Больше на несколько миллиардов долларов: "Нафтогаз" увеличил сумму, которую требует от России

"Нафтогаз Украины" пересмотрел сумму, которую требует от России. Раньше в компании заявляли, что якобы понесли убытков на пять миллиардов долларов. Теперь же сумма требования увеличилась до восьми миллиардов, сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

"Нафтогаз" дополнительно обосновал свое заявление о размере компенсации убытков, причиненных незаконной экспроприацией крымских активов "Нафтогаза" в 2014 году - размер убытков плюс проценты оценивается примерно в 8 миллиардов долларов США", - цитирует заявление пресс-службы РИА Новости.

Напомним, что "Нафтогаз" уже давно пытается получить от России компенсацию. В компании считают, что пострадали из-за присоединения Крыма к России и потери активов на полуострове.

Недавно в "Нафтогазе Украины" приступили к рассмотрению возможностей новых исков против "Газпрома". В частности, директор компании Юрий Витренко на своей странице в Facebook упомянул об иске о злоупотреблении российской энергетической компанией доминирующим положением. Речь идёт о недавно заключённом транзитном контракте, а также о контракте о переуступке долговых обязательств. "Нафтогаз" планирует пожаловаться в европейский антимонопольный орган.