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«Большие риски для политической системы США»: к чему могут привести попытки демократов организовать импичмент Трампа

10 января 2021, 20:30  •  182 • В мире
В понедельник, 11 января, группа конгрессменов от Демократической партии намерена представить статью для объявления импичмента Дональду Трампу. Об этом сообщил один из авторов инициативы конгрессмен Тед Лью. Ранее члены Демпартии обратились к вице-президенту Майку Пенсу с призывом отстранить действующего главу Белого дома от власти в соответствии с 25-й поправкой к Конституции. По информации американских СМИ, Пенс не исключает такую возможность. Однако эксперты сомневаются, что противники Трампа смогут снять его с высшего государственного поста досрочно. Кроме того, по мнению аналитиков, такие планы несут большие риски для всей политической системы США.
 
AFP © Brendan Smialowski
 

11 января группа конгрессменов представит в палате представителей статью для объявления импичмента действующему президенту США. Об этом сообщил в своём Twitter конгрессмен от Демократической партии Тед Лью.

«Документ будет представлен в этот понедельник во время официального заседания палаты представителей», — написал Лью.

По его словам, документ, подготовленный им, а также конгрессменами Дэвидом Сисиллини и Джейми Раскиным, поддержали 180 законодателей.

UPDATE to the update: We’ve just hit 180 cosponsors of the Article of Impeachment drafted by Rep @davidcicilline, @RepRaskin, me and @HouseJudiciary staff.

We will introduce the Article of Impeachment this Monday during the House’s pro forma session. https://t.co/qm7LmXhOgK

— Ted Lieu (@tedlieu) January 9, 2021

Впоследствии Лью отметил, что статью об импичменте поддержали уже 190 конгрессменов.

Кроме того, он сообщил, что в распоряжении законодателей имеются видеозаписи, на которых Дональд Трамп подстрекает толпу, а затем протестующие атакуют Капитолий.

«Тяжкие преступления» президента

 

Напомним, текст обвинительной статьи против главы Белого дома был опубликован ранее.

«Дональд Трамп совершил тяжкие преступления и проступки, умышлено подстрекая к актам насилия против правительства Соединённых Штатов», — говорится в документе.

По информации телеканала CNN, процедура импичмента, которая проводится через конгресс, может не потребоваться, поскольку вице-президент США Майк Пенс не исключает возможности отстранить Трампа от власти по основному закону страны.

Ссылаясь на приближённый к Пенсу источник, телеканал сообщил, что вице-президент может применить 25-ю поправку к Конституции США в случае, если президент Дональд Трамп станет «более непредсказуемым».

  • Майк Пенс
  • Reuters
  • © J. Scott Applewhite/Pool

По сведениям CNN, команда Пенса «несколько обеспокоена» возможными рисками, связанными с использованием 25-й поправки или даже запуском процесса импичмента, поскольку Трамп может «предпринять некие поспешные действия» и тем самым создать для страны угрозу.

Накануне конгрессмен-демократ Тед Лью обратился к Майку Пенсу с призывом всё-таки задействовать 25-ю поправку к американской Конституции, чтобы отправить Трампа в отставку.

«Уважаемый вице-президент Майк Пенс! Уже нашли в себе смелость? Немедленно используйте 25-ю поправку», — написал он в Twitter.

Ранее аналогичное обращение к Пенсу поступило от конгрессменов-демократов из юридического комитета палаты представителей конгресса. Парламентарии направили вице-президенту письмо, в котором призывали отстранить Трампа с поста главы государства. Авторы ссылались на ту же 25-ю поправку к основному закону, которая наделяет вице-президента и правительство правом отстранить главу Белого дома в связи с «неспособностью исполнять свои обязанности».

Конгрессмены настаивали на том, что Трамп психически нездоров и демонстрирует нежелание защищать демократию и выполнять свои обязанности.

«Ради нашей демократии мы решительно призываем вас применить 25-ю поправку к Конституции США и начать процесс отстранения президента Трампа от власти», — говорилось в письме, которое подписали 19 законодателей.

С требованием досрочной отставки действующего президента ранее также выступили лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер и спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. Как пояснила Пелоси, если вице-президент и кабинет министров не начнут действовать, то шаги в направлении импичмента должен быть готов предпринять конгресс. По мнению политика, Трамп «разжёг вооружённый мятеж против Америки».

  • Конгрессмен от Демократической партии Тед Лью
  • Reuters
  • © Leah Millis

Между тем эксперты обращают внимание на то, что применение 25-й поправки — процедура, отличающаяся от импичмента.

