Больше сотни человек умерло после вакцинации за год. В Швейцарии повинились: "Мы сожалеем"

С начала года в Швейцарии отмечают тысячи случаев различных последствий после вакцинации от коронавируса. Также сообщается о 150 умерших гражданах, которые скончались спустя некоторое время после прививки.

В Швейцарии зафиксирован рост негативных побочных поствакцинных эффектов. По информации местного агентства терапевтической продукции Swissmedic, число сообщений о негативных побочных эффектах вакцинации превысило 8,7 тыс.

Известно также, что с начала года в стране умерли 150 человек, ранее привившихся от коронавируса. Представители агентства в официальном комментарии сухо заметили, что сожалеют о смертях, но не связывают это напрямую с вакцинацией от COVID-19.

При этом среди тех, у кого выявлены побочные эффекты, нашли схожий недуг. Так, передаёт "Катехон", в Swissmedic поступили сведения о 173 случаях наличия подозрений на миокардит или перикардит после вакцинации. Речь идёт о привитых вакцинами Moderna и Comirnaty.

"После анализа всех имеющихся на настоящий момент данных выясняется, что причинно-следственная связь между вакцинами и миокардитом и перикардитом как минимум возможна", - констатировало агентство, добавив, что специалисты сферы здравоохранения "должны быть внимательны к признакам и симптомам" этих двух заболеваний.

Отметим, что в Швейцарии, равно как и в других странах ЕС, продолжаются протесты против ковидных сертификатов. В Швейцарии бунты против санитарных пропусков в конце сентября разгоняли из водомётов. Против ковидных паспортов выступают и итальянцы. С 15 октября без этих документов не пустят на работу. В знак протеста тысячи человек заблокировали порт Триеста, препятствовали дорожному движению в Генуе и Анконе.