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Больше не скрываются. В офисе президента Украины объяснили, почему там не будет демократии

18 августа 2021, 11:35  •  56 • Политика
"В одном я пока убедился точно: борьба за построение в Украине нового, демократического государства" смысла не имеет" - так, неожиданно для многих, высказался Алексей Арестович, советник главы офиса президента Украины. Не соврал: демократия фашистам совершенно ни к чему.
Высказался он, обсуждая события в Афганистане, которые, на его взгляд, продемонстрировал крах доктрины либеральной демократии.
Как известно, США воевали в Афганистане с 2001 года, потратили за это время несколько триллионов долларов, из которых 800 миллиардов – только на обучение и вооружение официальной афганской армии. И все это только для того, чтобы объявить в 2021 году о своем уходе из Афганистана, после чего эта обученная и созданная ими армия "слилась" в считанные недели. Кабул взят талибами (представителями террористической организации, запрещенной в России) и за кадрами панического бегства из страны дипломатических представительств стран запада и их бывших помощников наблюдает весь мир. Все союзники и вассалы американцев, мягко говоря, разочарованы, а говоря откровенно, очень испуганны: все задают себе вопрос, когда же американцы "кинут" их так же, как сейчас кинули своих афганских союзников и сотрудников. По всему миру эти события обсуждают в социальных сетях, по всему миру говорят о крахе и позоре США.
Однако Алексей Арестович – не просто еще один проамериканский блогер. Он – официальное и высокопоставленное лицо, между прочим, "спикер главы украинской делегации в Минской группе" и его высказывания следует принимать всерьез. И говорит он не о том, что случилось с американцами в Афганистане. Он говорит о путях развития Украины. Он говорит, что раз американцы с либеральной демократией провалились, строить демократию на Украине не надо. Не нужно нового демократического государства, пишет Арестович в фейсбуке, потому что "либеральные демократии уничтожают людей, государства и институции ничуть не менее успешно, чем тоталитарные режимы, с которыми они "борются".
Внимание, вопрос. Если, по мнению офиса украинского президента, на Украине не нужно демократическое государство, то какое же государство они там собираются построить?
Что с того?
Понятно, что на самом деле никакого демократического государства на Украине строить и не собирались – ни нынешние номинальные власти этой несчастной страны, ни их американские хозяева. Какая может быть демократия, если власть в стране захвачена в результате государственного переворота и продолжается гражданская война? О какой демократии можно говорить, если на Украине принимаются "законы" о дискриминации русского языка и всех тех, кто на русском языке говорит – при том, что, по последним данным, в быту по-русски говорит более половины населения этой страны. Даже нынешнего, очень уменьшившегося населения Украины без Крыма и Донбасса, без миллионов работающих в России украинцев.
Об этом свидетельствует опрос общественного мнения, проведенный центром "Социальный мониторинг", данные которого публикуются сегодня: лишь 32% населения Украины говорят дома на украинском языке. Это после всех лет пропаганды, навязывания украинского и фактического запрета русского.
Будь на Украине демократия, русский язык там был бы основным и государственным. Как язык абсолютного большинства и язык межнационального общения. Но демократии нет и не предвиделось. Были только разговоры о демократии и демократические лозунги.
Теперь, очевидно, если Арестович (который сам у себя на странице, кстати, пишет на русском, а не на украинском) нам не врет, и лозунгов демократических не будет. А что же будет? А то же, что и раньше, к чему, увы, пришлось привыкнуть за последние годы на пространстве от границ России до границ Польши: агрессивный национализм и настоящий, неприкрытый нацизм, русофобия и поклонение эсесовцам. А что, у "украинского государства" в запасе еще что-нибудь есть? Ведь нету. Раньше пытались прикрывать все это "либерализмом". Но теперь выяснилось, что либерализм упоминать не обязательно.

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