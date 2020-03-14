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Больше времени для благотворительности: Билл Гейтс распрощался с советом директоров Microsoft
14 марта 2020, 18:35 • 50 • В мире
Соучредитель Microsoft Билл Гейтс вышел из совета директоров компании. Он собрался посвятить всё своё время благотворительности и решению глобальных проблем. "Правление извлекло выгоду", - отметили в компании.
С 27 июня 2008 года Билл Гейтс оставил свою должность в компании Microsoft, чтобы уделять больше времени благотворительному Фонду Билла и Мелинды Гейтс. Но председателем совета директоров он оставался до 4 февраля 2014 года. И вот в 64 года настало время окончательно оставить совет директоров.
Компания Microsoft распространила пресс-релиз, в котором сказано, что Билл Гейтс будет выполнять обязанности советника по технологиям директора Сатьи Наделлы. В остальное время соучредитель одной из самых успешных в мире компаний Гейтс намерен решать проблемы изменения климата, развития образования и здравоохранения.
Наделла выразил благодарность Биллу Гейтсу и сказал, что считал честью учиться у него и работать вместе.
"Правление извлекло выгоду из лидерства Билла. И Microsoft продолжит извлекать выгоду из его технической страсти и советов по продвижению наших продуктов и услуг", - произнёс Сатья Наделла.
В совет директоров теперь будут входить 12 человек. Независимый председатель правления Microsoft Джон Томпсон выразил признательность Гейтсу за вклад в Microsoft. Он отметил, что Билл заставлял мыслить масштабно, а когда это получалось, настаивал на ещё более масштабном мышлении.
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