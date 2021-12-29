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Больше не империя: Американский политолог назвал три ошибки, из-за которых США потеряли влияние

29 декабря 2021, 18:20  •  246 • Политика
Американский политолог и публицист Патрик Бьюкенен назвал три исторические ошибки, которые стоили США их политического влияния. Из-за них Соединённые Штаты перестали быть империей.
Патрик Бьюкенен отметил, что за последние десятилетия позиции США значительно ослабли. В статье в своём блоге, перевод которой предоставил портал "Народные новости", он назвал три причины падения Штатов.
Первая - это расширение НАТО на восток. Политолог отметил, что после краха Советского Союза Америке следовало прекратить холодную войну, однако Вашингтон уже настолько привык к роли "великой империи", что продолжал держать Россию в напряжении, параллельно увеличивая силы НАТО в Европе. В итоге американцы вынудили Россию развивать армию и наукоёмкие области и таким образом создали себе сильного соперника.
Ещё в феврале 1997 года Джордж Кеннан, архитектор "сдерживания СССР", умолял Америку не перемещать НАТО в Восточную Европу. Расширение НАТО было бы самой роковой ошибкой американской политики после окончания холодной войны,
- пишет Бьюкенен.
Вторая ошибка - это усиление Китая. Не сдерживаемые ничем американские корпорации начали переносить свои заводы в КНР, чтобы сэкономить на производственных расходах и налогах. Это не только дало Китаю средства для экономического рывка, но и сделало некогда самодостаточную Америку зависимой от этой страны.
Третья ошибка - это провальные военные кампании на Ближнем Востоке. На протяжении десятилетий США осуществляют военные авантюры в одном из самых взрывоопасных регионов мира. Жертвами американских амбиций уже стали Ирак, Ливия и Сирия, которые сегодня лежат в руинах. Апогеем деструктивной политики Штатов стал Афганистан, который перешёл в руки боевиков, как только американцы вывели свои войска. Это очень сильно пошатнуло влияние США во всём мире.

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