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Больше половины средств вернут: Мишустин увеличил субсидии на перевод транспорта на газ
22 июня 2020, 02:00 • 44 • Политика
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении субсидий на перевод транспорта на газ. Теперь бизнесу и частным автовладельцам будут возвращать больше половины средств.
Постановление было опубликовано утром 21 июня на сайте правительства России.
"Государство будет субсидировать больше половины расходов бизнеса и граждан по переводу транспорта с бензина на газ", - сказано в документе.
До подписания Мишустиным изменений к одному из приложений к государственной программе "Развитие энергетики" компенсировалось только 30% расходов. Теперь от общей стоимости работ будут возвращать 60%. По мнению властей, это должно простимулировать перевод на другой вид топлива и поддержать спрос.
По государственной программе "Развитие энергетики" к концу 2024 года в России в качестве топлива для автомобилей должно потребляться до 2,7 миллиарда кубометров газа. Инфраструктура для этого имеется, но она недостаточна. В ближайшие годы в России построят примерно 1300 новых газовых заправок.
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