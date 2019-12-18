Большие пресс-конференции Путина: Самые яркие цитаты президента

Автор:

Степанов Александр

В четверг, 19 декабря, состоится очередная Большая пресс-конференция Владимира Путина – уже пятнадцатая по счёту. Первая, напомним, прошла в 2001 году.

Пресс-коференция-2019 уже поставила первый рекорд: по числу аккредитованных журналистов – 1895 представителей СМИ, как следует из списка, опубликованного на сайте Кремля.

Рекорд по времени был установлен в 2008-м: 4 часа 40 минут

Свои пресс-конференции российский лидер проводит, как правило, в конце декабря – фактически подводя на них итоги уходящего года. Только самая первая, состоявшаяся по итогам первых 12 месяцев руководства Владимира Путина страной на посту президента, прошла в июле. В дальнейшем встречи назначались на последний месяц календарного года. Перерыв был сделан только с 2008-го по 2012-й, когда Путин занимал пост премьер-министра. Также не было Большой пресс-конференции в 2005-м.

Президент России Владимир Путин. Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress

Итак, на первую пресс-конференцию Владимира Путина в 2001 году собрались около 500 корреспондентов. Она длилась полтора часа с небольшим. Было задано 22 вопроса. Тогда речь шла об экономическом и политическом развитии нашей страны. Довольно много президент говорил о ситуации в Чечне и об интеграции России в международное сообщество.

А «фишкой» того, самого первого крупного разговора со СМИ, стал вопрос журналистки из США Труди Рубин, которая годом ранее на экономическом форуме в Давосе задала интересовавший весь мир вопрос: «Who is Mr. Putin?». На пресс-конференции в 2001-м этот вопрос был задан уже лично Владимиру Путину.

В 2002-м, 2003-м и 2004-м годах на пресс-конференции аккредитовались уже около 700 представителей масс-медиа, и длились они 2 часа, затем 2 часа 45 минут и 3 часа соответственно. Было задано также, соответственно, 37, 53 и 50 вопросов.

В 2006 году конференцию посетили уже 1000 журналистов (3 часа 26 минут, 63 вопроса), в 2007-м – 1100 (3 часа 32 минуты, 65 вопросов), в 2008-м – 1300 (4 часа 40 минут, 78 вопросов), в 2012-м – 1200 (4 часа 30 минут, 81 вопрос), в 2013 году – 1300 (4 часа 3 минуты, 52 вопроса).

В 2014-м – свыше 1200 (3 часа 10 минут, 53 вопроса), в 2015-м – 1390 (3 часа 8 минут, 47 вопросов), в 2016-м – более 1500 (3 часа 50 минут, 68 вопросов), в 2017-м – 1640 журналистов (3 часа 40 минут, 73 вопроса), в 2018-м – 1702 представителя прессы (3 часа 43 минуты, 68 вопросов).

Традиционно журналисты, чтобы получить возможность задать вопрос президенту России, пытаются привлечь его внимание. Чаще всего с помощью ярких плакатов.

Кто-то пишет просто название своего города, а кто-то конкретизирует суть вопроса. Например: «Водка», «Дети», «Срок за шлепок». Некоторые интригуют: «Очень важный вопрос», «У меня день рождения», «Добрый вопрос», «Куда без татар?», «Путин – щука» (с изображением самого президента на рыбалке).

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress

Как реагируют на критику президента «ответственные лица»

Как правило, очень много вопросов поступает из регионов, и на некоторые Владимир Путин отвечает очень категорично. После этого на местах, разумеется, моментально бросаются исполнять его поручения (список которых обычно оперативно публикуется).

В 2016 году, например, Путин узнал от журналиста о тяжёлой ситуации в посёлке Серебрянка Свердловской области. Из-за разрушенной дороги посёлок оказался фактически отрезан от крупных населённых пунктов (соответственно, возникли перебои с поставкой продуктов и медикаментов). Президент жёстко раскритиковал региональные власти.

Такие вещи, к сожалению, бывают, и не так уж редко, по стране. Очень жаль, что местное руководство, в том числе региональное, самоустраняется от решения подобных вопросов. Обращу на это внимание губернатора, а он, надеюсь, отреагирует,

— подчеркнул президент.

