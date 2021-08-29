Больше сотни ракет и поток наркотиков: Шойгу рассказал, чем "порадовали" Россию США

Министр обороны России Сергей Шойгу сделал ряд заявлений о ситуации в Афганистане. Он сообщил, что американцы оставили там больше современного высокоточного оружия, чем официально поставили армии Украины, и рассказал о главных опасностях, которые грозят России с юга.

Афганистан остаётся в центре внимания всего мира. Каждая следующая приходящая новость из этой страны свидетельствует об углублении кризиса, вызванного поспешным и позорным отступлением американских войск. Конечно, в России в первую очередь хотят знать, чем обострение ситуации в Афганистане и приход к власти талибов* угрожает нашей стране. Сергей Шойгу обратил внимание на два аспекта этой проблемы.

Два "подарка" – оружие и наркотики

Если там за это время говорят, что на Украину поставлено из Соединённых Штатов, там, Javelin, я уж не помню, несколько десятков, что ли, то здесь их больше сотни. Просто не поставлено, а просто перешло в руки,

– сказал министр в интервью, которое он дал каналу "Соловьёв Live".

Сергей Шойгу заявил, что Россия ведёт анализ рисков и угроз, связанных с тем, что "Талибан"* "благодаря" американцам получил большое количество запрещённого оружия, прежде всего противотанковых управляемых ракет и переносных зенитно-ракетных комплексов. Сравнение с поставками украинской армии в устах русского министра обороны выглядит вполне уместным. В том и в другом случае речь идёт об оружии, которое может быть использовано для дестабилизации обстановки на русских границах: в одном случае – в Средней Азии, в другом – в Европе. Однако есть и существенные различия: Украина выпрашивает американское оружие. Поставки "Джавелинов" – это часть последовательной и рациональным образом выстроенной антироссийской политики. Те же ракеты в Афганистане – это, судя по всему, не только следствие попыток дестабилизировать обстановку с тем, чтобы Россия разбиралась с последствиями. Но и следствие испуга самих американцев. Следствие утраты ими контроля над ситуацией. Теперь это оружие может служить не только талибам – это, как ни странно, ещё не самое страшное. Страшным может быть никем не контролируемое распространение этого оружия по миру, появление тех же ПЗРК у террористов далеко от границ Афганистана, в том числе в Европе.

Однако даже оружие не самое главное. Сергей Шойгу считает, что одна из главных опасностей для России – взрывной рост производства наркотиков в Афганистане. (Ранее в своих заявлениях Сергей Шойгу констатировал, что на Афганистан приходится 93% (!) мирового производства героина.) По его словам, за время присутствия там американских войск размеры маковых плантаций увеличились почти в 100 раз.

Нет сомнений, что США даже не думали бороться с наркотрафиком. Совсем наоборот, де-факто поощряли его. Однако, как и в случае с ракетными комплексами, теперь опасность не ослабляется, а усиливается, причём прямо угрожает России.

Американцы не справились и не справятся

Заявления министра обороны появились в тот момент, когда все отечественные специалисты в области внешней политики стараются анализировать последствия грандиозного и во многом неожиданного поражения Соединённых Штатов. Ближайшее последствие этого поражения – в ближайшее время США не смогут взять последствия своего бегства из Кабула под контроль, так как оно вызвало слишком серьёзные проблемы. Не только и не столько во внешней, сколько во внутренней политике США.

Известный политолог Алексей Пилько так комментирует ситуацию:

События в Афганистане – и непродуманный вывод войск, и теракт – поставили США на грань жёсткого внутриполитического кризиса… Время на реформы упущено. Теперь коррекцию придётся делать в других условиях, и стоить она будет очень дорого… Американскому политическому истеблишменту придётся что-то срочно изобретать. Отдать обратно власть республиканцам при сильном влиянии трампистов – невозможно. Достойных кандидатов на замену стремительно деградирующему Байдену нет. Сложная ситуация.

Что с того?

Итак, сложная ситуация во внутренней политике не даст США принимать никаких решений в политике внешней. Это означает, что хаос, вызванный непродуманными действиями американцев на юге и на Ближнем Востоке, будет нарастать. НАТО не способно взять под контроль ни потоки беженцев, ни распространение огромного количества брошенного оружия, ни поток наркотиков. Вряд ли следует ожидать, что это сумеют (по крайней мере, быстро) сделать новые власти Афганистана.

Для России это означает, что понятная радость от тяжёлого поражения главного врага должна смениться на очень серьёзное беспокойство от происходящего и очень продуманную политику. Такую политику, которая не позволит втянуть Россию в вооружённый конфликт и при этом сделает наши границы непроницаемыми для того зла, которое попытается пересечь эти границы с юга.

* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена, и её участники.

