«Больше полномочий и ответственности»: Путин внёс в Госдуму законопроект о деятельности РАН

Президент России Владимир Путин внёс на рассмотрение Госдумы законопроект, уточняющий структуру работы Российской академии наук. Так, в документе предлагается добавить к целям деятельности РАН прогнозирование основных направлений научного, научно-технологического и социально-экономического развития России, а также научно-методическое руководство деятельностью научных и образовательных организаций. В Госдуме отметили, что поправки — часть последовательной кампании главы государства по укреплению роли науки в России. Президент РАН Александр Сергеев назвал документ первым шагом на пути к столь ожидаемым учёными реформам академии. О новом законопроекте — в материале RT.

Президент Владимир Путин внёс на рассмотрение Госдумы законопроект, который уточняет основные цели, задачи и функции Российской академии наук. Соответствующий документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

«Законопроектом предусматривается уточнение целей деятельности РАН, её основных задач и функций, а также полномочий, определённых в Федеральном законе «О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке.

Согласно документу, к целям деятельности РАН предлагается отнести прогнозирование основных направлений научного, научно-технологического и социально-экономического развития Российской Федерации, а также научно-методическое руководство научной и научно-технической деятельностью научных организаций и организаций высшего образования.

Президент России Владимир Путин

РИА Новости

© Михаил Климентьев

Кроме того, в соответствии с законопроектом, к задачам академии могут отнести проведение финансируемых за счёт федерального бюджета фундаментальных и поисковых научных исследований, в том числе реализуемых в сфере оборонно-промышленного комплекса, а также организацию разработки программы фундаментальных научных исследований в России на долгосрочный период и её представление в правительство.

Помимо этого, документ уточняет положения закона, касающиеся представления ежегодного доклада РАН президенту и правительству России, а также детализирует функции РАН в области международного сотрудничества в сфере научной и научно-технической деятельности.

«В целях обеспечения взаимодействия РАН с органами государственной власти предлагается предусмотреть право РАН направлять в органы государственной власти России предложения по вопросам развития законодательства, а также по вопросам, относящимся к сфере деятельности РАН, и проводить по указанным вопросам публичные слушания», — отмечается в пояснительной записке.

«Ожидаемые академиками изменения»

Президент Российской академии наук Александр Сергеев назвал внесённые поправки первым шагом на пути к ожидаемым реформам академии.

«Это желанные изменения, которых ждали в академических кругах», — сказал он агентству Интерфакс.

По словам президента РАН, корректировка федерального закона стала результатом совместной работы.

В доступе откажут: американским дипломатам не позволят стать наблюдателями на выборах президента России «Мы в январе встречались с Владимиром Владимировичем (Путиным. — RT) и обсуждали реализацию задач академии наук. И было согласовано предложение, что мы вносим в 253-й закон корректировки, которые дают академии больше полномочий и больше ответственности», — пояснил Сергеев.

Как отметил академик, на встрече с президентом обсуждалась двухэтапная схема законодательного изменения статуса РАН: сначала корректировки в федеральный закон №253, а затем разработка нового закона о Российской академии наук, предполагающего модификацию организационно-правовой формы.

Президент Российской академии наук Александр Сергеев

РИА Новости

© Владимир Трефилов

Внесённые на рассмотрение Госдумы поправки нацелены на укрепление роли науки в России, заявил член президиума Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию, первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

«Наш президент последовательно реализует линию, которую он озвучил ещё в 2015 году на 70-й, юбилейной сессии ООН, где он впервые сказал, что в шестом технологическом укладе роль науки будет выражена больше, чем когда-либо, и что сегодня Россия должна быть не просто участником этого процесса, но и одним из лидеров нового технологического уклада», — сказал он в беседе с RT.

«Последовательная работа»

Ещё перед выборами президента РАН, как напомнил депутат, Владимир Путин заявил, что Российская академия наук должна стать главным учреждением в стране, координирующим все научные исследования, которые сегодня находятся в ведении разных ведомств.

«Поэтому сегодня, реализуя эту свою задачу, он повышает роль академии наук в координации научных исследований по всей стране», — отметил Онищенко.

По его мнению, именно благодаря позиции президента академия, приобретая новый облик, не превратилась в «клуб по интересам».

«Поправки в закон, которые сейчас вносит президент, — последовательная, планомерная и, самое главное, не революционная, а эволюционная работа по встраиванию Российской академии наук в реалии, которые мы сегодня имеем. А мы сейчас имеем другую экономику, другой государственный уклад, и поэтому академия должна продолжить линию, которая была начата в 1724 году, когда Петром I был подписан указ правящего Синода об академии наук», — добавил политик.

«Превращение науки в двигатель экономики»

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина считает, что поправки будут способствовать развитию практико-ориентированной науки в России.

«Законопроект, внесённый президентом, — ещё один шаг в реализации его плана по превращению российской науки в реальный двигатель экономики страны. Согласно документу, Российская академия наук будет разрабатывать и представлять в правительство России долгосрочную программу фундаментальных научных исследований в стране, осуществлять долгосрочный прогноз наиболее перспективных направлений исследований и разработок. Это сможет создать единую платформу развития как фундаментальной, так и практико-ориентированной науки в России», — сказала она в беседе с RT.

Наличие долгосрочного прогноза, обладающего высокой степенью достоверности, как подчеркнула депутат, позволит увеличить эффективность работы всех научных коллективов России.

Члены президиума Российской академии наук на заседании президиума РАН в Москве

РИА Новости

© Виталий Белоусов

«Важный пункт касается распространения научных знаний, повышения престижа науки, популяризации достижений науки и техники среди детей и молодёжи. Наука закладывает основы технологий будущего, а создавать это будущее предстоит именно молодёжи. Некоторое время назад и эксперты, и СМИ говорили, что молодёжь в науку не идёт, но сейчас ситуация начинает меняться. В этом есть заслуга и отраслевых НИИ, и вузов, и программ научно-технической профориентации для старшеклассников. Но именно Российской академии наук, согласно законопроекту президента, предстоит сделать российскую науку тем пространством, где молодёжь может реализовать личные успешные траектории», — уверена Духанина.

По её словам, законопроект в целом предусматривает усиление просветительской функции РАН, что позволит сделать колоссальный потенциал и ресурсы Российской академии наук более открытыми и доступными простым гражданам.

О Российской академии наук

В России академия наук впервые была создана 8 февраля 1724 года по распоряжению императора Петра I как аналог европейских академий.

После 1917 года в Советской России и затем в СССР академия наук стала высшим государственным научным учреждением. В советский период во всех союзных республиках существовали свои академии, однако основная часть академических институтов находилась на территории РСФСР.

В 1991 году, после распада СССР был подписан указ о воссоздании Российской академии наук. Согласно новой редакции федерального закона №127 «О науке и государственной научно-технической политике» от 8 декабря 2006 года, президента РАН выбирают академики, но утверждает президент страны.

27 сентября 2013 года был принят закон «О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук». Произошло расширение РАН за счёт медицинского и сельскохозяйственного отделений, а учреждения РАН были переданы в ведение Федерального агентства научных организаций (ФАНО).

В декабре 2017 года некоторые СМИ сообщили, что группа из 400 академиков направила открытое письмо президенту с жалобой на проблемы в управлении российской наукой, возникшие в ходе реформы РАН. Позже на совместном заседании президиума РАН и научно-координационного совета ФАНО ряд учёных заявили, что их подпись стоит под письмом, но в действительности они его не подписывали.