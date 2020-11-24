|
Большинство - в Минске: Белорусская оппозиция подсчитала задержанных
24 ноября 2020, 01:50 • 38 • В мире
По данным белорусских правозащитников, на сегодняшних акциях было задержано свыше 300 человек. МВД страны пока не подтвердило эти данные.
Не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" утверждает, что на сегодняшних акциях по всей стране было задержано более 300 человек. Большинство - в Минске, однако зафиксированы задержания и в Боровлянах, и в Гродно, Пинске, Заславле, Бресте, Новополоцке.
В МВД Белоруссии пока не подтвердили эту информацию - как правило, ведомство публикует данные о воскресных задержаниях в понедельник. В милиции Минска, между тем, назвали цифру - свыше 200 задержанных.
Ранее сообщалось, что на несанкционированных массовых мероприятиях в Минске милиция применяла спецсредства. Это подтвердила официальный представитель МВД республики Ольга Чемоданова.
Кроме того, по данным белорусских СМИ, в местах скопления протестующих переставал на некоторое время работать мобильный интернет.
38
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
17 ноября 2020, 21:20
|
18 ноября 2020, 23:55
|
19 ноября 2020, 07:15
|
17 ноября 2020, 03:55
|
19 ноября 2020, 22:50
|
21 ноября 2020, 05:05
|
22 ноября 2020, 21:25