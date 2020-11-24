Большинство - в Минске: Белорусская оппозиция подсчитала задержанных

Не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" утверждает, что на сегодняшних акциях по всей стране было задержано более 300 человек. Большинство - в Минске, однако зафиксированы задержания и в Боровлянах, и в Гродно, Пинске, Заславле, Бресте, Новополоцке.

В МВД Белоруссии пока не подтвердили эту информацию - как правило, ведомство публикует данные о воскресных задержаниях в понедельник. В милиции Минска, между тем, назвали цифру - свыше 200 задержанных.

Ранее сообщалось, что на несанкционированных массовых мероприятиях в Минске милиция применяла спецсредства. Это подтвердила официальный представитель МВД республики Ольга Чемоданова.

Кроме того, по данным белорусских СМИ, в местах скопления протестующих переставал на некоторое время работать мобильный интернет.