Больше половины средств вернут: Мишустин увеличил субсидии на перевод транспорта на газ

Постановление было опубликовано утром 21 июня на сайте правительства России.

"Государство будет субсидировать больше половины расходов бизнеса и граждан по переводу транспорта с бензина на газ", - сказано в документе.

До подписания Мишустиным изменений к одному из приложений к государственной программе "Развитие энергетики" компенсировалось только 30% расходов. Теперь от общей стоимости работ будут возвращать 60%. По мнению властей, это должно простимулировать перевод на другой вид топлива и поддержать спрос.

По государственной программе "Развитие энергетики" к концу 2024 года в России в качестве топлива для автомобилей должно потребляться до 2,7 миллиарда кубометров газа. Инфраструктура для этого имеется, но она недостаточна. В ближайшие годы в России построят примерно 1300 новых газовых заправок.