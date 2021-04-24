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Больше одного раза из дома не выходить: На Кипре объявили самый жёсткий карантин
24 апреля 2021, 02:10 • 49 • Политика
Власти Кипра объявили о введении самого жёсткого карантинного режима с начала эпидемии. Жителям запретили выходить из дома чаще одного раза в сутки, а комендантский час увеличен на два часа.
С понедельника, 26 апреля, на Кипре вводится жёсткий карантин. Такое решение в пятницу, 23 апреля, принял кабинет министров на фоне усугубления эпидемической обстановки на острове.
Уточняется, что новые ограничительные меры вводятся, ориентировочно, на две недели. В этот период будет расширено на два часа действие комендантского часа, а также закроются все промтоварные магазины. Помимо этого, будет введён запрет на посещение ресторанов и кафе. Однако заведениям позволят торговать едой навынос, а также осуществлять её доставку на дом.
Кроме того, на время карантина не будут работать театры, кинотеатры, парикмахерские, салоны красоты, спортзалы, танцевальные и музыкальные школы. А принимать участие в свадьбах и похоронах смогут не более 10 человек. Но самое главное - из дома можно будет выходить не более одного раза в сутки.
- гласит заявление правительства Кипра.
Напомним, что суточный прирост заболевших на острове приближается к отметке в тысячу человек. И в Минздраве Кипра ожидают, что в ближайшие дни заболеваемость на острове превысит эту черту.
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