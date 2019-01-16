«Большие деньги для бюджета армии»: возможно ли строительство стены на южной границе США за счёт Пентагона

Солдаты армии США, направленные на границу с Мексикой по приказу Дональда Трампа в 2018 году, останутся там до сентября 2019-го. Об этом сообщили в Пентагоне. Ранее глава Белого дома заявлял, что сможет построить стену на границе с помощью военных на деньги оборонного ведомства, введя режим чрезвычайного положения. Впоследствии он отказался от этой идеи. Эксперты не исключают, что президент вернётся к такому варианту, но в то же время отмечают, что расходы на строительство стены станут слишком большими даже для американской армии.

Пентагон объявил, что срок размещения военнослужащих армии США на границе с Мексикой будет продлён до конца сентября 2019 года.

«В ответ на запрос Министерства внутренней безопасности США от 27 декабря 2018 года исполняющий обязанности министра обороны Пэт Шанахан принял решение о продлении Министерством обороны США помощи Министерству внутренней безопасности на период до 30 сентября 2019 года. Министерство обороны США переориентирует усилия на юго-западной границе с укрепления КПП на мобильное наблюдение и обнаружение, а также продолжит установку между КПП проволочных заграждений. Будет продолжена и авиационная поддержка», — приводит заявление американского оборонного ведомства газета Marine Corps Times.

Официальные представители Пентагона также заявили, что пока не могут уточнить, сколько ещё военных будут направлены на границу с Мексикой.

Сейчас на южном рубеже США находятся 2350 американских военнослужащих и примерно столько же национальных гвардейцев. Они были направлены туда в конце октября 2018 года по просьбе президента Дональда Трампа и Министерства внутренней безопасности (МВБ), чтобы защитить от проникновений пограничные переходы, к которым вскоре должны были прибыть караваны с беженцами и мигрантами из стран Центральной Америки.

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Несколько подразделений армии и Корпуса морской пехоты США участвовали в обеспечении безопасности на границе, возводя заграждения из колючей проволоки, а также оказывая поддержку агентам пограничных служб МВБ в Техасе, Аризоне и Калифорнии. Первоначально военное присутствие на границе должно было быть свёрнуто к 15 декабря, однако затем его продлили до 31 января 2019-го.

Всё или ничего

Тема нелегальной миграции и незащищённости южной границы США является центральной для президентства Дональда Трампа. Американский лидер неоднократно заявлял, что не допустит участников караванов с беженцами на американскую территорию, и называл ситуацию «вторжением».

Распорядившись отправить военных на границу, он также подчеркнул, что даст им право применять боевое оружие в случае столкновений с беженцами.

В ответ политические противники президента из Демократической партии обвинили его в том, что он раздувает ксенофобские настроения и страхи перед промежуточными выборами в конгресс, которые прошли в ноябре 2018 года — через несколько дней после решения Трампа об отправке армии на границу.

Однако главным камнем преткновения между президентом и его политическими оппонентами в конгрессе США стала постройка стены на границе с Мексикой, возвести которую Трамп обещал своим избирателям ещё в ходе президентской кампании 2016 года.

Отказ демократов голосовать за проект бюджета, в который Белый дом включил пункт о выделении $5 млрд на финансирование строительства стены, привёл к шатдауну — остановке работы служб федерального правительства США.

Нынешний шатдаун стал самым продолжительным за всю историю США — он продолжается уже более трёх недель.

Отсюда и до обеда

Ранее ряд американских СМИ сообщили, что, помимо отправки солдат для поддержания безопасности на границе, Пентагон готовился к ещё одному варианту развития событий — строительству стены своими руками.

«Министерство обороны занимается изучением доступных ведомств и механизмов финансирования, чтобы определить варианты, которые позволили бы осуществить строительство заграждения на границе. Поскольку объявления о вводе чрезвычайного положения не было, дальнейшие комментарии по данному вопросу будут неуместны», — приводит USA Today слова официального представителя Пентагона капитана ВМС США Билла Спикса.

