель - самый низкий за всё время, что газета проводит такие опросы, он впервые опустился ниже 50%.
Стоит добавить, что ещё порядка 30% финнов не смогли определиться со мнением.
Действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее сообщал, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО может пройти очень быстро, но только если эти страны сами примут решение присоединиться.
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