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Больше половины американцев недовольны Трампом и политикой США

16 августа 2018, 07:09  •  38 • Политика
Соцопрос, проведенный по заказу информагентства Politico, показал, что свыше 50% американцев не довольны тем, как Дональд Трамп действует на посту президента.
Большинство американцев недовольны работой действующего хозяина Белого дома. На это указывают данные соцопроса, проведенного компанией Morning Consult для издания Politico.
Так, в том, что Дональд Трамп не справляется с работой главы государства, уверены 52% всех респондентов исследования. Впрочем, число тех, кто уверен, что 45-й президент достаточно эффективен на своей посту, тоже не так уж и мало. Всего подобной точки зрения придерживаются 43% всех опрошенных.
Безотносительно к фигуре президента 59% респондентов заявили, что считают, что США сейчас проводят неверную политику и движутся по «неправильному пути». По данным Politico, подобные страхи уже стимулировали избирательную активность граждан.
В промежуточных выборах в Конгресс планирует принять участие 75% сторонников Республиканской партии США и 72% демократов.

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