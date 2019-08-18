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Больше всего молдаване доверяют церкви

18 августа 2019, 05:39  •  53 • Украина
Случись выборы, социалисты могли бы взять большинство в парламенте
Институт развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul провёл социологический опрос People Watch среди граждан Молдовы. Опрос проводился с 2-го по 14 августа, всего было опрошено 1106 человек в 86 населённых пунктах страны, погрешность составляет 2,8%.
Данные социологического исследования были обнародованы в Молдове 16 августа.
Опрос показал, что президент Молдовы Игорь Додон по-прежнему остаётся в лидерах доверия граждан своей страны – ему доверяет 29,8% респондентов. На втором месте в рейтинге доверия молдаван – Майя Санду, ей доверяют 26,2% опрошенных, на третьем месте спикер парламента Зинаида Гречаный с 18% доверия. Помимо самого высокого рейтинга, у Игоря Додона ещё и самый минимальный среди всех молдавских политиков антирейтинг.
Также больше всего доверия у граждан Молдовы к Партии социалистов – ей доверяет 26,9% опрошенных, партии «Действие и солидарность» (входит в блок ACUM) – 23%, платформе «Достоинство и правда» (вторая составляющая блока ACUM) – 16,8%.
Меньше всего у граждан Молдовы доверия к Конституционному суду – всего 14%.
Зато Администрация президента входит в пятёрку тех государственных учреждений, кому молдаване склонны доверять больше всего. Впрочем, абсолютное лидерство по доверию заняла церковь – 65,3%.
Если бы досрочные парламентские выборы проходили в Молдове в ближайшее воскресенье, то больше всего мест в новом парламенте набрала бы Партия социалистов – за неё готовы отдать свои голоса 41,9% респондентов. Также в новый парламент вследствие досрочных выборов прошли бы ещё партия «Действие и солидарность» (PAS), набрав 27,3% голосов, платформа «Достоинство и правда» (DA) - 8,7% голосов и Демократическая партия – 6,7% голосов.
В результате в новый парламент в случае досрочных выборов пройдут всего четыре партии, вместо нынешних пяти, а количество депутатских мандатов распределятся следующим образом: ПСРМ в парламенте будут представлять 50 депутатов, PAS – 33 депутата, DA – 10 депутатов и Демократическая партия – 8 депутатов. Таким образом, Демократическая партия, которая была полновластной хозяйкой Молдовы в течение нескольких лет, имея большинство своих депутатов в парламенте, может не получить и восьми депутатских мандатов, ведь выборы будут не в ближайшее воскресенье.
Впрочем, только 25,5% респондентов уверены в том, что досрочные парламентские выборы необходимо провести в ближайшее время, а более половины опрошенных молдаван (50,4%) считают, что уже сформированная правящая коалиция должна работать все четыре года.
Больше всего молдаван волнуют размеры зарплаты, пенсии, повышение цен и будущее детей. 67% опрошенных недовольны экономической ситуацией в стране, а 45% недовольны качеством жизни и только 22% респондентов всё устраивает.
Кристина СЫРБУ для ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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