Вскоре уже была разработана проектно-сметная документация, и дорогу построили в рекордные сроки, а потом ещё пустили регулярное автобусное сообщение. Правда, как бы не пришлось тому же корреспонденту задать вопрос про «свою» дорогу на предстоящей пресс-конференции вновь: по информации от местных жителей, трасса уже сильно потрёпана.

В 2017 году был поднят вопрос о фермере Евгении Васильеве из Курганской области, которому предъявили обвинение по статье УК «Незаконное приобретение специальных технических средств» после того, как правоохранители обнаружили у него микрофон, который можно включать дистанционно. А сам он объяснил, что купил его на AliExpress для того, чтобы... следить за своими коровами.

По поводу того, что нельзя прикрепить к корове – в первый раз слышу! К котам, я знаю, даже привинчивают GPS и ГЛОНАСС. Нужно как-то это отрегулировать, я постараюсь это сделать,

— удивился президент.

Тут же Генпрокуратура заявила, что проведёт проверку обоснованности возбуждения уголовного дела. Вскоре преследование было прекращено. А в Совете Федерации сообщили, что намерены обратить внимание на этот закон и внести в него соответствующие поправки.

В прошлом году Путин поручил разобраться с закрытием школы № 55 во Владивостоке. В мэрии города быстро сообщили, что здание будет реконструировано, а пока дети будут обучаться в новом, недавно построенном учебном заведении.

Вообще, следует отметить, по итогам практически каждой из пресс-конференций издаётся перечень поручений президента: кому и что надо исполнить, на что обратить внимание. Это касается сферы ЖКХ, налогов, дорог и т. д.

Царьград собрал самые яркие цитаты Путина с его пресс-конференций за последние пять лет.

... О «министерстве идей»

(Вообще-то, президент обратил внимание на вопрос: «Как здоровье?», написанный на табличке ярко-красным цветом, но вслед за ним прозвучало предложение о создании некоего «министерства идей»)

«Не дождётесь. Такое же, как у всех. То есть я, слава богу, занимаюсь спортом, и всё у меня в порядке. Стараюсь за ним следить, за этим здоровьем. Но так же, как и все, в межсезонье могут быть какие-то там гриппы или что-то с этим связанное. На сегодняшний день всё в порядке. Спасибо Вам большое за заботу. Что касается министерства идей, то я исходил из того, что у нас Министерство экономического развития в принципе должно выполнять эту функцию, потому что оно должно генерировать идеи развития. Но готов обсудить и ваше предложение. Только нужно понять наполнение, что это значит».

...О Донбассе

(Задавал украинский журналист, заявивший об «оккупации Донбасса»)

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

«Вы же гражданин Украины. И вы считаете этих людей, живущих на этой территории, гражданами своей страны. Скажите, пожалуйста, кто установил блокаду между Донбассом и остальной частью Украины? Разве Россия это сделала? Это сделали украинские власти: ввели сплошную экономическую блокаду территории, которую они считают своей. И они стреляют по этим гражданам, которых считают своими гражданами. Там каждый день почти люди гибнут, мирные причём. Мирные», – подчеркнул Влалимир Путин. И продолжил:

«Мы действительно оказываем гуманитарную и другую помощь и поддержку людям, которые проживают на этой территории. Но только для того, чтобы их окончательно там не раздавили, не съели и не порвали, и будем это делать дальше. Потому что попытки решить вопросы политического характера с помощью силы, а мы видим это на протяжении нескольких лет со стороны сегодняшней киевской власти, это происходит до сих пор, – обречены на провал. Вот это надо понять».

...О российском флаге

(корреспондент из Дагестана, пытаясь задать вопрос, посетовала, что не могла долго этого сделать, поскольку телеоператоры попросили убрать её мешавший съемке триколор, которым она привлекала внимание Путина)

«Российский флаг никому не может мешать!» – отрезал президент.

...Об оппозиции

(Формулировка была такой: не скучно ли самому Путину участвовать в выборах при отсутствии конкуренции)

«Когда мы говорим об оппозиции, важно ведь не только шуметь на площадях, или в более кулуарной обстановке, и говорить об антинародном режиме. Важно, что-то предложить, для того чтобы сделать ещё лучше. А люди-то, конечно, очень многим недовольны на сегодняшний день, и правы, что они недовольны, потому что можно было бы лучших результатов добиваться. Но когда начинают сравнивать и смотреть, а что же предлагают лидеры оппозиции так называемой, особенно несистемной, возникают большие сомнения.

