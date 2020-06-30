Больше полумиллиона человек выгнали с работы: Это в целом неплохой результат, считает Решетников

Из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в России лишились работы 680 тысяч человек. Об этом на совещании правительства по поводу ситуации на рынке труда заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Министр отметил, что на пике карантинных ограничений в России временно не работали 15 миллионов человек. Из них 680 тысяч на сегодняшний день сокращены, добавил глава Минэкономразвития.

Это действительно плохо, но то, что это только 4,5% от общего числа - это в целом неплохой результат, - сказал Решетников.

Также он отметил, что с 1 апреля более 2 миллионов безработных встало на учёт в службах занятости. При этом треть из этих людей - это работники, которые сокращены в разгар пандемии коронавируса.

Тем не менее министр по-прежнему полон оптимизма и считает, что его ведомство сумеет выполнить поставленную президентом России задачу повысить уровень занятости в стране до уровня 2019 года к 2021 году.