Больше не позволим полицейским себя бить: коммерсанты провели марш в Киеве

Киев, 28 января. В Киеве в четверг, 28 января, прошел протестный марш индивидуальных предпринимателей, сообщает с места событий корреспондент ФАН.

Акция под названием «Марш предпринимателей ФОП» (ФОП — физическое лицо — предприниматель) проходит в эти минуты в Киеве. Предприниматели требуют от правительства отменить принятые Верховной радой законы, которые «усложняют налоговую отчетность» и «ложатся на бизнес непосильным финансовым бременем», ведущим к разорению коммерсантов.

Новые законы обязывают всех предпринимателей установить фискальные кассовые аппараты, оплачивать ежемесячно дополнительные расходы, связанные с бухгалтерским учетом и компьютерными программами, что в условиях экономического кризиса на Украине приведет к закрытию ФОП и уничтожению малого бизнеса как класса.

В протестной колонне движется около 300 человек. Протестующие планируют пройти маршем к зданию представительства Европейского союза, затем двинутся к зданиям Конституционного суда и посольства США. Как сообщили активисты в колонне, они «готовы к противостоянию с полицией» и «больше не позволят себя бить».

Полиция и военнослужащие Нацгвардии сопровождают колонну, но пока не вмешиваются.

Предыдущий марш предпринимателей прошел в Киеве 15 декабря и закончился избиением предпринимателей. Полицейские с дубинками напали на митингующих, когда те попытались установить палатки на майдане Незалежности. Были травмированы и искалечены десятки мужчин и женщин, силовиками применялся слезоточивый газ. Более 10 человек были госпитализированы с травмами различной тяжести, одной женщине потребовалась челюстно-лицевая операция.