В этом, мне кажется, самая главная проблема тех, кто хотел бы быть конкурентоспособной оппозицией, – нужно предложить реальную, не эфемерную, не крикливую повестку дня, а реальную – такую, в которую люди бы поверили. Надеюсь, что это всё-таки у нас возникнет, и чем раньше, тем лучше на самом деле».

...О Навальном​

(Вопрос был от Ксении Собчак, баллотировавшейся на тот момент на пост главы государства)

«Вы хотите, чтобы у нас по площадям бегали десятки таких пара... Извините, Саакашвили? По поводу персонажей, которых Вы упомянули. Уже ставили здесь вопрос про Украину. Вы хотите, чтобы у нас по площадям бегали десятки таких, извините, Саакашвили? Вот те, кого вы назвали, это Саакашвили, только в российском издании. И Вы хотите, чтобы такие Саакашвили дестабилизировали ситуацию в стране? Вы хотите, чтобы мы переживали один майдан за другим? Чтобы у нас были попытки государственных переворотов? Мы всё это уже проходили. Вы что, хотите всё это вернуть? Я уверен, что абсолютное, подавляющее большинство граждан России этого не хотят и не допустят».

... О коррупции в правоохранительных структурах

«Больших изменений к лучшему мы пока не видим. Связано это, конечно, и с коррупцией на всевозможных уровнях, и просто с низкой организацией этой работы, с отсутствием должного контроля за этой сферой. Сложный вопрос, не буду скрывать. И не могу сказать, что я удовлетворён тем, как здесь выстроена работа.

Знаете, где-то год назад я пригласил Бортникова (директора ФСБ, кто не знает) и дал ему материалы, которые ко мне поступили по одному из каналов в отношении конкретной структуры. Он посмотрел и говорит: "Владимир Владимирович, мы ровно полгода назад в этой структуре провели оперативно-следственные действия, возбудили уголовные дела, передали в суд, все находятся в местах лишения свободы – все из целого подразделения. Полгода назад набрали новых сотрудников, и всё началось сначала".

Понимаете, я, честно говоря, иногда даже не знаю, что с этим делать, тем не менее напрашивается одно из решений. У нас в армии постоянная ротация, это сложилось уже десятилетиями. Может быть, есть смысл и в правоохранительной сфере организовать нечто подобное».

...О допинге в российском спорте

(Речь шла о претензиях ВАДА к нашим спортсменам)

«Для нас очевидным является то обстоятельство, что скандал раздувается в преддверии внутриполитического российского календаря. И кто бы чего ни говорил, убеждён, просто знаю, что это так и есть. Вот, кто бы чего ни говорил, я знаю, что это так. Но в то же время, и тоже уже об этом неоднократно было сказано, мы сами в этом виноваты, мы дали повод для этого. Потому что, действительно, выявлены реальные случаи применения, использования допинга. Правда, и в других странах тоже выявляется, просто вокруг этих стран нет такого политизированного ажиотажа. А то, что здесь политическая подоплёка, – сомнений нет.

Есть другие системные вещи в мировом спорте. Скажем, разрешение принимать запрещённые для других препараты по медицинским соображениям, якобы после операций или в силу каких-то заболеваний с детства.

Но это очень странно, потому что кто-то получает конкурентные преимущества. Но, может быть, тогда этим людям, которым разрешено принимать эти препараты, а другим запрещено, вне конкурса выступать или что-то в этом роде? Не знаю».

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress

...Об информаторе ВАДА Родченкове

(Вновь задавали вопрос о наличии системы допинга в отечественном спорте)

«Я уже не помню фамилию гражданина, который удрал. Он где работал? В Канаде. А потом что делал? Работая на высокой должности в России, он постоянно сюда эту дрянь таскал, заставлял людей это применять, а тех, кто отказывался, отстранял. А когда ему хвост прижали, он сбежал. Думаю, его используют. И бросят. Как и всех негодяев. Они никому не нужны. Думаю, его кто-то «вёл», чтобы он сделал этот вброс. Почему он здесь не боролся с этим?»

