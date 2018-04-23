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«Больше нет механизмов контроля»: Генсек ООН заявил о возвращении холодной войны

23 апреля 2018, 10:39  •  128 • В мире
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что мир вернулся к состоянию холодной войны. Он также признал неэффективность Совета Безопасности и подчеркнул необходимость его реформирования. По словам генсека, СБ ООН в нынешнем положении не сможет урегулировать сирийский кризис. Между тем в США отказались помогать в восстановлении тех районов Сирии, которые находятся под контролем легитимного президента страны Башара Асада.
 
Reuters
 

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает, что в настоящее время мир снова находится в состоянии холодной войны. Об этом он заявил в интервью шведскому телеканалу SVT.

«Ясно, что холодная война вернулась. Но есть разница между тем, что было раньше, и ситуацией сейчас. Тогда существовал большой конфликт между Соединёнными Штатами и Советским Союзом. Теперь США и Россия не контролируют всех, как это делали тогда. Многие страны очень активны в (Ближневосточном. — RT) регионе: Турция, Иран, Саудовская Аравия и другие», — цитирует его РИА Новости.

Генсек отметил, что во время холодной войны существовали функции для диалога, контроля и коммуникации, чтобы в случае возникновения риска конфронтации гарантировать, что события не выйдут за рамки контроля. 

  • Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
  • Reuters

«Теперь этих механизмов нет. Вот почему ситуация была опасной, и я рад, что всё успокоилось», — сказал Гутерреш, выразив надежду, что прежняя ситуация не повторится.

Структурная проблема СБ ООН

Дипломат считает, что в Совбезе существует структурная проблема: он отражает мир, сложившийся после Второй мировой войны, а не существующий сегодня. В этой связи он подчеркнул необходимость реформирования ООН.

«Вето стало инструментом, который используется слишком часто. Существует дискуссия о реформах, чтобы СБ больше соответствовал сегодняшнему миру. Как я уже неоднократно говорил, без реформы Совета Безопасности не будет полной реформы ООН», — сказал он.

Как полагает Гутерреш, в нынешнем положении ООН не в состоянии решить все проблемы САР.

«В Сирии существует несколько разных армий, всевозможные ополчения, есть воюющие со всего мира, сталкиваются разные интересы, идёт холодная война, имеются разногласия между шиитами и суннитами, существуют и другие разногласия между различными частями региона… Очевидно, наивно полагать, что ООН может каким-либо магическим образом решить все эти проблемы, особенно когда Совбез так разобщён», — сказал он.

В ответ на вопрос о правомерности удара США, Великобритании и Франции по Сирии Гутерреш ответил, что у ООН есть правила — и они ясные, но «теперь важно смотреть не назад, а вперёд».

  • Американские военные в Сирии
  • AFP
  • © Delil Souleiman

21—22 апреля в населённом пункте Бакокра в шведской провинции Сконе проходила неформальная встреча участников Совета Безопасности ООН, на которой обсуждались миротворческие операции организации, а также ситуация в Сирии.

«У нас была очень конструктивная дискуссия, и мы приняли некоторые перспективные решения. Мы решили работать вместе, чтобы попытаться выйти из драматического тупика, в котором мы находились по вопросу ответственности за химические атаки в Сирии», — рассказал Гутерреш.

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Как отметил доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян, ООН давно не является организацией, которая решает проблемы. 

«Однако мы работаем с ООН, не собираемся разрушать и серьёзно ООН реформировать, как этого хотят США. Работаем с тем, что есть», — сказал он в беседе с RT.

В то же время политолог не согласился с заявлением о возвращении холодной войны. 

«У нас нет холодной войны. Здесь Гутерреш не прав. Холодная война подразумевает конфликт идеологий, у нас его нет. Когда люди называют нынешние события холодной войной они, с одной стороны, преувеличивают, с другой — преуменьшают масштаб проблемы. В холодную войну существовали правила. Но сейчас тотального конфликта нет. Люди придумали термин «прохладная война» — он сюда подходит», — отметил эксперт.

Закрыли глаза на гуманитарный кризис в САР

Между тем США заявили, что не будут восстанавливать районы Сирии, находящиеся под контролем президента Сирии Башара Асада.

«Когда мы рассматриваем и взвешиваем дальнейшие действия, мы не хотим, чтобы финансирование поступало в районы, которые контролируются правительством Асада... Мы не хотим восстанавливать зоны, которые находятся под властью режима Асада», — заявил высокопоставленный американский чиновник по итогам первого дня министерской встречи G7 в Торонто.

Вашингтон, обещавший вывести свои войска из Сирии, решил игнорировать гуманитарный кризис в арабской республике. 

Так, в конца марта президент Соединённых Штатов Дональд Трамп распорядился отменить выделенные ранее средства в размере $200 млн на оказание гуманитарной помощи сирийцам. 

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По информации The Wall Street Journal, это решение было принято президентом в контексте переоценки роли США в сирийском конфликте.

Американский лидер тогда также заявил, что военные США могут «очень скоро» выйти из Сирии. По словам Трампа, это будет сделано после окончательного разгрома «Исламского государства»*, когда группировка потеряет остатки занятой ею территории. 

При этом стоит напомнить, что сирийский город Ракка оказался на грани гуманитарной катастрофы именно после вторжения американских военных и их союзников из Демократических сил Сирии (СДС) в Ракку. Выбить из города боевиков «Исламского государства» коалиции удалось осенью 2017 года, но примерно 80% территории Ракки оказалось в руинах — обстрел вёлся не избирательно. При этом, как стало известно ВВС, город был оставлен последними отрядами ИГ по негласной договорённости с американскими военными — террористы просто выехали за пределы Ракки. 

Однако спустя полгода после штурма на улицах города по-прежнему остаются трупы погибших, а разминированием Ракки американская сторона заниматься не спешит. Никаких работ по налаживанию мирной жизни и восстановлению жизненно важной инфраструктуры в этом районе также не ведётся.

  • Ракка
  • Reuters

«Ждут политических уступок»

Для финансовой поддержки Сирии Вашингтон ждёт от Дамаска ряда политических уступок, полагает Геворг Мирзаян.

«Принципиальная позиция США остаётся следующей: они не собираются участвовать в восстановлении Сирии, если итоги политического урегулирования не будут их устраивать. Они требуют целого ряда политических уступок от официального Дамаска, включения их людей в правительство и вообще формирования переходного правительства на их условиях — без этого участвовать в восстановлении Сирии они не собираются», — сказал он. 

По словам политолога, есть страны, готовые вкладываться в восстановление Сирии без выставления условий, которые могут привести к новому витку сирийской гражданской войны. Среди них, в частности, Россия, Китай и Индия.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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