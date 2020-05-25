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Больше не вторая: Россия сдала назад в мировом COVID-антирейтинге

25 мая 2020, 02:55  •  48 • В мире
Россия сдала назад в мировом COVID-антирейтинге, уступив второе место Бразилии.
Бразилия стремительно выбивается в лидеры антирейтинга по числу заражённых коронавирусом. Об этом свидетельствуют свежие данные.
До этого в лидерах были Соединённые Штаты Америки, а на втором месте находилась Россия. Однако теперь Россия ушла на третье место, тогда как Бразилия заняла второе.
Дело в том, что 23 мая в стране было зафиксировано более 330,8 тысячи случаев заболевания против 326 тысяч в РФ. 24 мая сообщалось о 340,8 тысячи случаев в Бразилии.
Ранее исполнительный директор по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Майк Райан заявил, что в мире появился новый эпицентр коронавирусной инфекции - Южная Америка. Проблема не только в Бразилии, ибо по всему континенту растёт число инфицированных.

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