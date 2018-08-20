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«Больше не нужны»: В России нашли замену вертолетоносцам

20 августа 2018, 11:54  •  55 • Политика
В России отказались от строительства собственных вертолетоносцев.
Россия не будет строить вертолетоносцы для военно-морского флота, их функции возьмут на себя другие корабли. Такое заявление сделал лично глава Минпромторга Денис Мантуров.
Он отметил, что опрос о строительстве новых авианосцев еще обсуждается на уровне правительства. Что же касается вертолетоносцев, то их точно строить для ВМФ России не будут. Вместо этого вертолетным крылом оснастят существующие авианесущие корабли, а также десантные корабли.
Мантуров подчеркнул, что ВМФ нужны корабли, способные нести вертолеты, однако вертолетоносцы в чистом виде России не требуются.
Вопрос был поднят в связи с историей о покупке у Франции двух вертолетоносцев «Мистраль», которые должны были быть оснащены новейшей российской техникой и нести на себе новейшие морские вертолеты Ка-52К «Катран». Сделка была разорвана из-за конфликта на Украине.
«Вопросы, связанные со строительством авианосца для ВМФ России, в настоящее время находятся в стадии обсуждения, а по вопросу строительства вертолетоносца могу точно сказать, что вертолетоносцев в чистом понимании этого слова строить не будут», - сказал Мантуров в интервью агентству «Интерфакс».

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