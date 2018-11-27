«Больше не хочет заводить семью и детей»: потерявшая ребёнка при родах жительница Забайкалья намерена засудить больницу

В Забайкальском крае потерявшая ребёнка женщина пытается через суд взыскать с больницы 3 млн рублей. Уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности в отношении акушера-гинеколога было прекращено, так как за день до запланированного оглашения приговора истёк срок давности. Сама врач признала, что во время родов применила устаревшие и запрещённые Минздравом методы, что привело к гибели младенца.

Жительница небольшого посёлка Забайкальск 20-летняя Анастасия Ямолова стала жертвой врачебной халатности, стоившей жизни её новорожденному ребёнку. Не сумев добиться наказания акушера-гинеколога в рамках уголовного судопроизводства, молодая женщина пытается взыскать с местной больницы 3 млн рублей моральной компенсации. Рассмотрение иска по существу пройдет 6 декабря в Центральном райсуде Читы.

Роды со смертельным исходом

Роды у девушки начались 5 июня 2016 года и проходили тяжело. Принимала их врач Ирина Татаринова. Как в дальнейшем установил суд, и с этим решением согласилась сама акушер-гинеколог, во время родов она применяла запрещённые Минздравом методы, из-за которых младенец получил серьёзные травмы и через сутки скончался.

Согласно тексту искового заявления (имеется в распоряжении RT), «к истице без её согласия, прямо предусмотренного законом, применялись запрещённые в современной медицине «дедовские» методы принятия родов: «бинт Вербова», когда во время потуг стягивали надетое на живот роженицы полотенце, и метод Кристеллера, когда две ассистентки силой рук изгоняли плод из утробы матери. В больнице отсутствовали обезболивающие препараты, и когда от болезненных манипуляций роженица теряла сознание, её поливали водой, били по щекам, крыли грубой бранью с целью привести в чувство».

В заявлении отмечается, что врачи неудачно применяли акушерские щипцы и вакуум-экстрактор, когда пытались вытащить головку плода. «В итоге акушер-гинеколог принудительно вытянула ребенка из родовых путей за голову», — говорится в заявлении.

Ребенок скончался на следующие сутки после рождения. Судмедкспертиза установила, что врач, выбрав неверную тактику ведения родов, нанесла здоровому ребенку травмы головы и позвоночника.

«По заключению судмедэкспертов, данные травмы являются опасными для жизни и расцениваются как тяжкий вред здоровью. Между действиями врача и гибелью ребенка установлена прямая причинно-следственная связь. После пережитой стрессовой ситуации, глубоких физических и нравственных страданий истица больше не хочет заводить семью и детей», — отмечается в тексте документа.

Адвокат потерпевшей Анастасия Коптеева подтвердила RT, что никаких патологий у ребёнка не было, и если бы не действия врачей, мальчик родился бы здоровым. Татаринова, которой после судмедэкспертизы было предъявлено обвинение по ч.2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), в суде полностью признала свою вину. Однако на вопросы прокурора о том, почему применялись запрещенные «дедовские» методы, она так и не ответила.

Но, несмотря на результаты экспертизы и признание вины, судимость Татаринова так и не получила. Забайкальский райсуд начал рассматривать её дело в мае этого года. Оглашение приговора было назначено на 7 июня, а за день до этого истек двухлетний срок давности по данному преступлению. Таким образом, судья прекратил дело в отношении врача.

Успеть до срока давности

Коптеева полагает, что в данном случае оглашение приговора на следующий день после окончания срока давности далеко не случайно. «Производство почти по всем уголовным делам, которые ведутся в регионе по халатности врачей, прекращаются по истечении срока давности. Дело в том, что в подобных делах необходима комплексная судебно-медицинская экспертиза, проведение которой в среднем занимает от шести месяцев до года. Это происходит потому, что все экспертные учреждения перегружены», — заявила она.

© Павел Львов / РИА Новости

Координатор правозащитной организации «Зона права» Булат Мухамеджанов в рассказал RT, что проблема с коротким сроком давности по ст. 109 УК РФ, по которой привлекают медиков к ответственности, возникла давно.

«У нас были дела, где врачи, совершившие противозаконные действия, но избежавшие уголовного преследования, продолжали работать в медучреждениях и совершали новые преступления. Сейчас СК нередко применяет к медработникам ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), где срок давности существенно больше — 10 лет. Кроме того, в 2018 году председатель СК России Александр Бастрыкин публично выступил за введение отдельной статьи в Уголовном кодексе за ненадлежащую медпомощь», — отметил он.

По мнению Мухамеджанова, ещё одна серьезная проблема — это небольшие размеры компенсации, присуждаемые судами пострадавшим пациентам.

«Если в том же Забайкальском крае нам удалось достичь планки «миллион и выше», то, например, в Татарстане сумма в 500-700 тыс. рублей считается достаточно хорошей», — рассказал координатор правозащитной организации.

По его мнению,необходимо установить минимальный размер выплат по подобным искам, а затем формировать судебную практику по взысканию справедливой компенсации.

Акушерка и онколог по совместительству

RT удалось связаться с самой Анастасией Ямоловой. Она заявила, что подала иск с целью добиться отстранения Татариновой от работы, «чтобы она больше никого не могла покалечить».

«Я готова даже отдать любые деньги тому, кто отстранит этого врача от должности, чтобы никто больше не попал в такую ситуацию, в которой оказалась я. Татаринова у нас по совместительству ещё и врач-онколог, из-за неё, можно сказать, умерла моя бабушка. У неё был сахарный диабет, и врач вколола ей слишком большую дозу глюкозы. Я теперь стараюсь обращаться в платные клиники или ездить в больницу в Читу», — пояснила она.

Связаться с самой Ириной Татариновой и главврачом больницы Забайкальска Евгением Гуменюком RT не удалось.

Тем не менее в регистратуре райбольницы RT подтвердили, что акушер-гинеколог по-прежнему работает в учреждении.

В краевом министерстве здравоохранения RT также подтвердили, что Татаринова продолжает работать в больнице. При этом в ведомстве отметили, что «приём и увольнение медицинских работников проводится в соответствии с Трудовым кодексом РФ, решение об увольнении принимает работодатель»».

Отвечать в Минздраве на вопросы, непосредственно связанные с Анастасией Ямоловой, отвечать отказались, сославшись на врачебную тайну.

В ответ на вопрос о нехватке медицинских препаратов в больнице Забайкальска в Минздраве лишь отметили, что все закупки осуществляются в соответствии с ФЗ о госзакупках, и что все поставки лекарств в медучреждения осуществляются на основании заключенных контрактов.