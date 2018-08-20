«Больше не нужны»: В России нашли замену вертолетоносцам

Россия не будет строить вертолетоносцы для военно-морского флота, их функции возьмут на себя другие корабли. Такое заявление сделал лично глава Минпромторга Денис Мантуров.

Он отметил, что опрос о строительстве новых авианосцев еще обсуждается на уровне правительства. Что же касается вертолетоносцев, то их точно строить для ВМФ России не будут. Вместо этого вертолетным крылом оснастят существующие авианесущие корабли, а также десантные корабли.

Мантуров подчеркнул, что ВМФ нужны корабли, способные нести вертолеты, однако вертолетоносцы в чистом виде России не требуются.

Вопрос был поднят в связи с историей о покупке у Франции двух вертолетоносцев «Мистраль», которые должны были быть оснащены новейшей российской техникой и нести на себе новейшие морские вертолеты Ка-52К «Катран». Сделка была разорвана из-за конфликта на Украине.