В случае введения режима чрезвычайного положения Трамп может распорядиться о выделении средств на строительство по линии Министерства обороны, для чего ему не нужно будет одобрение конгресса. Сам президент подчеркнул, что имеет полное право на подобные действия.

Трамп во время визита на границу с Мексикой

Reuters

© Leah Millis

«В законе на этот счёт всё ясно — я имею в виду, что у нас есть полное право на введение режима чрезвычайного положения в стране», — приводит его слова канал Fox News.

Вскоре после этого заявления Дональд Трамп отправился с визитом на американо-мексиканскую границу. Его сопровождал командующий инженерными войсками США генерал-лейтенант Тодд Семонайт. Именно эта военная организация будет возводить стену, если план с введением ЧП будет осуществлён.

Тогда же газета The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме сообщила, что Трамп «настоятельно призвал» инженерные войска выяснить, «насколько быстро могут быть подписаны контракты» и может ли строительство стены начаться в течение 45 дней.

Для осуществления подобного проекта по линии Пентагона требуется принятие оборонного бюджета, который является частью большего федерального бюджета США, напомнил в беседе с RT главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Батюк.

«Он до сих пор не принят. Так что даже решение задействовать в этом предприятии армию может упереться в нехватку средств. Оборонный бюджет США на наступивший 2019 год не предусматривает расходов на строительство этой стены. Пять миллиардов — это большие деньги даже для бюджета американской армии», — отметил эксперт.

Против возможного введения режима ЧП выступили члены комитета конгресса по вооружённым силам от обеих партий. Так, конгрессмен-республиканец от штата Техас Мак Торнберри заявил, что выступает против нецелевого использования военного бюджета, и понадеялся на «осмотрительность» президента.

Сенатор-демократ Дуг Джоунс, в свою очередь, отметил, что конгресс и граждане США расценят подобные действия со стороны администрации Трампа как злоупотребление властью.

После этого Дональд Трамп заявил, что пока не будет вводить режим чрезвычайного положения, чтобы осуществить свой проект, однако снова напомнил, что имеет на это право.

«Я не собираюсь объявлять чрезвычайное положение, это слишком просто. Сейчас у меня есть полное право объявить его, но я не собираюсь просто потому, что это слишком просто», — сообщил президент США.

«Углубление кризиса»

Несмотря на обширную общественную дискуссию в США по вопросам прав человека и помощи беженцам, проблема с инцидентами на границе никуда не делась, отмечает политолог Александр Асафов. Эксперт добавил, что, несмотря на отказ Трампа вводить режим чрезвычайного положения, этот вариант не снят с повестки дня.

«Поэтому присутствие личного состава армии США там не будет лишним. Стоить помнить, что американские органы власти и силовые ведомства не берутся ни за одно дело без тщательного планирования и наличия дополнительных вариантов. Несмотря на то что Трамп отказался от введения режима ЧП, вариант со строительством стены при помощи военных не снят с повестки дня», — рассказал эксперт в беседе с RT.

Текущая цель Дональда Трампа — «дожать» своих политических оппонентов и провести это через федеральный бюджет как положено, отмечает Асафов.

«Эта сохраняется, и он всё равно планирует варианты и просчитывает их — нельзя сбрасывать со счетов ни один. Он может внезапно согласиться на ввод режима ЧП, и тогда эти военные сразу окажутся при деле. Что касается срока их пребывания, он будет продлён и через полгода, поскольку ситуация на границе будет оставаться напряжённой, даже если Трамп построит эту стену», — считает эксперт.

Тот факт, что ситуация дошла до разговоров о введении режима ЧП, использовании армии и военного бюджета, свидетельствует об углублении внутриполитического кризиса в США, заметил в беседе с RT Владимир Батюк.

«Когда армию начинают вовлекать во внутриполитические разборки, это свидетельство того, что холодная гражданская война, которая сейчас идёт в США, в какой-то момент может перестать быть холодной. Тогда ситуация будет абсолютно непредсказуемой и многое будет зависеть от того, в какой форме армия будет вовлечена в этот внутриполитический конфликт. В любом случае это будет сильнейший деморализующий фактор и резкое ослабление военно-политических позиций Америки», — предположил Батюк.