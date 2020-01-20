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Большие перемены

20 января 2020, 19:24  •  40 • Аналитика
Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию, предположительно, пройдёт 12 апреля. Ему будет предшествовать голосование в обеих палатах парламента и большая информационная кампания.
Голосование, в рамках которого граждане смогут выразить своё отношение к поправкам в Конституцию РФ, может пройти уже в апреле, сообщает РБК со ссылкой на близкие к Администрации президента источники. По данным собеседников издания, 12 апреля является наиболее вероятной датой голосования, которая сейчас обсуждается в Кремле.
Второй датой, рассматриваемой российскими властями, является 26 апреля. Один из источников газеты отмечает, что второй вариант менее вероятен. Дата 19 апреля также неудобна для проведения голосования, так как на неё в этом году выпадает Пасха.
Референдум будет назначен и проведён после того, как подготовленные поправки в Конституцию примут нижняя плата парламента и Совфед, и до того, как принятые поправки вступят в законную силу. Кроме того, одобрить изменения в основной закон государства должны как минимум две трети региональных Заксов. Тем не менее, в Кремле рассчитывают, что эти процедуры пройдут довольно быстро. Привести более подробную информацию о ходе процедуры принятия поправок в Конституцию собеседники издания отказались.
В соответствии с указом Бориса Ельцина о проведении референдума по принятию Конституции 12 декабря 1993 года, документ вступал в силу сразу же после официального обнародования итогов референдума в случае положительного результата. Нынешний президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию, озвученном 15 января, заявил, что в данном случае окончательное решение также будет принято по результатам голосования россиян.
Вопрос явки
Процедурные сроки принятия решений, от которых зависит точная дата проведения референдума, пока не определены. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сроки проведения голосования по поправкам в Конституцию страны будут определены специальным указом президента.
12 апреля, в день, когда, предположительно, пройдёт голосование, в России празднуется День космонавтики. Кроме того, именно в этот день в 1978 году был принят новый вариант Конституции РСФСР. В нём статьёй 5 было закреплено правило, согласно которому все наиболее важные государственные вопросы должны выноситься на всенародное голосование.
Перед голосованием в 2020 году планируется развернуть масштабную информационную кампанию, в рамках которой граждан будут призывать прийти на избирательные участки и выразить своё мнение об изменениях. Она будет вестись по телевидению и в интернете. Близкий к АП собеседник издание отметил, что явка на голосовании должна быть высокой – свыше 50 процентов избирателей. В идеале, если на голосование придёт столько же людей, как на выборах главы государства в 2018 году – тогда явка превысила 67 процентов. Источники газеты подчеркнули, что в этом случае речь также идёт о поддержке президента и доверии ему.
Между тем, источник в Кремле сообщил, что заданий по явке избирателей нет – легитимность не пострадает, даже если придут 20 процентов. Собеседник РБК пояснил, что поправки в закон примет парламент, и этого будет достаточно.
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Подготовка предложений
Предложения президента по внесению поправок в Конституцию были озвучены в январе и к тому моменту уже находились в высокой степени готовности. Соответствующая работа была проведена государственно-правовым управлением президента с сопредседателями рабочей группы по подготовке предложений о внесении изменений в Конституцию. Как отметили представители рабочей группы, она оперативно присоединилась к юридическому оформлению предложений. В сотрудничестве с государственно-правовым управлением в сжатые сроки были отточены основные формулировки и выверены все юридические моменты проекта.
Рабочая группа планирует внести в Госдуму собственный пакет предложений. Кроме того, ей предстоит разработать и юридически оформить механизм голосования.
Источник газеты, знакомый с процессом подготовки, пояснил, что окончательный текст поправок может включить в себя не менее 40 строк. Ранее стало известно, что предлагаемые изменения будут внесены на голосование единым пакетом.
Что может измениться в Конституции после принятия поправок?
• Закрепление роли и статуса Госсовета;
• Наделение Думы правом не только согласовывать, но и утверждать правительственные должности, включая премьер-министра и его заместителей. Глава государства при этом не может отклонить эти кандидатуры, но сохраняет за собой право уволить назначенных думой чиновников;
• Руководители силовых структур и региональные прокуроры должны назначаться после консультаций с Советом Федерации;
• Президентом может стать лицо, прожившее в России минимум 25 лет и не имеющее иностранного гражданства либо вида на жительство как на момент выборов, так и до них;
• Из Конституции будет убрано слово «подряд» в статье, описывающей запрет быть президентом два срока подряд;
• Конституционный суд получит право проверять законопроекты на соответствие основному закону по запросу президента до их подписания;
• Совет Федерации предлагается наделить полномочиями по представлению главы государства отрешать от должности судей КС и ВС;
• Закрепление регулярной индексации пенсионных выплат и того, что МРОТ не может опуститься ниже прожиточного минимума.

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