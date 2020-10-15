Больше всех постарались Франция и Германия: Макрон высказался о санкциях против России

Эмманюэль Макрон. Фото: Zucchi/Euc/www.globallookpress.com

Поступаться принципами в отношениях с Москвой Париж отказывается, но на диалог надеется

Вчера, 14 октября, был опубликован список тех граждан и организаций, в отношении которых страны Европейского союза применили санкции из-за инцидента с отравлением Алексея Навального. Президент Франции прокомментировал это решение.

Макрон заявил, что принятие антироссийских санкций активно продвигались Францией и Германией. Страны провели расследование, в результате которого пришли к выводу, что оппозиционера пытались убить, пишет "Интерфакс".

"Мы охарактеризовали то, что было агрессией с использованием химического вещества. И мы, европейцы, остаемся приверженными борьбе против химического оружия", – поделился Макрон с журналистами.

Но несмотря на это глава Франции добавил, что продолжает верить в "прозрачный, но требовательный" диалог двух стран. Но при этом подчеркнул, что Париж не собирается отказываться от своих принципов, особенно тех, которые касаются борьбы с применением химического оружия.

К слову, Россия не собирается игнорировать санкции европейских держав. В Совете федерации. рассказали, что Москва уже разрабатывает "зеркальные" меры.