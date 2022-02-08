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Большие десантные корабли России после сирийской паузы выдвинулись на позиции
08 февраля 2022, 15:10 • 108 • Политика
Отряд кораблей ВМФ России вошёл в проливы Босфор и Дарданеллы. До этого мы сделали небольшую сирийскую паузу.
Из Средиземного моря в Чёрное выдвинулись шесть больших десантных кораблей (БДК) Балтийского и Северного флотов России. Здесь они примут участие в учениях. Ранее наши корабли заходили в порт Сирии.
Как уточнили в Министерстве обороны России, переход через черноморские проливы в течение ближайших дней совершают военные корабли "Пётр Моргунов", "Георгий Победоносец" и "Оленегорский горняк".
Добавим, участвующие в походе большие десантные корабли проекта 11711 предназначены для высадки морского десанта на необорудованное побережье и способны транспортировать бронетехнику. Отряд БДК только что завершил переход вокруг Европы. Перед отправкой в проливы он сделал остановку в пункте материально-технического обеспечения ВМФ России Тартус на побережье Средиземного моря.
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