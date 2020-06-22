Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Что творится в Белоруссии: Почему раньше Батька во всем винил Запад, а теперь - ...
Русские украинцы подвинули украинских националистов на улицах Киева
Мы случайно: Американцы в Сирии чуть не доигрались, угрожая российскому БТР
Должный ответ на поставки Киеву ПТРК FGM-148. Комплексы «Свирь» смогут купироват...
Главная / Политика

Больше половины средств вернут: Мишустин увеличил субсидии на перевод транспорта на газ

22 июня 2020, 02:00  •  44 • Политика
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении субсидий на перевод транспорта на газ. Теперь бизнесу и частным автовладельцам будут возвращать больше половины средств.
Постановление было опубликовано утром 21 июня на сайте правительства России.
"Государство будет субсидировать больше половины расходов бизнеса и граждан по переводу транспорта с бензина на газ", - сказано в документе.
До подписания Мишустиным изменений к одному из приложений к государственной программе "Развитие энергетики" компенсировалось только 30% расходов. Теперь от общей стоимости работ будут возвращать 60%. По мнению властей, это должно простимулировать перевод на другой вид топлива и поддержать спрос.
По государственной программе "Развитие энергетики" к концу 2024 года в России в качестве топлива для автомобилей должно потребляться до 2,7 миллиарда кубометров газа. Инфраструктура для этого имеется, но она недостаточна. В ближайшие годы в России построят примерно 1300 новых газовых заправок.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



44
Источник
Похожие новости
21 июня 2020, 22:00
Путину хватило шести слов для рассказа о преемнике
21 июня 2020, 22:00
И для Зеленского ничего хорошего нет: Путин раскритиковал позицию Киева по Второй мировой
22 июня 2020, 00:00
Случайность помогла стать королевой: Удивительная история иорданской "принцессы Дианы"
22 июня 2020, 00:00
Хотят заполучить ядерное оружие: Нетаньяху "раскусил" Иран
22 июня 2020, 02:00
Греф наносит ответный удар: Хитрую схему войны с ЦБ раскрыли
22 июня 2020, 02:00
Сами с правами: как поправка о приоритете законов РФ повлияет на страну
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 июня 2020, 10:00
А как же Британия и ФРГ? Лавров разбил доводы Венецианской комиссии примерами
18 июня 2020, 02:00
На Украине возобновили деятельность националистические «языковые патрули»
15 июня 2020, 10:00
Газовая бомба: на Украине разгорается скандал из-за американского СПГ
16 июня 2020, 03:00
"Стыдно быть гусским": Одно напоминание имён кающихся в стиле Ахеджаковой вызвало "бурю"
16 июня 2020, 01:00
Русские истребители перехватили разведчиков ВВС США. Учения НАТО омрачены
18 июня 2020, 07:00
Кровавое перемирие. Донбасс снова в огне
19 июня 2020, 06:00
Должный ответ на поставки Киеву ПТРК FGM-148. Комплексы «Свирь» смогут купировать грядущее наступление ВСУ на Донбассе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.