«В этом случае речь идёт не об импичменте, а именно об отстранении от власти, чтобы она перешла к вице-президенту на оставшийся срок. Но я думаю, что Пенс не станет этого делать. Вероятно, просто американские СМИ сейчас наводят тень на плетень такими сообщениями», — отметил в беседе с RT директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

Стоит отметить, что демократы не намерены ограничиваться импичментом Трампа. Они рассчитывают привлечь к ответственности «всех причастных к попытке государственного переворота», включая адвоката президента США Руди Джулиани.

«В письме, адресованном Нью-Йоркской коллегии адвокатов, мы с конгрессменом Мондером Джонсом просим их провести расследование в отношении Руди Джулиани и лишить его адвокатского статуса», — написал в Twitter Тед Лью.

Штурм Капитолия

 

Напомним, 6 января в американской столице прошёл масштабный митинг сторонников Трампа. Акция была приурочена к заседанию, посвящённому утверждению итогов президентских выборов. На них, согласно официальным данным, победу одержал кандидат от Демократической партии Джо Байден. Однако Трамп и его сторонники отказались признать своё поражение, обвинив демократов в фальсификациях.

Митинг 6 января в Вашингтоне 45-й президент США анонсировал заранее. Политик заявил, что, «несмотря на неопровержимые доказательства», Минюст и ФБР ничего не предприняли по поводу «фальсификаций на президентских выборах».

«Ни за что не сдавайтесь. Увидимся со всеми в Вашингтоне 6 января», — написал в декабре Трамп в Twitter.

  • Дональд Трамп
  • AFP
  • © Brendan Smialowski

Выступая на митинге, глава Белого дома вновь подверг сомнению победу Джо Байдена и призвал протестующих направиться к конгрессу.

«Я знаю, что каждый присутствующий здесь в скором времени будет участвовать в марше к зданию Капитолия, чтобы мирными и патриотическими методами добиться того, чтобы быть услышанным. Сегодня мы увидим, смогут ли республиканцы проявить стойкость ради честности наших выборов», — заявил глава Белого дома.

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Однако на практике выступление сторонников Трампа быстро перешло в стычки с полицией, а протестующие прорвались в здание Капитолия.

Жертвами событий 6 января стали пять человек, в том числе офицер полиции, который скончался в больнице. 

«Символ сопротивления «системе»

 

Как отметил Юрий Рогулёв, в ответ на многочисленные нападки Трамп может заявить, что никаких призывов к мятежу не было, а он лишь проводил разрешённый законом мирный митинг.

«Президент об этом уже говорил, осудив ворвавшихся в Капитолий протестующих. Шансы на то, что импичмент действительно состоится, очень небольшие. Даже если решение будет одобрено палатой представителей, требуется ещё и одобрение сената. А он сейчас находится на каникулах», — пояснил Рогулёв, добавив, что сенат должен вернуться к работе уже после инаугурации Байдена.

Демократическая партия заинтересована в импичменте сугубо из политических соображений, говорит аналитик.

  • Протестующие врываются в Капитолий 6 января 2021 года
  • Reuters
  • © Shannon Stapleton

«Смысл этих усилий простой — «добить» Трампа, закрыть ему путь в политику, в том числе к участию в кампании 2024 года. Демократы хотят перекрыть ему полностью кислород. Плюс это стало бы сильным ударом по Республиканской партии, по её престижу», — уверен Юрий Рогулёв.

В свою очередь, президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в беседе с RT отметил, что возможный импичмент Трампа может углубить раскол в американском обществе, что опасно и для республиканцев, и для демократов.

«Теоретически импичмент возможен, такое уже бывало в истории США. Однако с технической точки зрения это довольно бессмысленно — до завершения срока Трампа остались считаные дни. Эти попытки демократов выглядят как желание «наказать» Трампа за действия его сторонников в Капитолии», — отметил эксперт.

По мнению Дмитрия Абзалова, у Трампа сейчас высокий уровень поддержки среди населения. Поэтому если республиканцы присоединятся к инициативе демократов и выступят за импичмент или применение 25-й поправки, то они вполне могут потерять свой электорат. Кроме того, это грозит серьёзными разногласиями внутри Республиканской партии.

«Для демократов этот импичмент тоже может обернуться неприятными последствиями — Трамп станет символом сопротивления «системе». Это усугубит раскол в обществе, такое решение несёт большие риски для всей политической системы США. Импичмент может стать ящиком Пандоры для Соединённых Штатов», — подытожил эксперт.

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