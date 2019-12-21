«Больше судебных исков не будет»: Москва и Киев подписали протокол договорённостей по транзиту газа

Москва и Киев подписали протокол договорённостей по вопросу продолжения транзита российского газа через украинскую территорию. По словам вице-премьер РФ Дмитрия Козака, стороны согласовали все основные пункты соглашения. Он добавил, что «Газпром» и «Нафтогаз» заключат контракт до наступления нового года, и отметил, что судебных споров больше не будет.

Россия и Украина подписали протокол договорённостей, касающийся продолжения транзита газа через украинскую территорию. Об этом рассказали в «Газпроме» после завершения переговоров между Киевом и Москвой, который проходили под Минском.

«Российская и украинская стороны подписали протокол договорённостей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований», — цитирует представителя компании РИА Новости.

Детали договорённостей в «Газпроме» раскрывать не стали.

В свою очередь, российский вице-премьер Дмитрий Козак, принимавший участие в переговорах, сообщил, что подписание пятилетнего контракта на транзит через Украину ожидается до наступления нового года.

Козак добавил, что это будет новый контракт, но не уточнил предполагаемые объёмы транзита, сказав только, что они «достаточны для удовлетворения потребностей европейских потребителей».

Вице-премьер также сообщил, что Москва и Киев урегулировали взаимные претензии по газу.

«Больше судебных исков, судебных споров, взаимных претензий не будет», — добавил он.

При этом Козак отметил, что «переговоры завершились вполне успешно».

«Мы нашли взаимовыгодные, взаимоприемлемые решения для Российской Федерации и для Украины и, самое главное, для европейских потребителей», — подчеркнул заместитель главы правительства РФ.

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Заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович, который курирует вопрос транзита в ЕК, назвал соглашение сбалансированным и взаимовыгодным. По его словам, теперь у сторон есть «политическая основа с ключевыми договорённостями», которые необходимы для заключения долгосрочного контракта о транзите газа.

«Россия сохранит статус надежного поставщика для европейских рынков, и Украина сохраняет свою роль как стратегическая страна, осуществляющая транзит», — добавил Шевчович.

Офис президента Украины Владимира Зеленского также подтвердил достижение договорённости.

«Представители Европейской комиссии, Украины и РФ сегодня достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа через украинскую территорию для европейских потребителей и урегулирования взаимных претензий», — сообщили в офисе.

Там добавили, что подробности соглашения сообщат в субботу, 21 декабря, на брифинге министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля и исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко.

Накануне Россия и Украина при участии Еврокомиссии и ФРГ провели переговоры по газу, в ходе которых подготовили детальный протокол по транзиту. Министр энергетики России Александр Новак заявил, что проект находится в высокой степени готовности и требует согласования. Глава Минэнерго Украины добавил, что протокол приближает стороны к финальным договорённостям. При этом о его деталях почти ничего не известно. Вице-президент ЕК Марош Шефчович уточнил, что подробности соглашения станут известны не раньше, чем его одобрят в Москве и Киеве.

1 января 2020 года прекращает действие десятилетнее соглашение о транзите газа между «Нафтогазом» и «Газпромом». Стороны регулярно проводят консультации по вопросу заключения нового договора, но до этого момента им не удавалось достичь значительного прогресса.

Руководство «Газпрома» 18 ноября официально предложило «Нафтогазу» продлить действующий контракт либо заключить новый сроком на год с учётом прогнозного спроса европейских покупателей на газ на 2020 год. Российская сторона напомнила, что условием заключения нового контракта является урегулирование судебных споров и отказ от взаимных претензий.

Также условием заключения контракта названа отмена решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на «Газпром» штрафа за якобы «нарушение экономической конкуренции» и отзыв ходатайства «Нафтогаза Украины» об инициировании Еврокомиссией расследования против российской компании. Украинская сторона ранее не согласилась на эти условия, назвав их неприемлемыми.

В данный момент, по решению Стокгольмского арбитража, российская сторона должна выплатить украинской порядка $3 млрд. «Газпром» с решением не согласен и оспаривает его в судебных инстанциях. Комментируя ситуацию, российский лидер Владимир Путин заявил, что решение суда носит не правовой, а скорее политический характер. В то же время он добавил, что Москва по-прежнему готова поставлять на Украину газ напрямую на выгодных условиях со скидкой 20—25%.

Киев сейчас закупает газ по реверсной схеме. Он получает топливо от европейских стран, приобретая, по сути, всё тот же российский газ, но со значительной наценкой из-за появления в цепочке поставок новых звеньев — европейских компаний.