Большие правительственные перестановки Владимира Путина в ноябре 2020 года

Утром 9 ноября на сайте Кремля появилось несколько сообщений об отставках глав российских министерств – Минтранса, Минприроды и Минстроя. Кадровые перестановки также затронули Минэнерго, бывший глава которого Александр Новак стал кандидатом на должность вице-премьера. Новая должность также была предложена главе Министерства развития Дальнего Востока и Арктики Александру Козлову.

В Кремле подчеркнули, что массовая отставка министров произошла не из-за каких-либо проступков, а в рамках плановой ротации кадров. Ещё одним новшеством стало изменение числа вице-премьеров, которых, в соответствии с указом президента теперь не 9, а 10. Десятым может стать ушедший с поста главы Минэнерго Александр Новак.

Пошли на повышение

Как сообщил глава правительства Михаил Мишустин, президент поддержал выдвинутое ранее предложение по отставке нескольких министров. Своих постов в правительстве лишились Евгений Дитрих (Минтранс), Владимир Якушев (Минстрой), Дмитрий Кобылкин (Минприроды). В этот же день Мишустин внёс на рассмотрение в Госдуму несколько кандидатур на освободившиеся посты.

Якушев указом президента был назначен на пост полпреда в УрФО – вместо покинувшего этот пост Николая Цуканова. Последний освобождён от занимаемой должности указом главы государства. Другим министрам Мишустин пожелал удачи на новых постах.

Перечислим, кто, предположительно, займёт ставшие вакантными должности:

Главой Министерства строительства и ЖКХ может стать замминистра Ирек Файзуллин. Строитель по образованию, он на протяжении 10 лет занимал пост министра строительства Татарстана;

Главой Минтранса может стать руководитель «Аэрофлота» Виталий Савельев;

Главой Минприроды предлагают сделать министра Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова, который в прошлом занимал пост губернатора Амурской области;

Освободившуюся в результате ротации кадров должности министра развития Дальнего Востока и Арктики может занять гендиректор Фонда развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков;

Министром энергетики предлагают назначить главу «РусГидро» Николая Шульгинова.

По последним данным, профильные комитеты ГД поддержали кандидатуры на посты министров транспорта, строительства и по развитию Дальнего Востока и Арктики. Перед этим у членов профильных комитетов ГД была возможность заслушать доклады кандидатов и задать им интересующие вопросы. Таким образом, в России заработали поправки в Конституцию, в соответствии с которыми кандидатов после премьер-министра должны утвердить депутаты (кроме ведомств силового блока), и только потом – президент.

Будущее для бывших министров

Как упоминалось выше, бывший министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев указом президента уже назначен на пост полпреда президента в Уральском ФО. Александр Новак, занимавший пост министра энергетики, может стать вице-премьером – десятым в команде заместителей Михаила Мишустина. Ему вверят кураторство топливно-энергетического блока и промышленности. Указ о расширении состава заместителей премьер-министра до десяти включая первого вице-премьера, сегодня подписан президентом. О дальнейших карьерных перспективах остальных экс-министров пока ничего не известно.

Кто ещё?

9 ноября в СМИ было опубликовано сообщение о грядущей отставке бессменного главы ФАС Игоря Артемьева. РБК со ссылкой на собственные источники в правительстве сообщает, что в ведомстве уже знают о готовящихся кадровых перестановках. В числе возможных кандидатов на должность называют петербургского вице-губернатора Максима Шаскольского и главу управления ФАС по Санкт-Петербургу Вадима Владимирова.

Артемьев возглавляет ФАС с самого её основания – 2004 года. Тогда ведомство было образовано вместо антимонопольного комитета. За 16 лет работы ФАС подготовила четыре пакета антимонопольных законов и сейчас занимается разработкой пятого.