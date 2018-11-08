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Больше мовы: Киев увеличил квоту украиноязычных песен на радио

08 ноября 2018, 12:54  •  77 • Политика
Киев изменил квоту для украиноязычных песен на радио, увеличив их долю с прежних 30 до 35%. Больше мовы власти Незалежной потребовали и во время передач, включая новости, развлекательные программы и аналитику.
В Киеве решили бороться за «рідну мову» (родной язык) с помощью увеличения доли украиноязычных песен на местном радио. Теперь их будет не 30%, как раньше, согласно законопроекту, принятому два года назад, а на пять процентов больше.
При этом указывается, что квоту на песни на мове должны сохраняться не только в течение суток, но также быть включенными в промежуток между 7:00 и 14:00, а также 15:00 и 22:00.
Больше украинского власти Незалежной потребовали и от телевизионщиков. С сегодняшнего дня, как уточняется, доля передач, которые должны быть на-украинском, увеличилась до 60%. а это и новости, и развлекательные программы, и различная аналитика.

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