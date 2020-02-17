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Больше на несколько миллиардов долларов: "Нафтогаз" увеличил сумму, которую требует от России

17 февраля 2020, 20:54  •  171 • В мире
"Нафтогаз Украины" в третейском суде в Гааге назвал сумму ущерба, которую компания понесла из-за потери активов в Крыму. "Нафтогаз" оценил свои убытки в восемь миллиардов долларов. В эту сумму входят и стоимость активов, и проценты. До этого компания пыталась через суд потребовать от России меньше на несколько миллирадов долларов: тогда потери украинская сторона оценила в пять миллиардов долларов.
"Нафтогаз Украины" пересмотрел сумму, которую требует от России. Раньше в компании заявляли, что якобы понесли убытков на пять миллиардов долларов. Теперь же сумма требования увеличилась до восьми миллиардов, сообщила пресс-служба "Нафтогаза".
"Нафтогаз" дополнительно обосновал свое заявление о размере компенсации убытков, причиненных незаконной экспроприацией крымских активов "Нафтогаза" в 2014 году - размер убытков плюс проценты оценивается примерно в 8 миллиардов долларов США", - цитирует заявление пресс-службы РИА Новости.
Напомним, что "Нафтогаз" уже давно пытается получить от России компенсацию. В компании считают, что пострадали из-за присоединения Крыма к России и потери активов на полуострове.
Недавно в "Нафтогазе Украины" приступили к рассмотрению возможностей новых исков против "Газпрома". В частности, директор компании Юрий Витренко на своей странице в Facebook упомянул об иске о злоупотреблении российской энергетической компанией доминирующим положением. Речь идёт о недавно заключённом транзитном контракте, а также о контракте о переуступке долговых обязательств. "Нафтогаз" планирует пожаловаться в европейский антимонопольный орган.

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