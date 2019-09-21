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Больше не "главный переговорщик": Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями отправилась в отставку
21 сентября 2019, 02:09 • 86 • В мире
Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон отправилась в отставку. Теперь она больше не "главный переговорщик" по стратегическим вопросам между Москвой и Вашингтоном - именно в таком качестве выступала Томпсон.
О том, что Андреа Томпсон покидает свое кресло, заявил госсекретарь США Майк Помпео. К слову, его заместительница была назначена на должность только весной прошлого года.
Как отметил Помпео, в ведомстве будут скучать по ее "знаниям, опыту и качествам лидера". При этом он предпочел не обнародовать причин отставки, вместо этого выразив в адрес Томпсон благодарность за ее 25-летнюю работу.
Томпсон была главным переговорщиком Соединённых Штатов по стратегической стабильности на встречах с Россией.
Она участвовала в консультациях с замглавы российского МИД Сергеем Рябковым. В частности, они касались Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, из которого США вышли в августе, напоминает RT.
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