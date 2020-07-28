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Больше напористости, меньше политики. Посол России в Белоруссии дал рецепт готовой интеграции
28 июля 2020, 00:05 • 38 • Политика
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев дал рецепт готовой интеграции двух стран - больше напористости и меньше политизации. По словам дипломата, Москва и Минск в прошлом году уже практически согласовали все вопросы, необходимо вернуться к переговорам.
Мезенцев подчеркнул, что стороны ещё в 2019 году согласовали основные моменты дорожной карты по интеграции, однако со временем процесс заглох. Теперь, считает политик, необходимо вновь садиться за стол переговоров. Для начала посол предлагает предъявить результаты совместной работы по экономической интеграции и оценить потенциал Союзного государства.
Напомним, что Союзное государство - это надгосударственное образование, создаваемое Россией и Белоруссией. Речь идёт о формировании единого политического, правового, валютного, экономического, военного и культурного пространства.
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