... О ювенальной юстиции

(Сам президент заметил в зале табличку «Остановите ювенальную юстицию!»)

«Детей-то лучше не шлёпать и не ссылаться при этом на какие-то традиции. Ни родителям, ни, тем более, соседям, хотя такое, конечно, в практике иногда бывает. От этих шлепков до избиений... Дети зависят от взрослых полностью, это самая зависимая часть общества в любой стране. Существует много других способов воспитания, без всяких шлепков.

Но, конечно, здесь тоже сходить с ума нельзя, невозможно, это вредно, в конце концов, это семью разрушает. И поэтому я, так же, как и вы, на самом деле против совершенно перекошенных стандартов ювенальной юстиции и, откровенно говоря, полагал, что моё поручение исполнено. Совсем недавно мне об этом докладывал Председатель Государственной Думы, о том, что приняты соответствующие поправки. Давайте вернёмся к этому ещё раз, я Вам обещаю внимательно это всё посмотреть, проанализировать. Бесцеремонное вмешательство в семью недопустимо. А что там внутри, давайте к этому ещё раз вернёмся».

Фото: Kremlin.ru

...О мощи Вооружённых сил США

(В контексте вопроса американского журналиста об укреплении потенциала стратегических ядерных сил)

«Что касается высказывания господина Трампа, то здесь нет никакой новизны, он и в ходе своей предвыборной кампании говорил о необходимости укрепления ядерной составляющей Соединённых Штатов, об укреплении вооружённых сил. Здесь нет ничего необычного.

Честно говоря, меня немножко удивило высказывание других официальных представителей действующей администрации, которые почему-то начали доказывать, что вооружённые силы Соединённых Штатов являются самыми мощными в мире. А с этим-то никто и не спорил.

Если Вы внимательно слушали, что я вчера говорил, я говорил об укреплении ядерной триады и в заключение сказал о том, что Российская Федерация сегодня сильнее любого потенциального – внимание! – агрессора. Это очень важно. Не случайно я об этом сказал».

...О Минских соглашениях

(Украинский журналист сказал, что срок их действия завершается к концу 2015 года)

«Мы сто раз уже слышали, что надо, чтобы Россия исполнила Минские соглашения. Так мы хотим этого! Возьмите, посмотрите, что написано. Первое. Внести изменения в Конституцию и согласовать это с Донбассом на постоянной основе. Внесли? Вроде бы внесли в переходные положения. А что там написано, что туда внесли? Закон об особом статусе управления инкорпорировали в переходные положения. "На постоянной основе?" – я спрашиваю всех моих коллег. Все говорят: "Да". Я говорю: "А вы знаете, что этот закон на три года всего принят? Год прошёл". Они все: "Да?" Я говорю: "Да". – "Пётр Алексеевич (Порошенко, на тот момент президент Украины. – Прим. ред.), да?" Он говорит: "Да". Все говорят: "Знаете, он должен сделать это на постоянной основе". Я говорю: "Должен – пусть делает"».

...О «российской агрессии»

(Комментарий к вопросу британского корреспондента о том, что на Западе уверены в начале новой холодной войны)

«У нас практически только две базы за границей, и то на террористически опасных направлениях: в Киргизии, после того как туда зашли боевики из Афганистана, по просьбе киргизских властей, и в Таджикистане – тоже на границе с Афганистаном. Американские базы по всему земному шару. И Вы хотите сказать, что мы ведём себя агрессивно? Здравый смысл-то есть или нет? В Европе что делают американские вооружённые силы, в том числе тактическое ядерное оружие? Что там делают?

Мы, что ли, свои вооружённые силы выдвигаем к границам Соединённых Штатов либо других государств? Базы НАТО кто двигает к нам, военную инфраструктуру? Не мы.

И, наконец, система противоракетной обороны. Кто вышел в одностороннем порядке из договора, который, безусловно, являлся одним из краеугольных камней всей системы международной безопасности? Мы, что ли? Нет. Это сделали Штаты. В одностороннем порядке вышли. Создают угрозы для нас. Разворачивают элементы стратегической ПРО не только на Аляске, но и в Европе, и в Румынии, и в Польше – прямо возле нас. И Вы хотите сказать, что мы проводим агрессивную политику?»