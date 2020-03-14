Больше времени для благотворительности: Билл Гейтс распрощался с советом директоров Microsoft

С 27 июня 2008 года Билл Гейтс оставил свою должность в компании Microsoft, чтобы уделять больше времени благотворительному Фонду Билла и Мелинды Гейтс. Но председателем совета директоров он оставался до 4 февраля 2014 года. И вот в 64 года настало время окончательно оставить совет директоров.

Компания Microsoft распространила пресс-релиз, в котором сказано, что Билл Гейтс будет выполнять обязанности советника по технологиям директора Сатьи Наделлы. В остальное время соучредитель одной из самых успешных в мире компаний Гейтс намерен решать проблемы изменения климата, развития образования и здравоохранения.

Наделла выразил благодарность Биллу Гейтсу и сказал, что считал честью учиться у него и работать вместе.

"Правление извлекло выгоду из лидерства Билла. И Microsoft продолжит извлекать выгоду из его технической страсти и советов по продвижению наших продуктов и услуг", - произнёс Сатья Наделла.

В совет директоров теперь будут входить 12 человек. Независимый председатель правления Microsoft Джон Томпсон выразил признательность Гейтсу за вклад в Microsoft. Он отметил, что Билл заставлял мыслить масштабно, а когда это получалось, настаивал на ещё более масштабном мышлении.