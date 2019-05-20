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Больше не миллиардер? В западной прессе "пожалели" обнищавшего Порошенко

20 мая 2019, 23:54  •  12 • В мире
В западной прессе появились публикации о потерявшем пост президенте Украины Петре Порошенко. Авторы заметок "пожалели" олигарха – дескать, пока правил страной, растерял все свое состояние и больше не миллиардер.
При этом, констатирует портал Дни.ру, едва Порошенко пришел к власти на Украине, как начали появляться данные совсем другого толка. Сведения о преумножении олигархом богатств появлялись на протяжении всего времени его властвования в стране.
Но стоило Порошенко проиграть президентскую гонку, как его состояние уменьшилось – во всяком случае, в зарубежных СМИ. К примеру, американское финансовое агентство Bloomberg заявило, дескать, статуса миллиардера Порошенко лишился еще в 2014 году, то есть сразу, как получил президентский пост.
После этого богатства политика будто бы таяли каждый день. Причиной тому авторы публикации называют проблемы как украинской экономики, так и главного актива – кондитерского бизнеса. Свою корпорацию по производству сладостей Порошенко обещал продать, но в итоге просто передал управление.
Также Петру Порошенко принадлежат банк, телевизионный канал, страховая компания, а теще несколько сельскохозяйственных и пищевых предприятий. Все это осталось у него в руках, однако, судя по всему, стало приносить меньше денег.

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