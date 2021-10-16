Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Захарова намекнула, о чём с Нуланд разговаривали в Москве за закрытыми дверями
Захарова одной фразой осадила украинский МИД по поводу Поклонской
Спецпредставитель президента США поставил России ядерный ультиматум
В Болгарии предложили решить газовый кризис с помощью Крыма: Способ состоит из д...
Главная / В мире

Больше сотни человек умерло после вакцинации за год. В Швейцарии повинились: "Мы сожалеем"

16 октября 2021, 00:55  •  18 • В мире
С начала года в Швейцарии отмечают тысячи случаев различных последствий после вакцинации от коронавируса. Также сообщается о 150 умерших гражданах, которые скончались спустя некоторое время после прививки.
В Швейцарии зафиксирован рост негативных побочных поствакцинных эффектов. По информации местного агентства терапевтической продукции Swissmedic, число сообщений о негативных побочных эффектах вакцинации превысило 8,7 тыс.
Известно также, что с начала года в стране умерли 150 человек, ранее привившихся от коронавируса. Представители агентства в официальном комментарии сухо заметили, что сожалеют о смертях, но не связывают это напрямую с вакцинацией от COVID-19.
При этом среди тех, у кого выявлены побочные эффекты, нашли схожий недуг. Так, передаёт "Катехон", в Swissmedic поступили сведения о 173 случаях наличия подозрений на миокардит или перикардит после вакцинации. Речь идёт о привитых вакцинами Moderna и Comirnaty.
"После анализа всех имеющихся на настоящий момент данных выясняется, что причинно-следственная связь между вакцинами и миокардитом и перикардитом как минимум возможна", - констатировало агентство, добавив, что специалисты сферы здравоохранения "должны быть внимательны к признакам и симптомам" этих двух заболеваний.
Отметим, что в Швейцарии, равно как и в других странах ЕС, продолжаются протесты против ковидных сертификатов. В Швейцарии бунты против санитарных пропусков в конце сентября разгоняли из водомётов. Против ковидных паспортов выступают и итальянцы. С 15 октября без этих документов не пустят на работу. В знак протеста тысячи человек заблокировали порт Триеста, препятствовали дорожному движению в Генуе и Анконе.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





18
Источник
Похожие новости
13 октября 2021, 21:35
Офицера СЦКК украинцы держат в плену и глумятся. Луганск объявил ультиматум
15 октября 2021, 09:45
Железная дорога Литвы подсчитывает убытки и меняет планы
14 октября 2021, 02:45
«США сами подорвут доверие к доллару»: Путин — о санкциях, энергетике и главных задачах российских властей
14 октября 2021, 12:45
The Telegraph: Войну с Польшей Евросоюз проиграет
14 октября 2021, 01:05
«Российская угроза» – последний аргумент Лондона против независимости Шотландии
14 октября 2021, 01:05
Обморок депутата в парламенте Австрии вызвал подозрения: "Сделала прививку"
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 октября 2021, 21:25
Ответ Кабо-Верде по поводу экстрадиции Поклонской помешал планам Украины
15 октября 2021, 21:25
Сатановский назвал единственный эффективный метод переговоров с США
15 октября 2021, 21:25
"Сами себя веселят": в Совфеде оценили истерику Украины по поводу переписи в ...
15 октября 2021, 23:10
В ООН одёрнули Украину после внесения в базу "Миротворца" 12-летней девочки
15 октября 2021, 21:25
Эксперт назвал власть талибов в Афганистане прямой угрозой для России
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 октября 2021, 01:50
Зеленский готовит Украину к тому, на что не решался даже Порошенко – эксперт
11 октября 2021, 14:45
Политолог Бабич сбросил маску с Виктории Нуланд: "Личность абсолютно ничтожная"
09 октября 2021, 05:35
ЕС подарит Украине ещё один способ не выполнять Минские соглашения - эксперт
10 октября 2021, 11:55
К дому Порошенко подвезли бутерброды. "Ждём подвоза покрышек" для протестующих? - видео
13 октября 2021, 00:35
Британские журналисты челом бьют: Русские, простите, это была ложь
12 октября 2021, 18:45
Ультиматум Киева расстроил переговоры по Донбассу: Представитель Франции не сдержалась
11 октября 2021, 08:55
"Танец краба" с закрытой вечеринки Зеленского попал на видео: "Зрелище не для слабонервных"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.